Džeinas Eglītes atvadu spēle

Līdz ar pēdējo Latvijas futbola čempionāta spēli aizvadītajā svētdienā sieviešu līgā starp komandām “Riga FC Women” un “RFS Women” ardievas šai līgai un arī komandai “Riga FC Women” teikusi cēsniece Džeina Eglīte.
Pēdējā spēlē viņa laukumā devās pamatsastāvā, 53.minūtē tika nomainīta, un šis bija īpašs brīdis. Abu komandu spēlētājas izveidoja simboliskus goda vārtus, pavadot Džeinu ar aplausiem.
Kā spēlētāja atzina intervijā LTV Sporta ziņām, ir kamols kaklā, jo komanda bijis arī atbalsts grūtos brīžos: “Tāpēc ir grūti šķirties. Spēlētājas mani sauc par komandas mammu, un mammai atlaist bērnus prom nav viegli.”
Džeina Latvijas čempionātā laukumā devās 18 spēlēs no 24, palīdzot savai komandai aizvadīt ļoti veiksmīgu sezonu. Jau vairākas kārtas iepriekš “Riga FC Women” tika kronētas par Latvijas čempionēm, nezaudējot nevienā spēlē. Komandai, tātad arī Džeinai Eglītei ne tikai čempionu kauss, bet arī Latvijas Kauss, Latvijas Superkauss un Baltijas kauss. Tātad paņemts maksimums.
Šis ir jauns ieraksts Cēsu futbola vēsturē, jo neviena cēsniece futbolā līdz šim nav tikusi pie tādām trofejām.
Kā jau rakstījām, Džeina sarunā ar “Druvu” pirms kāda laik atzina, ka šis bijis apzināts lēmums likt punktu tik augsta līmeņa futbolam, lai varētu vairāk laika veltīt ģimenei un saviem audzēkņiem futbola klubā “Cēsis”. Viņai ir arī vēlme atkal atjaunot sieviešu komandu, kas varētu spēlēt Latvijas čempionātā.
