“Cēsu rudens” kontrolpunkti atrasti

Tradicionālās orientēšanās sacensības “Cēsu rudens” šogad svinēja 58.gadskārtu. Orientieristi pulcējās Drabešu pagastā, lai divu dienu garumā izskrietu divas distances – garo un vidējo.
“Cēsu rudens” bija arī Latvijas kausa ieskaites 19.un 20.posms. Kausa ieskaitē katra distance tika vērtēta atsevišķi, bet “Cēsu rudens” godalgas pasniegtas pēc divu dienu kopvērtējuma.
Cēsu pusē ieradās kupls skaits orientieristu, protams, arī mājinieki no “Meridiāns OK/ CPSS”, tiesa, ne visi startēja abās dienās, tāpēc arī ne katram bija vieta kopvērtējumā. Tā vīriem elites grupā VE vidējā distancē ātrāks par visiem bija Mārtiņš Sirmais, bet viņš nestartēja garajā distancē un palika bez ieskaites kopvērtējumā.
Sievietēm elites grupā VE abās distancēs ātrākā bija Sandra Grosberga (“Azimuts OK/ Smiltenes BJSS), kopvērtējumā otrās vietas ieguvēju apsteidzot par gandrīz 14 minūtēm.
Taču “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi kopumā savā novadā parādīja labu sniegumu, tiekot pie godalgām, arī visaugstākā kaluma. V16 grupā jau ierasti vadībā “Meridiāns OK/ CPSS” jaunieši; šoreiz uzvarēja Miks Graudums, kuram uzvara garajā distancē, bet otrā vieta – vidējā. Kopvērtējumā otrajā vietā Jēkabs Graudums, bet piektais Teodors Rebinovs. Dubultuzvara V70 grupā, Uldis Saulītis bija ātrākais abās distancēs, uzvarot arī kopvērtējumā, bet otrajā vietā Uldis Alksnis, kuram abās distancēs otrs labākais rezultāts.
S35 grupā kārtējā uzvara Kristīnei Kokinai, kura bija pārliecinoši labākā abās distancēs, kopvērtējumā otrās vietas ieguvēju apsteidzot par vairāk nekā 11 minūtēm. S40 grupā pirmajā vietā Signe Jānelsiņa, kura uzvarēja garajā distancē, vidējā bija otrajā vietā, bet uzvara kopvērtējumā netika apdraudēta.
S8 grupā pirmajā vietā Marlēna Gudēvica-Liepiņa, otrā – Laura Palse. V21B grupā abās distancēs ātrākais bija Agris Reiznieks.
V12 grupā otrajā vietā Reinis Palsis. Viņš bija ātrākais garajā distancē, taču otrajā dienā tikai septītais rezultāts, kas liedza saglabāt līderpozīciju. 5.vietā Jānis Ruža, 6. Jurģis Bertuks.
V14 grupā sudraba medaļa līgatnietim Ernestam Hercenbergam (“Siguldas takas”), bet 5.vietā meridiānists Krišjānis Platacis.
S20 grupā otrajā vietā kopvērtējumā Rūta Dāboliņa.
V21A grupā otrajā vietā Jānis Saulītis. S18 grupā bronzas godalga Laumai Jānelsiņai.
V20 grupā trešajā vietā Rinalds Ruža. V55 grupā 3. Dagnis Kaņepe. S14 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla Madara Grauduma. V8 grupā 4. Georgs Gudēvics-Liepiņš, 6. Jēkabs Bertuks. V35 grupā 5.vietā Raitis Bērziņš, V40 grupā 4. Pēteris Lediņš, V60 grupā 4. Juris Lūsītis, S55 grupā 5. Inese Boze, S12 grupā 6. Luīze Gudēvica-Liepiņa. Latvijas kausa izcīņā atlikuši vēl divi posmi un jo spraigāka kļūst cīņa par uzvaru lielo klubu vērtējumā. Šobrīd vēl vadībā ir “Meridiāns OK/ CPSS”, bet turpat uz papēžiem min “Kāpa OK”, kas tieši “Cēsu rudens” posmos spēja samazināt starpību.
Komentāri