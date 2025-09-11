CPSS pārliecinoši uzvar sezonas kopvērtējumā

Latvijas čempionāta rollerslēpošanā noslēdzošajā, piektajā, posmā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) sportistiem bija svarīgs uzdevums – nosargāt līderpozīciju komandu rangā, un šis uzdevums tika izpildīts spīdoši.
Piektais posms notika divās pilsētās: Madonā, kur dalībnieki sacentās duatlonā un skikrosā, un Rīgā, kur notika sacensības komandu sprintā.
Duatlons un skikross
Duatlonā, kas notika Madonā, Smeceres sila bāzē, vispirms bija skriešanas kross, pēc tam rollerslēpošana, abu disciplīnu rezultātus summējot kopā.
S18 grupā abās disciplīnās, uzrādot trešo labāko laiku, kopvērtējumā uz goda pjedestāla otrā pakāpiena kāpa Annija Krieviņa, bet 5.vietā Amēlija Zaķe.
V16 grupā Gustavs Bērziņš krosā bija piektais, bet, uzvarot rollerslēpošanā, izcīnīja sudraba godalgu. Tūlīt aiz goda pjedestāla Armands Gulbis, bet 5.vietā Artūrs Zaķis.
S16 grupā cīņa par pirmo trijnieku bija ļoti sīva, finišā visas trīs sportistes iekļāvās piecās sekundēs. Uzvarēja CPSS audzēkne Adele Šlēziņa, kura uzvarēja krosā, bet rolleros bija trešā. 4,3 sekundes atpalika no Dārtas Ruļukas no Madonas BJSS un piecas sekundes no Adriānas Eisakas (Ogres biatlona klubs). 4.vietā ierindojās Nellija Puriņa, 6. Zane Salmiņa.
V14 grupā teicams sniegums Gundaram Cālītim, kurš uzrādīja otro rezultātu krosā, uzvarēja rollerslēpošanā, kopvērtējumā kļūstot par valsts čempionu. Bronzas medaļu izcīnīja Otto Gaiss, bet dalītajā sestajā vietā ar absolūti vienādu rezultātu kopvērtējumā finišēja Miķelis Klimovičs un Gustavs Spolītis.
S14 grupā 5.vietā Marta Brence.
V12 grupā 4.vietā Miks Klimovičs, bet S12 grupā CPSS audzēknēm divas medaļas. Uzvarēja Luīze Spalviņa, kura bija pirmā abās disciplīnās, bet trešajā vietā Alise Krastiņa.
Visjaunākās grupas dalībnieki veica šķēršļu joslu jeb skikrosa distanci. Te īpaši veiksmīgs starts CPSS meitenēm, kuras S10 grupā aizņēma visu goda pjedestālu, bet kopumā pirmajā sešniekā – piecas cēsnieces. Uzvarēja Maija Apine, otrā Lēna Spalviņa, trešā Madara Šķēle, piektā Elizabete Cercina, sestā Alise Rogozina.
V50 grupā kārtējo zelta medaļu šī gada čempionātā izcīnīja cēsnieks Ivo Caune, bet sudraba medaļa citam cēsniekam Marisam Zariņam.
Komandu sprints
Svētdien sportisti devās uz Rīgu, kur Uzvaras parkā notika sacensības komandu sprintā brīvajā stilā ar diviem dalībniekiem sastāvā. S18 grupā par čempionēm kļuva Annija Krieviņa/ Amēlija Zaķe, par vairāk nekā trim minūtēm apsteidzot otrās vietas ieguvējas no Rīgas Sporta skolas “Arkādija”.
V16 grupā cīņa par uzvaru noritēja starp trim komandām, no kurām divas pārstāvēja CPSS. Finišā pirmie Artūrs Zaķis/ Gustavs Bērziņš, bet bronzas medaļas izcīnīja Armands Gulbis/ Klāvs Gavars.
Līdzīga situācija S16 grupā, kur uzvarēja Nellija Puriņa/ Adele Šlēziņa, bet trešajā vietā Zane Salmiņa/ Sendija Dūmiņa.
V14 grupā sudraba medaļu izcīnīja Otto Gaiss/ Gundars Cālītis, nepilnas sešas sekundes zaudējot uzvarētājiem. 5.vietā Gustavs Spolītis/ Jānis Lingarts, sestajā- Rojs Skrastiņš/ Miķelis Klimovičs.
S14 grupā par čempionēm kļuva Marta Brence/ Elza Krastiņa. 5.vietā Melisa Petroviča/ Rebeka Martinova, bet 6.vietā Elīza Vēdzele/ Estere Vanaga.
V12 grupā otrajā vietā Otto Selga/ Miks Klimovičs, bet 6. Martins Petrovičs/ Renārs Zaķis. S12 grupā uzvarēja Alise Krastiņa/ Luīze Spalviņa. Sešniekā vēl trīs CPSS komandas: ceturtās Alīsija Zariņa/ Adriana Lukstiņa, 5. Karlīna Dedumeta/ Justīne Dedumeta, 6. Tīna Groševa/ Līva Driķe.
S10 grupā pirmās Elizabete Cercina/ Maija Apine, otrās – Lēna Spalviņa/ Madara Šķēle.
Ranga līderpozīcijas nosargātas
Pēc sacensībām notika arī sezonas kopvērtējuma apbalvošana, un, kā jau minēts, komandu vērtējumā pārliecinoši uzvarēja CPSS. Šajā vasaras sezonā tā sakrāja 12 563 punktus. Jau rakstījām, ka pirms noslēdzošā posma CPSS pārsvars pār sekotājiem bija 2400 punkti, un to izdevās ne vien nosargāt, bet pat palielināt, jo Madonas BJSS finišēja ar 9210 punktiem. Trešajā vietā sporta skola “Arkādija”, kam 8960 punkti.
Kā informē CPSS, šīs vasaras sezonā valsts čempionātā skolas audzēkņi izcīnīja 85 godalgas: 29 zelta, 33 sudraba un 23 bronzas medaļas.
Individuālajā rangā pirmo vietu sezonā izcīnīja Madara Šķēle (S10), Luīze Spalviņa (S12), Ivo Caune (V59); otro vietu Maija Apine (S10), Alise Krastiņa (S12), Miks Klimovičs (V12), Gundars Cālītis (V14), Gustavs Bērziņš (V16), Rūdolfs Raudziņš (V18), Mariss Zariņš (V50); trešo vietu Lēna Spalviņa (S10), Elza Krastiņa (S14), Adele Šlēziņa (S16), Artūrs Zaķis (V16). Labāko sešniekā ierindojās arī Elizabete Cercina (S10), Alise Rogozina (S10), Oto Selga (V12), Otto Gaiss (V14), Jānis Lingarts (V14), Nellija Puriņa (S16), Sendija Dūmiņa (S16), Annija Krieviņa (S18), Ernests Skride (V18).
Kā pēc sezonas noslēguma apbalvošanas atzina CPSS trenere Ilze Cekule, kopvērtējuma rezultāti ir pārsteidzoši iepriecinoši: “Šī mums bijusi ļoti veiksmīga sezona! Ar tik lielu pārsvaru vēl nekad neesam uzvarējuši, un šajā vasarā esam bijuši labāki visos posmos, visās distancēs.”
Uz jautājumu, vai cēsnieki kļuvuši spēcīgāki, vai galvenie konkurenti madonieši – nedaudz vājāki, trenere atzīst, ka to tā viennozīmīgi nevar pateikt: “Es teiktu, ka šis ir rezultāts pilnvērtīgiem treniņiem, jo treneri ar sportistiem strādājuši visu vasaru. Citādi nevar, ja uztaisa kādu garāku pauzi, tas ir jūtams, un vajadzīgs zināms laiks, lai atgrieztos vajadzīgajā sportiskajā formā. Mums ir labi sportisti gandrīz visās grupās, zināmas problēmas ir ar mazajiem puišiem V10 grupā, kur trūkst audzēkņu, bet, šķiet, ka arī tur izdosies papildināt spēkus, lai šis iztrūkums nav jūtams turpmāk.”
Ja vasarā cēsniekiem vienmēr veicas labi, ziemā pārāki izrādās madonieši, tāpēc šo pārsvaru vajadzētu noturēt.
“Vasarā viss ir skaidrs, kad varam trenēties, kad sacensības, bet ziemā korekcijas ievieš laika apstākļi, un tas atstāj ietekmi arī uz rezultātiem. Taču ceram, ka izdosies arī ziemā atgūt līderpozīcijas,” saka I. Cekule.
Vēl gan rollerslēpotājiem sezona nav galā, jo šajā svētdienā Cēsīs notiks tradicionālās sacensības “Cēsu rollersprints”, kas notiks uz A. Kronvalda ielas pie uzņēmuma “Wolf Systems”.
