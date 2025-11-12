PIESLĒGTIES
Džeinas Eglītes atvadu spēle

Jānis Gabrāns
06:03
12.11.2025
10
Dzeina Un Kausi

Četri no četriem. Sieviešu futbola komanda “Riga FC Women” šajā sezonā izcīnīja visas iespējamās trofejas: Latvijas čempionu kausu, Latvijas Kausu, Latvijas Superkausu, Baltijas kausu. Savu kāju tur pielika arī cēsniece Džeina Eglīte. FOTO: no “Riga FC Women” albuma

Līdz ar pēdējo Latvijas futbola čempionāta spēli aizvadītajā svētdienā sieviešu līgā starp komandām “Riga FC Women” un “RFS Women” ardievas šai līgai un arī komandai “Riga FC Women” teikusi cēsniece Džeina Eglīte.

Pēdējā spēlē viņa laukumā devās pamatsastāvā, 53.minūtē tika nomainīta, un šis bija īpašs brīdis. Abu komandu spēlētājas izveidoja simboliskus goda vārtus, pavadot Džeinu ar aplausiem.

Kā spēlētāja atzina intervijā LTV Sporta ziņām, ir kamols kaklā, jo komanda bijis arī atbalsts grūtos brīžos: “Tāpēc ir grūti šķirties. Spēlētājas mani sauc par komandas mammu, un mammai atlaist bērnus prom nav viegli.”

Džeina Latvijas čempionātā laukumā devās 18 spēlēs no 24, palīdzot savai komandai aizvadīt ļoti veiksmīgu sezonu. Jau vairākas kārtas iepriekš “Riga FC Women” tika kronētas par Latvijas čempionēm, nezaudējot nevienā spēlē. Komandai, tātad arī Džeinai Eglītei ne tikai čempionu kauss, bet arī Latvijas Kauss, Latvijas Superkauss un Baltijas kauss. Tātad paņemts maksimums.

Šis ir jauns ieraksts Cēsu futbola vēsturē, jo neviena cēsniece futbolā līdz šim nav tikusi pie tādām trofejām.

Kā jau rakstījām, Džeina sarunā ar “Druvu” pirms kāda laik atzina, ka šis bijis apzināts lēmums likt punktu tik augsta līmeņa futbolam, lai varētu vairāk laika veltīt ģimenei un saviem audzēkņiem futbola klubā “Cēsis”. Viņai ir arī vēlme atkal atjaunot sieviešu komandu, kas varētu spēlēt Latvijas čempionātā.

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
5
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
49
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
26
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
25
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
24

Tautas balss

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
6
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

Lācis mūsdienās

09:23
12.11.2025
5
Seniors raksta:

“Klausos, kā speciālisti televīzijas radījumā saka, ka lāči ienākuši Latvijā un mums ar tiem turpmāk jāsadzīvo. Protams, lāči senāk dzīvojuši Latvijas teritorijā, bet tie pamazām izmedīti, jo bijuši bīstami ganāmpulkiem un arī cilvēkiem. Tagad cenšamies atjaunot plēsīgo dzīvnieku populāciju, bet, šķiet, neaizdomājamies, ka saimnieciskā darbība un cilvēku dzīves­veids simts gados pilnībā mainījies. Vide atšķiras no […]

Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

08:20
10.11.2025
27
Cēsniece raksta:

“Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

Kas aizstāvēs stirnu?

08:19
09.11.2025
22
Lasītāja raksta:

“Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

08:16
09.11.2025
24
Iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

