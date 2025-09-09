PIESLĒGTIES
Otrdiena, 9. septembris
Vārda dienas: Bruno, Telma
Dambretistēm arī Baltijas godalgas

Jānis Gabrāns
05:06
09.09.2025
22
Dambretistes

Medaļnieces. “DAB Cēsis” komandas dambretistes Baltijas čempionātā jauniešiem 100 lauciņu dambretē izcīnīja pilnu medaļu komplektu: zelts Marlēnai Gudēvicai – Liepiņai, sudrabs Gabrielai Muceniecei, bronza Luīzei Gudēvicai – Liepiņai. FOTO: no albuma

Bieži esam rakstījuši par Dambretes attīstītības biedrības (DAB) Cēsu jauno spēlētāju panākumiem dažāda līmeņa sacensībās.

Māsas Luīze un Marlēna Gudēvicas – Liepiņas kāpušas uz goda pjedestāla ne tikai Latvijas, bet pat Eiropas un pasaules čempionātos. Tāpēc arī “DAB Cēsis” komandas starts Baltijas čempionātā jauniešiem 100 lauciņu dambretē tika pavadīts ar cerībām, un tās netika pieviltas. Bez Latvijas, Igaunijas, Lietuvas jaunajiem dambretistiem sacensībās piedalījās arī Polijas un Ukrainas jaunie talanti. Kopumā pie galdiņiem sēdās 124 dalībnieki, rezultāti tika vērtēti desmit vecuma grupās. “DAB Cēsis” šajā čempionātā pārstāvēja četri dambretisti, bez jau minētajām Marlēnas un Luīzes arī viņu brālis Georgs Gudēvics-Liepiņš un Gabriela Muceniece.

Latvijas dambretisti kārtējo reizi pārliecinoši bija labākie, kopumā izcīnot 20 medaļas no visu 30 iespējamo medaļu kopskaita. Uz Cēsīm ceļo pilns medaļu komplekts un trīs kausi.

U8 vecuma grupā meitenēm pārliecinoši spēlēja gan Marlēna, gan Gabriela, attiecīgi izcīnot Baltijas čempiones un vicečempiones titulus. Marlēna uzvarēja visās septiņās spēļu kārtās, savukārt Gabrielai vienīgais zaudējums pret Marlēnu.

U8 vecuma grupā zēniem Georgs, gūstot kārtējo starptautisko pieredzi, ieņēma 10. vietu 13 zēnu konkurencē.

U13 vecuma grupā meitenēm Luīze līdz pēdējai spēļu kārtai bija izcīnījusi četras uzvaras, divas spēles noslēgusi neizšķirti un bija līdere. Diemžēl pēdējā kārta atnesa vienīgo zaudējumu, kas spēlētāju no līderes pozīcijas nobīdīja uz trešo, lai arī izcīnīts tikpat punktus kā 2. vietas ieguvējai. Konkurence spēcīga, un šoreiz godam nopelnīta bronzas medaļa.

“Druva” sazinājās ar Juri Gudēvicu – Liepiņu, lai pajautātu, kā izdevies panākt, ka visi trīs – Luīze, Marlēna un Georgs – ir tik aktīvi un aizrautīgi sportā. Un ne tikai dambretē, visi trīs ar panākumiem piedalās arī orientēšanās sportā.

Juris norāda, ka bērnu sportisko aktivitāti, iespējams, veicinājusi vecāku aktivitāte, jo gan viņš, gan sieva Līga ir aktīva dzīvesveida piekritēji: “Bērni to redz un arī apzinās, ka kaut kas ir jādara. Nav bijis tā, ka viņi būtu jāspiež uz treniņiem, paši atraduši to, kas patīk, un dara ar prieku. Vecākā meita Luīze ir ļoti aktīva, viņai patīk arī basketbols, florbols, futbols, bet visam jau nepietiek laika.”

Mēdz teikt, ka dažkārt vecāki caur bērniem grib realizēt savus jaunībā nepiepildītos sapņus, ambīcijas, bet Juris ar smaidu norāda, ka šis noteikti nav viņu gadījums: “Mēs ar sievu nekad neesam spēlējuši dambreti. Galvenā vaininiece jau ir bērnu vecmamma, kura ir arī dambretes trenere. Šobrīd tieši dambrete kļuvusi par galveno sporta veidu, tam tiek veltīts daudz laika, tādēļ mazāk atliek orientēšanās sportam.”

Dambrete attīsta ne tikai domāšanu, bet audzina arī pacietību. Uz to norāda arī Juris: “Protams, vismazākajiem ar to grūtāk, tur ātri izspēlē un viss. Bet, kad paaugas un nonāk Eiropas vai pasaules čempionātā, tur viena partija ilgst trīs četras stundas. Kad padomāju, ka puse darba dienas jāpavada pie galdiņa, spēlējot vienu partiju, nezinu, vai pats to spētu. Bērni pierod, viņiem tas liekas normāli.”

Sportistu tēvs arī atzīst, ka viens no iemesliem, kāpēc meitas joprojām turas dambretē, ir panākumi, kas bijuši jau gandrīz no paša sākuma: “Ja to pjedestālu nebūtu, grūti pateikt, kā būtu, bet, ja ir panākumi, ja pašas saprot, ka var cīnīties, tas dod motivāciju. Kon­kurence ir liela pat Latvijā, nerunājot par Eiropu, pasauli, un ceru, ka arī meitas saprot, ka vienmēr jau tās medaļas un kausi nebūs. Tādā pasaules čempionātā ir kādas desmit līdzvērtīgas spēlētājas, kuras cīnās par pirmo trijnieku. Bet atslābt nevar arī Latvijā un Baltijā, kur nupat pierādījās, ka viena neveiksmīga spēle var atņemt pirmo vietu. Protams, vienmēr nevar uzvarēt, bet redzu, ka šādā situācijā spēlētājai turnīrs nav devis gandarījumu. Cerams, ka arī tas kalpos par motivāciju.”

Ar Juri Gudēvicu – Liepiņu runājam arī par šobrīd aktuālo problēmu – bērnu atkarība no viedierīcēm. Ņemot vērā turnīru ilgās stundas pie dambretes galdiņiem, arī laiku treniņiem, vai atliek laiks arī datoriem, telefoniem?

“Nav jau tā, ka visas dienas paiet tikai pie dambretes, treniņi paņem kādu stundu divas dienā, pārējais laiks ir brīvs, bet jāteic, ka mūsējie pārāk neraujas pie vied­ierīcēm. Tas viņiem nav aizliegts, kaut ko jau uzspēlēt gribas, bet viss ir normas robežās,” saka Juris.

Viņš neslēpj, ka vecākiem, protams, ir prieks par bērnu panākumiem valsts mērogā, bet jo īpaši starptautiskos turnīros. Tagad sākusies gatavošanās pasaules čempionātam, kas oktobra beigās sāksies Turcijā, tur spēlēs arī jaunieši, sākot no U9 grupas.

J. Gudēvics – Liepiņš stāsta, ka Luīzei šī būs sava veida atgriešanās vietā, kur sākās starptautiskā pieredze: “Viņas pirmais pasaules čempionāts bija tieši Turcijā, nesen paskatījāmies rezultātus, Luīze tur knapi par sešnieku cīnījās. Kādam jau varēja “iekost”, bet līdz labāko trijniekam bija tālu. Tagad meistarība augusi, bet arī konkurentes jau nestāv uz vietas, grupa U13 ir ļoti spēcīga. Atšķirība tā, ka toreiz bija skaidrs, ka pret spēcīgākajām pretiniecēm būs zaudējums, tagad, ja sanāk spēle, var uzvarēt jebkuru. Izaugsme bijusi, kā būs – redzēsim!”

Saistītie raksti

"Sinhro-C" tūre badmintonā

05:00
04.09.2025
46

Cēsu novada 8.kārta badmintona meistarsacīkstēs dāmu grupā pārliecinoši spēlēja pašmāju sportiste Madara Puķīte (LBF reitingā 34. no 536), uzvarēdama savas konkurentes divos setos. Aiz viņas nākošajās vietās ierindojās citas sporta kluba “Saulrīti” pārstāves : Aiga Strazdiņa  (41.) un Paula Udrovska (71.), viešņa no Ķīnas Xin Zeng (165.) un Anita Aļļēna (68.) no Cēsīm. Vīru grupā […]

Badmintons

“Lekrings” gatavojas jaunajai sezonai

05:09
03.09.2025
135

Nepilnas divas nedēļas atlikušas līdz jaunās florbola sezonas sākumam. Latvijas čempionātu, kā ierasts, atklās virslīgas komandas. Cēsu “Lekrings” 13.septembrī savā laukumā uzņems komandu “Ķekava/ RB&B”. Atgādināsim, ka iepriekšējā sezona cēsniekiem nebija veiksmīga, regulārajā čempionātā tikai 7.vieta, kas gan ļāva iekļūt izslēgšanas turnīrā. Kaut “Lekrings” cīnījās, sērijā līdz četrām uzvarām ar 2:4 nācās atzīt Talsu komandas […]

Lekrings

Alfrēda Kraukļa kauss ceļo uz Cēsīm

05:38
01.09.2025
91

Vasaras izskaņā atsākas sporta spēļu aktivitātes, tiek aizvadīti tradicionālie turnīri. Šoreiz par Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) jauno basketbolistu startiem divos turnīros Latvijā. Alfrēda Kraukļa kauss A. Kraukļa piemiņas turnīrā Rīgā startēja četras Cēsu Sporta skolas komandas, divas meiteņu komandas izcīnīja godalgotas vietas. Spēles pulcēja bērnu un jauniešu komandas ne tikai no Latvijas. Kopumā turnīrā […]

Basketbolistes

Latvija un Cēsis uz prestižās UTMB kartes

05:58
29.08.2025
52

Nākamā gada Cēsu sporta svētku ietvaros risināsies kāds Latvijas taku skriešanas vēsturē vēl nebijis notikums, 1. un 2.augustā pilsēta kļūs par pasaulē prestižā UTMB seriāla mājvietu. Te risināsies skrējiens “Gauja Trail by UTMB”, to vakar Kosmosa izziņas centrā sarīkotajā preses konferencē paziņoja Rimants Liepiņš, kas taku skrējēju vidū zināms kā “Stirnu buks” rīkotājs. Taku skriešanā […]

Skrejiens

Latvijas labākais florbolists – Pēteris Trekše

05:56
27.08.2025
94

Latvijas florbola saime jau ierasti neilgi pirms jaunās sezonas sākuma tiekas uz aizvadītās sezonas labāko florbolistu, treneru un tiesnešu apbalvošanas pasākumu. Šogad “Latvijas Florbola gada balva 2025” risinājās Mārupes kultūras namā. Svinīgā gaisotnē balvas par aizvadīto Latvijas čempionāta sezonu saņēma visu piecu pieaugušo līgu, visu jauniešu vecuma grupu un veterānu čempionāta rezultatīvākie florbolisti un florbolistes, […]

Trekse

“FONO” nodrošina otro uzrakstu uz kausa

06:29
25.08.2025
55

Noslēgusies Cēsu novada ceļojošā kausa izcīņa pludmales volejbolā. Tradīcija, kas sākusies 2015.gadā, kā Amatas novada kausa izcīņa, pārdzīvojusi administratīvi teritoriālo reformu un tupinājusies. Šogad bija vēl kādas pārmaiņas, proti, visi pieci posmi notika vienā apdzīvotā vietā, Priekuļos, Sporta birzītē, jo iepriekš spēles bija vairākās lokācijās – Līvos, Ģikšos, Nītaurē. Runājot par vietas izvēli, viens no […]

Volejs

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
12
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
31
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
18
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
28

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
6
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
16
4
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
26
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
37
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

