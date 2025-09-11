PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 11. septembris
Vārda dienas: Signe, Signija
CPSS pārliecinoši uzvar sezonas kopvērtējumā

Jānis Gabrāns
06:28
11.09.2025
4
Sporta Skola

Labākie. Cēsu Sporta skolas komanda vasaras rollerslēpošanas rangā izcīnīja pārliecinošu pirmo vietu, galvenos konkurentus no Madonas BJSS apsteidzot par vairāk nekā 3000 punktiem. FOTO: Agris Veckalniņš

Latvijas čempionāta rollerslēpošanā noslēdzošajā, piektajā, posmā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) sportistiem bija svarīgs uzdevums – nosargāt līderpozīciju komandu rangā, un šis uzdevums tika izpildīts spīdoši.

Piektais posms notika divās pilsētās: Madonā, kur dalībnieki sacentās duatlonā un skikrosā, un Rīgā, kur notika sacensības komandu sprintā.

Duatlons un skikross

Duatlonā, kas notika Madonā, Smeceres sila bāzē, vispirms bija skriešanas kross, pēc tam rollerslēpošana, abu disciplīnu rezultātus summējot kopā.

S18 grupā abās disciplīnās, uzrādot trešo labāko laiku, kopvērtējumā uz goda pjedestāla otrā pakāpiena kāpa Annija Krieviņa, bet 5.vietā Amēlija Zaķe.

V16 grupā Gustavs Bērziņš krosā bija piektais, bet, uzvarot rollerslēpošanā, izcīnīja sudraba godalgu. Tūlīt aiz goda pjedestāla Armands Gulbis, bet 5.vietā Artūrs Zaķis.

S16 grupā cīņa par pirmo trijnieku bija ļoti sīva, finišā visas trīs sportistes iekļāvās piecās sekundēs. Uzvarēja CPSS audzēkne Adele Šlēziņa, kura uzvarēja krosā, bet rolleros bija trešā. 4,3 sekundes atpalika no Dārtas Ruļukas no Madonas BJSS un piecas sekundes no Adriānas Eisakas (Ogres biatlona klubs). 4.vietā ierindojās Nellija Puriņa, 6. Zane Salmiņa.

V14 grupā teicams sniegums Gundaram Cālītim, kurš uzrādīja otro rezultātu krosā, uzvarēja rollerslēpošanā, kopvērtējumā kļūstot par valsts čempionu. Bronzas medaļu izcīnīja Otto Gaiss, bet dalītajā sestajā vietā ar absolūti vienādu rezultātu kopvērtējumā finišēja Miķelis Klimovičs un Gustavs Spolītis.
S14 grupā 5.vietā Marta Brence.

V12 grupā 4.vietā Miks Kli­movičs, bet S12 grupā CPSS audzēknēm divas medaļas. Uzva­rēja Luīze Spalviņa, kura bija pirmā abās disciplīnās, bet trešajā vietā Alise Krastiņa.

Rolleristes
Medaļnieces. Sacensībās skikrosā S10 grupā viss goda pjedestāls CPSS audzēknēm. Uzvarēja Maija Apine, otrā Lēna Spalviņa, trešā Madara Šķēle.
FOTO: Agris Veckalniņš

Visjaunākās grupas dalībnieki veica šķēršļu joslu jeb skikrosa distanci. Te īpaši veiksmīgs starts CPSS meitenēm, kuras S10 grupā aizņēma visu goda pjedestālu, bet kopumā pirmajā sešniekā – piecas cēsnieces. Uzvarēja Maija Apine, otrā Lēna Spalviņa, trešā Madara Šķēle, piektā Elizabete Cercina, sestā Alise Rogozina.

V50 grupā kārtējo zelta medaļu šī gada čempionātā izcīnīja cēsnieks Ivo Caune, bet sudraba medaļa citam cēsniekam Marisam Zariņam.

Komandu sprints

Svētdien sportisti devās uz Rīgu, kur Uzvaras parkā notika sacensības komandu sprintā brīvajā stilā ar diviem dalībniekiem sastāvā. S18 grupā par čempionēm kļuva Annija Krieviņa/ Amēlija Zaķe, par vairāk nekā trim minūtēm apsteidzot otrās vietas ieguvējas no Rīgas Sporta skolas “Arkādija”.

V16 grupā cīņa par uzvaru noritēja starp trim komandām, no kurām divas pārstāvēja CPSS. Finišā pirmie Artūrs Zaķis/ Gustavs Bērziņš, bet bronzas medaļas izcīnīja Armands Gulbis/ Klāvs Gavars.

Līdzīga situācija S16 grupā, kur uzvarēja Nellija Puriņa/ Adele Šlēziņa, bet trešajā vietā Zane Salmiņa/ Sendija Dūmiņa.

V14 grupā sudraba medaļu izcīnīja Otto Gaiss/ Gundars Cālītis, nepilnas sešas sekundes zaudējot uzvarētājiem. 5.vietā Gustavs Spolītis/ Jānis Lingarts, sestajā- Rojs Skrastiņš/ Miķelis Kli­movičs.

S14 grupā par čempionēm kļuva Marta Brence/ Elza Krastiņa. 5.vietā Melisa Petroviča/ Rebeka Martinova, bet 6.vietā Elīza Vēdzele/ Estere Vanaga.

V12 grupā otrajā vietā Otto Selga/ Miks Klimovičs, bet 6. Martins Petrovičs/ Renārs Zaķis. S12 grupā uzvarēja Alise Kras­tiņa/ Luīze Spalviņa. Seš­niekā vēl trīs CPSS komandas: ceturtās Alīsija Zariņa/ Adriana Lukstiņa, 5. Karlīna Dedumeta/ Justīne Dedumeta, 6. Tīna Groševa/ Līva Driķe.

S10 grupā pirmās Elizabete Cercina/ Maija Apine, otrās – Lēna Spalviņa/ Madara Šķēle.

Ranga līderpozīcijas nosargātas

Pēc sacensībām notika arī sezonas kopvērtējuma apbalvošana, un, kā jau minēts, komandu vērtējumā pārliecinoši uzvarēja CPSS. Šajā vasaras sezonā tā sakrāja 12 563 punktus. Jau rakstījām, ka pirms noslēdzošā posma CPSS pārsvars pār sekotājiem bija 2400 punkti, un to izdevās ne vien nosargāt, bet pat palielināt, jo Madonas BJSS finišēja ar 9210 punktiem. Trešajā vietā sporta skola “Arkādija”, kam 8960 punkti.

Kā informē CPSS, šīs vasaras sezonā valsts čempionātā skolas audzēkņi izcīnīja 85 godalgas: 29 zelta, 33 sudraba un 23 bronzas medaļas.

Individuālajā rangā pirmo vietu sezonā izcīnīja Madara Šķēle (S10), Luīze Spalviņa (S12), Ivo Caune (V59); otro vietu Maija Apine (S10), Alise Krastiņa (S12), Miks Klimovičs (V12), Gundars Cālītis (V14), Gustavs Bērziņš (V16), Rūdolfs Raudziņš (V18), Mariss Zariņš (V50); trešo vietu Lēna Spalviņa (S10), Elza Krastiņa (S14), Adele Šlēziņa (S16), Artūrs Zaķis (V16). Labāko sešniekā ierindojās arī Elizabete Cercina (S10), Alise Rogozina (S10), Oto Selga (V12), Otto Gaiss (V14), Jānis Lingarts (V14), Nellija Puriņa (S16), Sendija Dūmiņa (S16), Annija Krieviņa (S18), Ernests Skride (V18).

Kā pēc sezonas noslēguma apbalvošanas atzina CPSS trenere Ilze Cekule, kopvērtējuma rezultāti ir pārsteidzoši iepriecinoši: “Šī mums bijusi ļoti veiksmīga sezona! Ar tik lielu pārsvaru vēl nekad neesam uzvarējuši, un šajā vasarā esam bijuši labāki visos posmos, visās distancēs.”

Uz jautājumu, vai cēsnieki kļuvuši spēcīgāki, vai galvenie konkurenti madonieši – nedaudz vājāki, trenere atzīst, ka to tā viennozīmīgi nevar pateikt: “Es teiktu, ka šis ir rezultāts pilnvērtīgiem treniņiem, jo treneri ar sportistiem strādājuši visu vasaru. Citādi nevar, ja uztaisa kādu garāku pauzi, tas ir jūtams, un vajadzīgs zināms laiks, lai atgrieztos vajadzīgajā sportiskajā formā. Mums ir labi sportisti gandrīz visās grupās, zināmas problēmas ir ar mazajiem puišiem V10 grupā, kur trūkst audzēkņu, bet, šķiet, ka arī tur izdosies papildināt spēkus, lai šis iztrūkums nav jūtams turpmāk.”

Ja vasarā cēsniekiem vienmēr veicas labi, ziemā pārāki izrādās madonieši, tāpēc šo pārsvaru vajadzētu noturēt.

“Vasarā viss ir skaidrs, kad varam trenēties, kad sacensības, bet ziemā korekcijas ievieš laika apstākļi, un tas atstāj ietekmi arī uz rezultātiem. Taču ceram, ka izdosies arī ziemā atgūt līderpozīcijas,” saka I. Cekule.

Vēl gan rollerslēpotājiem sezona nav galā, jo šajā svētdienā Cēsīs notiks tradicionālās sacensības “Cēsu rollersprints”, kas notiks uz A. Kronvalda ielas pie uzņēmuma “Wolf Systems”.

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
32
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
35
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
20

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
26
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
23
4
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
27
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
38
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

