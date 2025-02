"Druvas" tūre badmintonā

Kā jau ierasts, Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti” badmintona meistarsacīkstes sākās ar “Druvas” tūri. Gadā būs desmit līdzīgas spēļu kārtas, kurās noskaidrosies prasmīgākie un veiksmīgākie spēlētāji. Bet ieskaites punkti jāsāk krāt laikus, un to jau darīja pieredzējušie spēlētāji no Alūksnes, Rīgas, Siguldas, Valmieras un Cēsu novada. Sieviešu vienspēlēs pašmāju spēlētāja Aiga Strazdiņa (Latvijas Badmintona federācijas reitingā 35. no 533) izcīnīja pirmo vietu ar rezultātu 2:0(21:11, 21:18). Tā nenāca viegli, jo valmieriete Linda Romanovska (37.) gandrīz stundu turējās, līdz samierinājās ar zaudējumu. Bet, lai tiktu līdz finālam, Aiga pieveica Elizabeti Ābelīti( 223.) no Baložiem 2:0(21:5, 21 :6) un kluba biedreni Martu Eglīti (117.) 2:0(21:11, 21:7). Līdzīgi bija arī vīriešu vienspēlēs, kurās arī uzvarēja sporta kluba “Saulrīti” pārstāvis Ivo Keišs (10. no 570). Finālā pretiniekos stājās jaunais valmierietis Elmārs Jurciņš (94.), kurš arī tika uzvarēts divos setos ar rezultātu 2:0 (21:15, 21:6). Pirms tam Ivo nācās pieveikt rīdzinieku Alvinu Rodrigezu (82.) 2:0 (21:18, 21:11) un mājinieku Joriku Plumetu (49.) 2:0(21;17, 21:10). Pēc pirmās kārtas ­spēlēm izcīnīto vietu secība ­šāda:

vienspēles, dāmas – Aiga Strazdiņa, Linda Romanovska, Paula Udrovska, Marta Eglīte, Elizabete Ābelīte, Inga Buša; kungi – Ivo Keišs, Elmārs Jurciņš, Joriks Plumets, Ivars Petrovskis, Armands Šteins, Alvins Rodrigezs;

dubultspēles, dāmas: Ērika Romka/Aiga Strazdiņa, Renāte Petzāle/Paula Udrovska, Elizabete Ābelīte/Paula Rieviņa; kungi – Valentīns Muračevs/Alvins Rodrigezs, Gatis Drunka/Armands Šteins, Intars Grimza/Viktors Sarkanābols, Mārcis Kalniņš/Aivis Romka;

jauktās dubultspēles: Viktors Sarkanābols/Aiga Strazdiņa, Aivis un Ērika Romkas, Džeims Mūrs/Elizabete Ābelīte.