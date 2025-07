Cēsis - Latvijas šaha galvaspilsēta

Sešu dienu garumā 585 spēlētāji no 14 valstīm piedalījās starptautiskajā šaha festivālā “Cēsis”. Tas notika jau ceturto reizi, un, kā atzīst turnīra rīkotājs Jānis Vingris, festivāls jau kļuvis pazīstams.

Pasākuma galvenie iedvesmotāji ir “Draugiem Group”.



Šahistiem šoreiz bija iespēja spēlēt deviņos turnīros, kuri norisinājās dažādās Cēsu vietās. Kosmosa izziņas centrā notika “Go Girl!” turnīrs meitenēm, Maija parkā – “Draugiem Group” rapida un blica divcīņa, Zviedru šaha un “Dice chess” turnīri, bet koncertzālē “Cēsis” – trīs iesācēju turnīri un Cēsis Open turnīrs. Turnīru kopējais balvu fonds – 6000 eiro.



“Cēsu šaha festivāls ir šī gada lielākais šaha notikums Latvijā,” akcentē J. Vingris.



“Tas jau kļuvis par pazīstamu zīmolu, esam pie tā arī īpaši piestrādājuši. Domāju, četros gados izdevies panākt turnīra lielu atpazīstamību šahistu vidū, ja viens šahists otram jautā – vai brauksi uz Cēsīm, – ir skaidrs, ka tiek runāts par šo festivālu.”



Cēsnieki jūnija vidū pilsētā varēja redzēt cilvēkus spēlējam šahu, rūtainie galdiņi bija novietoti daudzviet, netrūka to, kuri labprāt apstājās un piesēda, lai izspēlētu kādu partiju.



J. Vingris stāsta, ka, rīkojot festivālu, mērķis bijis dabūt šahu ārā no telpām, zālēm, un ar katru gadu tas izdodas arvien vairāk: “Viss virzās uz to, ka festivāla laikā Cēsis kļūst par Latvijas šaha galvaspilsētu.”

Festivāla turnīros pie spēles galdiņiem varēja redzēt daudzus gados jaunus cilvēkus. Vai tas liecina, ka šahs atkal ir cieņā?



“Tieši tā,” saka J. Vingris: “Jāsaka, turnīram bija reģistrēti 585 spēlētāji, bet netrūka entuziastu, kas nāca uzspēlēt pie pilsētvidē novietotajiem šaha galdiņiem. Bija aizrautīgie, kas spēlēja stundām, un tas palīdz radīt interesi par šo spēli. Tas ir svarīgi, jo cēsnieku dalībnieku vidū pagaidām ir maz. Varbūt festivāls kalpos par ierosmi jaunu šaha pulciņu šaha klubu veidošanai, un ceru, ka nākamajos gados cēsnieku skaits dalībnieku vidū palielināsies.”



J. Vingris neslēpj gandarījumu, ka gadu no gada dalībnieku ir vairāk: “Jāsaka, ka festivālā jau redzamas masu pasākuma pazīmes, uz Cēsīm brauc cilvēki, kuri grib būt šajā vidē. Piemēram, kāds vīrs no Rīgas mums lūdza atļauju Maija parkā prezentēt paša izgudrotu šaha paveidu, ko nosaucis par 100 lauciņu šahu. Ļāvām, viņš uzstādīja galdiņu, cilvēki nāca, spēlēja. Uz Cēsīm šajās dienās brauc šaha klubu, pulciņu dalībnieki no visas valsts, arī no kaimiņvalstīm, viss notiek tā, kā tas ir pasaulē atpazīstamos šaha pasākumos. Cilvēki ierodas, jo zina, ka būs interesanti!”



Šaha festivālā piedalās arī augsta līmeņa šahisti, šoreiz spēlēja Somijas izcilais šahists Tomijs Nubaks, kurš ieguva lielu daļu balvu. Bija arī Lietuvas ranga līderis Valērijs Kazakovskis, kurš “Cēsis Open” turnīrā nezaudēja nevienu spēli un, pieveicot arī somu lielmeistaru, izcīnīja pirmo vietu. J. Vingris norāda, ka pamatīgi jāstrādā, lai piesaistītu lielo vārdu īpašniekus: “Ja runājam par Latvijas labākajiem, viņi uz vietas spēlē maz – divos, augstākais trijos turnīros, un prieks, ka Cēsu turnīrs tagad ir viens no tiem.” Dalībnieku vidū arī cēsnieks Edvīns Ķeņģis, kurš Latvijas šahistu reitingā ieņem ceturto vietu. “Cēsis Open” turnīrā viņš uzvarēja senioru konkurencē, absolūtajā vērtējumā ieņemot 11.vietu 90 spēlētāju konkurencē. Rapida (ātrajā šahā) turnīrā viņam 12.vieta, bet blicā (ātrspēlē) – 18.



No cēsniekiem vēl jāmin Kris­tapa Mūrnieka 2.vieta IV sporta klases turnīrā, bet III sporta klases turnīrā Artis Rode ierindojās 8.vietā.



Ceturtais Cēsu šaha festivāls aizvadīts, un J. Vingris norāda, ka sākuši domāt par nākamo gadu, kad būs jau piektais festivāls.