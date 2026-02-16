Cēsu vieglatlēti startē izcili

Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās U18, U20 un U23 grupas Cēsu novada atlētiem vairāki čempionu tituli.
Par valsts čempioni U20 grupā 60 m barjerskrējienā kļuva Elizabete Cīrule (treneris Rihards Parandjuks), finālā savu tuvāko sekotāju apsteidzot par 0,3 sekundēm. Uzvarētājas laiks 8,65 sekundes tikai par 0,01 sekundi atpaliek no viņas personīgā rezultāta.
Trīs čempionu tituli arī lodes grūšanā Māra Urtāna audzēkņiem. Vīriešiem U20 grupā ar jaunu personīgo rekordu (16,03 m) uzvarēja Jēkabs Berkholcs. Savu iepriekšējo rekordu viņš laboja par 23 centimetriem.
Sievietēm U23 grupā uzvarēja Luīze Geistarde (13,93 m), bet vīriešiem U23 grupā labāko rezultātu, sasniedzot jaunu personīgo rekordu 14,12 m, uzrādīja Artūrs Ozols. Savu iepriekšējo rekordu viņš uzlaboja par 28 centimetriem.
400 m skrējienā vīriešiem U20 grupā 4. vietā Emīls Sandlers – Bomis (R. Parandjuks).
Pēc šīm sacensībām Latvijas Vieglatlētikas savienība apstiprināja Latvijas izlases sastāvu dalībai Baltijas U20 komandu čempionātā. Izlasē arī divi mūsējie: E. Cīrule 60 m skrējienā, J. Berkholcs – lodes grūšanā.
Baltijas U20 komandu čempionāts notiks sestdien, 14. februārī, Kauņā, Lietuvā.
Savukārt Latvijā šajā dienā par valsts čempionu tituliem sacentīsies U16 grupas vieglatlēti.
