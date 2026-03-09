PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 9. marts
Vārda dienas: Ēvalds
Cēsnieces – pasaules čempiones

Jānis Gabrāns
07:07, 9. Mar, 2026

Čempioni! Pasaules jauniešu un junioru čempionātā biatlonā Latvijas junioru izlase izcīnīja zelta medaļas jautātajā stafetē 23 komandu konkurencē. Komandā startēja Matīss Meirāns (no kreisās), Estere Volfa, Elza Bleidele un Rihards Lozbers. FOTO: Māris Vancevičs

Pasaules jauniešu un junioru čempionātā turpina priecēt Cēsu biatlonistes, ierakstot jaunas lappuses Latvijas biatlona vēsturē.

Šīs nedēļas startos Esterei Volfai divas zelta godalgas, Elzai Bleidelei – viena! Esterei zelts sprinta sacensībās juniorēm. Un Latvijai ļoti izcils sniegums jauktajā stafetē, kur komandā startēja arī Elza un Estere. Kopumā šajā disciplīnā uz starta stājās 23 komandas. Latvija aiz sevis atstāja visas biatlona lielvalstis!

Sprinta sacensībās juniorēm, kas notika trešdien, 4. martā, E. Volfa demonstrēja ātrāko slēpojumu un, pieļaujot vienu kļūdu guļus šaušanā, izcīnīja pārliecinošu uzvaru, otrās vietas ieguvēju apsteidzot par 54 sekundēm. Trīs pirmo vietu ieguvējas pieļāva pa vienai kļūdai, bet slēpojumā Estere bija daudz ātrāka.
E. Bleidelei trīs kļūdas (2+1) un 15. vieta 86 dalībnieču konkurencē. Esterei viņa zaudēja 2,28 min.

Jauniešiem R. Rau­dziņš 117 dalībnieku konkurencē ierindojās augstajā 24. vietā (1+1), kvalificējoties distancei ar kopējo startu.

Jaunietēm distancē devās divas Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) biatlonistes – Laura Alziņa un Amēlija Zaķe. 112 dalībnieču konkurencē L. Al­ziņa ierindojās 70. vietā (1+3), līderei zaudējot 3,46 minūtes, bet A. Zaķei – 93. vieta. Viņai nesekmīga pirmā šautuve, kur no pieciem mērķiem izdevās aizvērt tikai vienu.

Stāvus šau­šanā vēl vien kļūda, un līderei finišā zaudēts vairāk nekā septiņas minūtes. Distancei ar kopējo startu mūsu jaunietes nekvalificējās, un, lai arī minētas kā rezervistes, līdz 60. vietai tomēr ir pārāk tālu.
Pirmdiena, 2. marts, Latvijai atnesa zelta medaļu jauktajā stafetē, kur komandā startēja arī Elza un Estere. Kopumā uz starta stājās 23 komandas. Vispirms divus etapus veica puiši, stafeti sāka alūksnietis Matīss Mei­rāns. Pirmajā šaušanā viņš izmantoja vienu rezerves patronu, otrajā vajadzēja visas trīs, bet izdevās izvairīties no soda apļiem, un stafeti Rihards Loz­bers saņēma kā piektais. Jā­uzteic izlases treneru izvēle R. Lozberu, kurš vēl ir jauniešu grupā, likt junioru stafetē, jo šādi tika izveidota ļoti spēcīga komanda. Rihards pirms tam jau bija uzvarējis individuālajā distancē, demonstrējot ļoti ātru slēpošanu. Tiesa, vēl nedaudz pietrūkst stabilitātes šaušanā, šaujot guļus, viņš izmantoja visas trīs rezerves patronas, stāvus šaušanā – vienu un stafeti Elzai Blei­delei nodeva 6. vietā, minūti un piecas sekundes aiz līderiem.

Arī Elzai nevedās guļus šaušana, nācās izlietot visas trīs rezerves patronas, lai aizvērtu visus mērķus. Stāvus šaujot, izmantota viena rezerves patrona, no šau­tuves Elza izslēpoja ceturtā, 33 sekundes aiz līderiem un tikai trīs sekundes aiz trešās vietas. Savā pēdējā aplī viņa nodemonstrēja ļoti ātru slēpojumu, bija ātrākā starp visām un stafeti Esterei Volfai nodeva jau otrajā vietā, tikai 4,3 sekundes aiz līderiem, Norvēģijas izlases.

Estere, šaujot guļus, izmantoja vienu rezerves patronu un no šau­tuves izslēpoja jau kopā ar norvēģieti, kas nozīmēja, ka izšķirošā būs pēdējā šautuve vai pat pēdējais aplis. Uz noslēdzošo šautuvi Estere ieradās jau ar 16 sekunžu pārsvaru, šaušanā viņai nācās izmantot divas rezerves patronas, Norvēģijas biatlonistei – vienu, un pēdējā aplī cēsniece devās ar 2,1 sekundes pārsvaru. Šajā aplī E. Volfa uzrādīja ātrāko slēpojumu un kontrolēja situāciju, neļaujot konkurentei pietuvoties, un finišēja – pirmā! Kopumā Latvijas juniori izmantoja 15 rezerves patronas, kamēr norvēģi astoņas, bet ātrumā mūsējie bija pārāki.

Jauktajā stafetē jauniešiem startēja divi Cēsu pilsētas Spor­ta skolas audzēkņi – Rūdolfs Raudziņš un Laura Alziņa. 27 komandu konkurencē Latvijas kvartets ierindojās 16. vietā, veicot vienu soda apli un izmantojot 15 rezerves patronas. Vislabāk šaušana padevās L. Alziņai, tikai viena rezerves pat­rona stāvus šaušanā, R. Raudziņš katrā šautuvē izmantoja divas rezerves patronas.

Šodien čempionāta programmā distance ar kopējo startu, kur šajās vecuma grupās piedalās 60 labākie biatlonisti atšķirībā no pieaugušo sacensībām, kur startē 30 biatlonisti. Distancē dosies arī Estere un Elza.

