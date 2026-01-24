“Cēsis Basket Cup” aizvadīts

Baltijā “Maxi” basketbola turnīrs “Cēsis Basket Cup” notika jau astoto reizi, šoreiz pulcējot rekordlielu skaitu dalībnieku.
Cēsīs ieradās 62 komandas no 11 valstīm: Itālijas, Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas, Polijas, Armēnijas, Gruzijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Kopumā divās dienās izspēlētas 126 spēles Cēsu un Priekuļu sporta zālēs.
Turnīru savulaik iedibināja Cēsu basketbolistes, kas spēlē “Maxi” turnīros, un nolēma aicināt komandas pie sevis. Tagad šis biedrības “Actico” rīkotais pasākums janvārī izvērties par visā Eiropā zināmu turnīru. Viena no rīkotājām Ineta Krūmiņa saka, ka galvenais novērtējums ir dalībnieku atsauksmes, kas turpina pienākt, un tās ir pozitīvas: “Esam gandarītas, ka viss izdevās, jo komandu lielais skaits, viņu interese par šo turnīru ir vislabākais apliecinājums mūsu darbam. Tagad jau turnīrs ir iekļauts “Master Basketball Tournament” pasaules kalendārā, kur ieraksta turnīrus, kas ir novērtēti “Maxi” basketbola saimē. Protams, lai tur iekļūtu, ir jāiegulda darbs, un tad jau dalībnieku rekomendācijas dod šo rezultātu. Ja agrāk mums bija jāuzrunā komandas, jāstāsta par turnīru, tagad jau paši mūs atrod. Bijām patīkami pārsteigti, ka atbrauca spāņi, poļi. Armēnijas un Gruzijas komandas ieradās, pateicoties vienai mūsu komandas spēlētājai, kura šajās valstīs bija darba darīšanās. Tur basketbola draugiem izstāstīja par “Cēsis Basket Cup”, un spēlēt gribošie ieradās. Tikko saņēmām pozitīvas atsauksmes, ziņu, ka visā Erevānā runājot par Cēsu turnīru un nākamajās sacensībās no viņu valsts būšot vēl vairāk komandu.”
Tagad turnīrs notika Cēsīs un Priekuļos, bet, palielinoties komandu skaitam, visticamāk, nāksies domāt par vēl citām iespējām. I. Krūmiņa stāsta, ka jau tagad tiek domāts izmantot zāles Līgatnē, Straupē, Raunā: “Attālums no Cēsīm nav liels, jau tagad dažas komandas naktsmītnes bija rezervējušas Valmierā, jo Cēsīs vairs nebija brīvu vietu.”
Rīkotāji tikušies, pārrunājuši plusus un mīnusus, jo, ko uzlabot, jau esot vienmēr. I. Krūmiņa saka: “Svarīgi, ka komandas pastāsta par niansēm, ko, viņuprāt, vajadzētu uzlabot, mainīt, jo paši jau visu nevaram izķert. Grūtākais ir spēļu grafika salikšana, jo komandu skaits liels. Turnīrs jāizspēlē divās dienās, to komandas lūgušas, to arī ievērojam. Pagaidām grafiku veidoju pati, un tas prasa daudz. Varbūt nākotnē jādomā, kā piesaistīt mākslīgo intelektu, atbilstošas datorprogrammas ir, bet nav lētas. Kamēr tiekam galā, iztiekam šādi.”
Ir skaidrs, ka tradīcija turpināsies, komandu pārstāvji jau jautājot, kuros datumos notiks nākamais turnīrs, jo gribot jau ierakstīt savā kalendārā, kā arī laikus rezervēt viesnīcas Cēsīs.
“Tuvākajā laikā saskaņosim datumus, informēsim komandas, sāksim gatavoties. Paldies par atbalstu pašvaldībai, SIA “CDzP”, ikvienam, kas palīdzēja, lai turnīrs būtu vislabākajā līmenī gan sportiskajā, gan atpūtas ziņā. Dalībnieki varēja izbaudīt Latvijas ziemu, kas īpaši patika basketbolistiem, kas dzīvo dienvidu valstīs. Tie, kuri negribēja ziemu, brauca uz Priekuļu baseinu, katrs atrada, ko darīt.”
Turnīrs noslēdzās ar svinīgu apbalvošanu un svētku balli, un arī tā jau ir tradīcija, ko spēlētāji novērtē.
“Cēsis Basket Cup” turnīrā startēja vairākas Cēsu novada komandas, un dažas tika pie bronzas medaļām.
Dāmām 30+ grupā komanda “Cēsis Vieno” apakšgrupā piedzīvoja divus zaudējumus: 29:34 pret Igaunijas komandu un 24:34 pret Palangas komandu (Lietuva). Grupā trešā vieta, kas nozīmēja spēli par 5.vietu ar otras grupas trešās vietas ieguvējām “Dinamo SBK” no Rīgas. Šajā spēlē ar 24:16 pārākas bija mājinieces, izcīnot 5. vietu.
Dāmām 40+ grupā “Cēsis Vieno” savā grupā ar 24:10 pārspēja Dobeles komandu, un ar 16:21 atzina Viļņas (Lietuva) spēlētāju pārākumu. Pusfinālā gan nācās atzīt Rīgas komandas “Avantis” pārākumu (15:35), un noslēdzošā spēle par bronzas medaļām. Tajā ar 34:17 uzveikta komanda “SUNflowers” (Lietuva), un mājiniecēm trešās vietas kauss.
Līdzīgas sekmes arī dāmām 50+ grupā. Savā grupā gan cēsnieces uzvarēja abās spēlēs, ar 22:19 pieveicot Lietuvas komandu “UCHmergos” un ar 18:16 Īrijas komandu “Glasnevin”. Taču pusfinālā zaudējums Dobeles basketbolistēm 12:20, un nācās spēlēt par 3. vietu. Tajā vēlreiz pretī stājās minētā Lietuvas komanda, un arī šoreiz pārākas bija mājnieces (17:6) , nopelnot bronzas godalgas.
Vēl var atzīmēt, ka dāmām 60+ grupā uzvarētāju kausu ieguva Rīgas komanda “Baroneses”, kurā spēlē cēsniece Zane Rozīte.
Vislielākā konkurence – 19 komandas – bija vīriem grupā 35+, tostarp arī Cēsu komanda “Metālu pasaule”. Ņemot vērā lielo komandu skaitu, nolikums samērā strikts: lai turpinātu cīņu par medaļām, grupā jāieņem pirmā vieta un vēlams ar iespējami lielāku gūto/ zaudēto punktu pārsvaru.
Cēsnieki uzdevuma pirmo daļu paveica godam, uzvarot visās četrās grupas spēlēs. Ar 34:31 pieveikta Lietuvas komanda “United Sharks”, ar 42:34 Igaunijas “Raekula BC”, ar 37:20 Lietuvas “Fortūna SK” un ar 51:37 komanda “Lubāna”.
Taču iegūto punktu ailītē tikai +39, ar ko nepietika, lai kvalificētos finālam, un nācās spēlēt par bronzas godalgām. Šajā spēlē “Metālu pasaule” uzvarēja Lietuvas komandu “Žiežmariai KK” ar 41:37, izcīnot bronzas godalgas.
Šajā vīru grupā spēlēja arī komanda “Skārdnieks”, kuriem neizdevās izkļūt no grupas. Viņi ar 36:33 uzvarēja “Siguldas Golden Leaves”, ar 34:56 zaudēja Lietuvas “Pakrujo Parketas” un ar 21:58 Lietuvas komandai “Slow Motion”, kas, kā vēlāk izrādījās, kļuva par grupas 35+ uzvarētājiem.
