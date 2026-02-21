Brīnums nenotika, bet atmiņās tas paliks

Olimpiskajās spēlēs biatlonā dāmu stafetē Latvijas vārds īpaši izskanēja brīdī, kad otrajā posmā Baiba Bendika savā pēdējā aplī izvirzījās vadībā, stafeti nododot pirmajā vietā!
Bet visu pēc kārtas. Pirmo etapu jau ierasti veica Estere Volfa. Pirmajā šautuvē šāva absolūti precīzi, trasē atgriežoties 12. vietā, vien 14 sekundes aiz līderes. Rezultāti blīvi, un līdz otrajai šautuvei Estere pacēlās uz 9. vietu. Šaujot stāvus, nācās izmantot divas rezerves patronas, pēc šaušanas 11. vieta, bet līdz stafetes maiņai viņa spēja vairākas sāncenses apdzīt, stafeti nododot 6. vietā, 24,2 sekundes aiz līderes. Estere distancē piektā ātrākā, pēdējā aplī pat uzrādot trešo ātrāko laiku.
Pēc finiša viņa LSM žurnālistiem atklāja, ka nogurums tomēr ir sakrājies un labi, ka līdz masu startam ir divas brīvas dienas, lai atkal atgūtos, jo stafete paņēmusi daudz spēka.
Baiba Bendika guļus šaušanā izmantoja vienu rezerves patronu, distancē atgriežoties 5. vietā un no trešās atpaliekot tikai divas sekundes. Savā otrajā šautuvē viņa ieslēpoja jau otrā, no līderes atpaliekot deviņas sekundes. Šoreiz šaušana nepievīla, nācās izmantot tikai vienu rezerves patronu, un savā pēdējā aplī viņa devās trešā, tikai sekundi no otrās vietas un 10 sekundes no līderes. Pēdējā aplī Baiba bija ātrākā slēpotāja, spēja apsteigt abas priekšā esošās un stafeti nodot kā līdere. Šāds notikums Latvijas sieviešu biatlonā bija redzams pirmo reizi, un, kā teica B. Bendika: “Ir forša sajūta, esot priekšgalā. Arī šādas mazās uzvaras ir jāizbauda.”
Cerams, ka šī mazā uzvara iedvesmos Baibu un dos pārliecību sestdienas masu startam.
Protams, bija skaidrs, ka turpinājums tik spožs vairs nebūs, jo ne Sanita Buliņa ne Annija Sabule trasē nav tik ātras kā Estere vai Baiba. Taču neviens negaidīja, ka Sanitai pirmā šautuve izvērtīsies tik katastrofāla. Acīmredzot pārāk daudz spēka tika patērēts trasē, lai noturētos vadošajās pozīcijās, šautuvē viņa ieslēpoja otrajā vietā, ierocis galīgi neklausīja. Pat ar trim rezerves patronām nepietika, lai aizvērtu visus mērķus, nācās veikt divus soda apļus, kas Latviju nobīdīja uz 14. vietu.
Stāvus šaušanā gāja labāk, tikai divas rezerves patronas, un stafeti A. Sabulei viņa nodeva 16. vietā. Pēc finiša viņa neslēpa, ka stress, saņemot stafeti pirmajai, bijis pārāk liels: “Gandrīz vai būtu labāk, ja būtu kaut nedaudz zemākā vietā saņēmusi stafeti. Tagad ir tik liela rūgtuma sajūta, ka pat nezinu, ko paņemt no šīs olimpiādes.”
A. Sabulei, šaujot guļus, nācās izmantot divas rezerves patronas, diemžēl stāvus šaušanā viens soda aplis, un finišā Latvija 17. vietā.
Var piebilst, ka šī bija tikai trešā reize, kad Latvija bija pārstāvēta olimpiskajā sieviešu stafetē. 2006. gadā Turīnā un 2010. gadā Vankūverā latvietes finišēja 18. vietā.
Olimpiskajā biatlona programmā atlikušas noslēdzošās sacensības, distance ar kopējo startu. Jau rakstījām, ka pirmo reizi tajās piedalīsies divas Latvijas biatlonistes – Estere Volfa un Baiba Bendika. Sacensību sākums sestdien, 21.februārī, plkst. 15.15.
Komentāri