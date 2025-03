Blūms/ Eglītis uzvar rallijā “Sarma”

Gulbenes novada ceļos aizvadītais tradicionālais ziemas rallijs “Sarma” šoreiz bija īpašš– 50 gadu jubilejas zīmē. Rallijs zīmīgs arī ar to, ka pēc 15 gadu pārtraukuma par uzvarētājiem atkal kļuva Latvijas ekipāža, to iespēja Emīls Blūms/ Didzis Eglītis. Var atzīmēt, ka šī gada Latvijas čempionātā viņi pagaidām rāda perfektu bilanci, divas uzvaras divos rallijos, jo viņi bija ātrākie arī “Rally Alūksne”, kas notika janvārī. Rallijā “Sarma” vairākas Latvijas ekipāžas bija gatavas kāpt uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena, to apliecina jau pirmais ātrumposms. Pēc pirmajiem kilometriem uz uzvaru rallija kopvērtējumā pretendēja vismaz piecas ekipāžas, taču šis ir sporta veids, kur tehnikai ir ļoti liela nozīme, un tas noteica notikumu gaitu. Jau otrajā ātrumposmā tehniskas problēmas radās E. Blūma galvenajiem konkurentiem – Ralfa Sirmača automašīnai, kas ievērojami samazināja viņa ātrumu un izslēdza no cīņas par uzvaru. Atgādināsim, ka Alūksnē tieši starp šīm ekipāžām noritēja cīņa par uzvaru Latvijas čempionātā un finišā Emīls bija ātrāks tikai par 5,6 sekundēm.



Rallijā “Sarma” trešajā ātrumposmā smagu avāriju piedzīvoja vēl viens konkurents Miks Ķenavs, un turpinājumā galvenā cīņa norisinājās starp Blūmu/ Eglīti un Latvijas rallija vecmeistaru Jāni Vorobjovu, kurš rallijā “Sarma” startēja jau 28.reizi, šoreiz kopā ar stūrmani Esteri Zakmani. Viņi bija ātrākie ceturtajā un piektajā ātrumposmā, pietuvojoties līderiem, un visam bija jāatrisinās pēdējā ātrumposmā. Taču J. Vorobjovs finišēja ar salauztu riteņa disku, kopvērtējumā ieņemot otro vietu, un uzvaru svinēja E. Blūms/ D. Eglītis.



Tiesa, E. Blūms pēc finiša neslēpa, ka uzvara bija apdraudēta: “Uz otro apli neuzlikām jaunas riepas, sāka niķoties starpasu diferenciālis, kas radīja problēmas ātrākajās trases vietās. Tad bija svarīgi saglabāt vēsu prātu un nobraukt līdz galam. Protams, vienmēr ir vieglāk ķert, nekā nosargāt. Esmu priecīgs, ka izdevās sasniegt finišu un ka pēc ilgās pau­zes tieši mūsu ekipāža uzvarēja.” Apbalvošanā uzvarētāju kausu pasniedza Ivars Vasaraudzis, kurš rallijā “Sarma” ir uzvarējis četras reizes un – zīmīgi – bija pēdējais latvietis, kurš triumfēja šajā rallijā pirms 15 gadiem.



Šis bija arī Baltijas jūras rallija čempionāta 1. posms, un Blūms/ Eglītis var ierakstīt uzvaru arī šajā ieskaitē. Rallija “Sarma” ietvaros notika arī Latvijas rallijssprinta kausa 2. posms, un tajā trešajā vietā kopvērtējumā Jurģis Meistars/ Guntis Slaidiņš.



Vēsturisko rallija automobiļu ieskaitē Arnis Alksnis/ Māris Kulšs kopvērtējumā ieņēma sesto vietu.