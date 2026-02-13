PIESLĒGTIES
Piektdiena, 13. februāris
Vārda dienas: Malda, Melita
"Druvas" tūre badmintonā

Oļģerts Tīliks  
07:45, 13. Feb, 2026

Vienspēļu pirmais trijnieks: (no kreisās) Vizmai Sīmanei 2. vieta, Grietai Jermacānei 1. vieta, Anitai Aļļēnai 3. vieta. FOTO: no albuma

Arī šis gads Cēsu novada un biedrības “Sporta klubs “Saulrīti”” badmintona meistarsacīkstēs, kā ierasts, sākās ar “Druvas” tūri. Kaut konkurence badmintonā palielinās, jo līdztekus Cēsu pasākumam notiek turnīri Talsos un Valkā, garlaicībai Pūces ielas sporta namā vietas nebija. Kā allaž līdzjutēju uzmanība vairāk bija vērsta līderu spēļu virzienā.

Lai siguldietis Ivars Petrovskis (LBF reitingā 23. no 589) tiktu finālā, viņam nācās divos setos pieveikt Intaru Grimzu ( 87.) 21:14, 21:9 un Viktoru Sarkanābolu ( 60. ) 21:12, 23:21. Bet rīdziniekam Armandam Šteinam ( 24.), otram finālistam, arī divos setos vajadzēja uzvarēt Mārci Kalniņu (75.) 21:14, 21:17 un Iļju Semjonovu (71.) 21:14, 21:12. Fināls beidzās divos setos 21:16 un 21:16, un Ivars varēja gavilēt.

Vienspēlēs dāmu grupā uzvarētāju trijnieks šāds: Grieta Jermacāne, Vizma Sīmane, Anita Aļļēna. Kungu grupā: Ivars Petrovskis, Armands Šteins, Viktors Sarkanābols, Iļja Semjonovs, Gatis Drunka, Intars Grimza.
Dubultspēlēs: Ivars Petrovskis/Armands Šteins, Mārcis Kalniņš/Māris Mazapšs, Intars Grimza/Viktors Sarkanābols, Gatis Drunka/ Iļja Semjonovs, Aivis Romka/Mārtiņš Spirks. Jauktajās dubultspēlēs: Ivars Petrovskis/Grieta Jermacāne, Armands Šteins/Vizma Sīmane,Gundars Kalniņš/Kristiāna Tīlika.

