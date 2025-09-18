“Cēsu rollersprints” jaunā vietā

Rollerslēpošanas sacensību kalendārā septembrī tradicionāli ir ieraksts “Cēsu rollersprints”, kam šogad jau 21.reize. Sacensības mainīja lokāciju, no Ģimnāzijas ielas pārceļoties uz Ata Kronvalda ielu pie uzņēmuma “Wolf System” biroja.
Uz starta stājās vairāk nekā simts sportistu, galvenokārt mājinieki, Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņi, bet bija arī konkurenti no Madonas, Siguldas, Rīgas. Vispirms notika kvalifikācijas braucieni, katram sportistam trasē dodoties divreiz, lai noskaidrotu pāru sadalījumu izslēgšanas sacensībās. Vīriešiem elites grupā VE par uzvaru cīnījās trīs CPSS sportisti. Kvalifikācijas uzvarētājs Ernests Skride automātiski nodrošināja vietu finālā, bet Ernests Jekimovs un Mārtiņš Lancs vispirms aizvadīja pusfināla braucienu. Tajā ātrāks bija Ernests, iekļūstot finālā, bet M. Lancam bronzas medaļa. Finālā E. Skride apliecināja, ka uzvara kvalifikācijā nebija nejaušība, viņš izcīnīja zelta medaļu. SE grupā kvalifikācijā ātrākā bija Amēlija Zaķe, taču finālā viņu pārspēja Madonas BJSS pārstāve Sabīne Grudule, un cēsniecei šoreiz sudrabs. Mazajā finālā Ieva Riņke pārspēja Keitiju Naprejenko, izcīnot bronzu. Piektā Letīcija Skride.
V18 grupā finālā Henriks Šķēle pieveica Kristeru Beikuli, bet bronzas braucienā Markus Naprejenko bija ātrāks par Patriku Pužuli.
V16 grupā zelta medaļu izcīnīja Gustavs Bērziņš, finālā pārspējot Armandu Gulbi, bet bronzas godalga Artūram Zaķim, kurš mazajā finālā pieveica Martinu Aramu no Madonas. Šajā grupā 6.vietā Klāvs Gavars.
S16 grupā pirmajā vietā madoniete Dārta Ruļuka, kura finālā uzvarēja mājinieci Sendiju Dūmiņu. Cīņā par 3.vietu Adele Šlēziņa pieveica Zani Salmiņu, bet piektajā vietā Elza Ezeriete.
V14 grupā, kur konkurence vislielākā, startēja 26 dalībnieki, dominēja Madonas BJSS jaunie sportisti, aizņemot visu goda pjedestālu, mājiniekiem atstājot divas nākamās vietas, ceturtais Gundars Cālītis, piektais – Otto Gaiss.
Arī S14 grupā zelta medaļu nācās atdot viešņai, uzvarēja Elizabete Paegle no Ogres biatlona kluba, kura finālā bija ātrāka par Anniju Brokāni. Mazajā finālā Marta Brence uzvarēja Anci Aramu no Madonas. 5.vietā Rebeka Martinova.
V12 grupā mājiniekiem pie uzvarām izšķirošajos braucienos tikt neizdevās, galvenajā finālā uzvarēja Kristaps Paegle (Ogres biatlona klubs), otrajā vietā atstājot Otto Selgu, bet bronzas finālā Emīls Krūmiņš (“Caune Tem”/ Madonas BJSS) bija ātrāks par Miku Klimoviču. Toties S12 grupā pirmajā sešniekā tikai mājinieces. Finālā Alise Krastiņa uzveica Adrianu Lukstiņu, mazajā finālā Alīsija Zariņa pārspēja Līvu Driķi, piektajā vietā Adele Apine, sestajā – Justīne Dedumeta. Visjaunākajā grupā vietu sadalījumu noteica pēc abiem kvalifikācijas braucieniem. V10 grupā uz goda pjedestāla viesi, bet aiz viņiem 4.vietā Vigo Ērglis, 5. Ralfs Lagutiks. S10 grupā pirmā Elizabete Cercina, otrā Madara Šķēle, trešā Līva Trode (Madonas BJSS), ceturtā Dita Bērziņa. Bet sezona ar to vēl nav beigusies, jo oktobrī jau ierasti sportisti aicināti izmēģināt spēkus sacensībās “Saules kalna izaicinājums”, kas notiek Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona kompleksā. Tajās katram sportistam jāveic trīs disciplīnas: skrējiens kalnā; rollerslēpošana kalnā klasiskajā stilā; rollerslēpošana kalnā brīvajā stilā, vietu sadalījumu nosakot, summējot visu disciplīnu rezultātus.
