“Cēsu rudens” kontrolpunkti atrasti

Jānis Gabrāns
05:34
24.09.2025
11
Kritine Kokina

Veiksmīga sezona. “Meridiāns OK/ CPSS” orientieriste Kristīne Kokina aizvada ļoti veiksmīgu sezonu un sezonas kopvērtējumā Latvijas kausā ir līdere S35 grupā. FOTO: Sergejs Sokolovs

Tradicionālās orientēšanās sacensības “Cēsu rudens” šogad svinēja 58.gadskārtu. Orientieristi pulcējās Drabešu pagastā, lai divu dienu garumā izskrietu divas distances – garo un vidējo.

“Cēsu rudens” bija arī Latvijas kausa ieskaites 19.un 20.posms. Kausa ieskaitē katra distance tika vērtēta atsevišķi, bet “Cēsu rudens” godalgas pasniegtas pēc divu dienu kopvērtējuma.

Cēsu pusē ieradās kupls skaits orientieristu, protams, arī mājinieki no “Meridiāns OK/ CPSS”, tiesa, ne visi startēja abās dienās, tāpēc arī ne katram bija vieta kopvērtējumā. Tā vīriem elites grupā VE vidējā distancē ātrāks par visiem bija Mārtiņš Sirmais, bet viņš nestartēja garajā distancē un palika bez ieskaites kopvērtējumā.

Sievietēm elites grupā VE abās distancēs ātrākā bija Sandra Grosberga (“Azimuts OK/ Smiltenes BJSS), kopvērtējumā otrās vietas ieguvēju apsteidzot par gandrīz 14 minūtēm.

Taču “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi kopumā savā novadā parādīja labu sniegumu, tiekot pie godalgām, arī visaugstākā kaluma. V16 grupā jau ierasti vadībā “Meridiāns OK/ CPSS” jaunieši; šoreiz uzvarēja Miks Graudums, kuram uzvara garajā distancē, bet otrā vieta – vidējā. Kopvērtējumā otrajā vietā Jēkabs Graudums, bet piektais Teodors Rebinovs. Dubultuzvara V70 grupā, Uldis Saulītis bija ātrākais abās distancēs, uzvarot arī kopvērtējumā, bet otrajā vietā Uldis Alksnis, kuram abās distancēs otrs labākais rezultāts.

S35 grupā kārtējā uzvara Kristīnei Kokinai, kura bija pārliecinoši labākā abās distancēs, kopvērtējumā otrās vietas ieguvēju apsteidzot par vairāk nekā 11 minūtēm. S40 grupā pirmajā vietā Signe Jānelsiņa, kura uzvarēja garajā distancē, vidējā bija otrajā vietā, bet uzvara kopvērtējumā netika apdraudēta.

S8 grupā pirmajā vietā Marlēna Gudēvica-Liepiņa, otrā – Laura Palse. V21B grupā abās distancēs ātrākais bija Agris Reiznieks.

V12 grupā otrajā vietā Reinis Palsis. Viņš bija ātrākais garajā distancē, taču otrajā dienā tikai septītais rezultāts, kas liedza saglabāt līderpozīciju. 5.vietā Jānis Ruža, 6. Jurģis Bertuks.

V14 grupā sudraba medaļa līgatnietim Ernestam Hercenbergam (“Siguldas takas”), bet 5.vietā meridiānists Krišjānis Platacis.

S20 grupā otrajā vietā kopvērtējumā Rūta Dāboliņa.

V21A grupā otrajā vietā Jānis Saulītis. S18 grupā bronzas god­alga Laumai Jānelsiņai.

V20 grupā trešajā vietā Rinalds Ruža. V55 grupā 3. Dagnis Kaņepe. S14 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla Madara Grauduma. V8 grupā 4. Georgs Gudēvics-Liepiņš, 6. Jēkabs Bertuks. V35 grupā 5.vietā Raitis Bērziņš, V40 grupā 4. Pēteris Lediņš, V60 grupā 4. Juris Lūsītis, S55 grupā 5. Inese Boze, S12 grupā 6. Luīze Gudēvica-Liepiņa. Latvijas kausa izcīņā atlikuši vēl divi posmi un jo spraigāka kļūst cīņa par uzvaru lielo klubu vērtējumā. Šobrīd vēl vadībā ir “Meridiāns OK/ CPSS”, bet turpat uz papēžiem min “Kāpa OK”, kas tieši “Cēsu rudens” posmos spēja samazināt starpību.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
12
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
18
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
23
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
34
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
72

Tautas balss

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
19
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
26
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
36
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
28
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
54
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
19

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
22

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998