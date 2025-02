Biatlons pasaules trasēs

Šajā nedēļā Bakuriani (Gruzija) notiek Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskais festivāls, kurā piedalās arī Latvijas jaunie sportisti.

Tiesības piedalīties šajā sporta notikumā izcīnīja arī divi Cēsu pilsētas Sporta skolas biatlonisti – Laura Alziņa un Rūdolfs Rau­dziņš, kopā ar viņiem ir trenere Ieva Cederštrēma.



Laurai šis ir īpašs notikums, viņa tika izvēlēta par vienu no Latvijas izlases karognesējām. Jau ierasts, ka pēdējos gados pasaules sporta notikumos valsts karogu nešanā tiek ievērots dzimumu līdzsvars, arī šoreiz, un kopā ar Lauru karogu atklāšanas pasākumā nesa arī distanču slēpotājs Bruno Bilāns.



Laura Alziņa neslēpa, ka ir patīkami pārsteigta un tādu pagodinājumu nebija gaidījusi. Stāstot par saviem mērķiem Bakuriani, viņa norādīja, ka vēlas parādīt labu rezultātu, izbaudīt festivālu un jauno pieredzi, jo šī ir pirmā reize, kad viņa startē tik augsta līmeņa sacensībās. Olimpiskais festivāls jaunajiem biatlonistiem sākās ar individuālajām sacensībām. Puišiem 12,5 km distancē ar četrām šautuvēm 64 dalībnieku kopvērtējumā Rūdolfs Raudziņš ierindojās 35.vietā, šautuvēs neaizverot sešus mērķus (1+1+2+2). Uzvarē­tājam viņš zaudēja 6 minūtes un 45,7 sekundes. Rūdolfs bija labākais no Latvijas izlases.



Meitenēm Laurai Alziņai 10 km distancē – 50.vieta 67 dalībnieču vidū. Nedaudz pievīla pēdējā šau­tuve, kurā neizdevās aizvērt trīs mērķus, kopumā sešas kļūdas, (1+2+0+3), un finišā viņa gandrīz astoņas minūtes aiz uzvarētājas. Starp Latvijas jaunajām biatlonistēm Laura trešā.



Nākamā disciplīna jauktā 1+1 stafete, kurā Latviju pārstāvēja labākie pēc pirmās disciplīnas – R. Raudziņš un madoniete Keita Kolna. Lai arī mūsējie bija vieni no retajiem, kas iztika bez soda apļiem, solis distancē nebija tas ātrākais, tāpēc 17 komandu konkurencē 13.vieta. Mierinājums, ka latvieši bija ātrāki par Igauniju un Lietuvu. R. Raudziņš pirmajā etapā izmantoja piecas rezerves pat­ronas, otrajā – divas, finišā pavisam nedaudz, divas sekundes, zaudējot Somijas biatlonistiem.



Šodien biatlonistiem sprints, bet Olimpiskais festivāls noslēgsies svētdien ar jaukto stafeti.



Šveicē šonedēļ startējis gada nozīmīgākais notikums biatlonā – pasaules čempionāts. Tas startēja ar jaukto stafeti, kurā savu debiju piedzīvoja cēsniece Estere Volfa, diemžēl tā izvērtās ne tā, kā cerēts. Pirmajā laika kontrolē pēc starta Estere bija 19.vietā 24 komandu konkurencē, 10 sekundes aiz līderēm. Taču nākamajā distances posmā piedzīvots kritiens, un šautuvē viņa ieradās pēdējā – 34 sekundes pēc vadošajām. Piedevām pēc kritiena bija radusies tehniska ķibele ar ieroci, un pagāja zināms laiks, līdz tas tika novērsts un sportiste varēja uzsākt šaušanu. Lai arī E. Volfa šāva labi, izmantota tikai viena rezerves pat­rona, distancē viņa devās pārliecinoši pēdējā, divas minūtes aiz līderes un minūti atpaliekot no priekšpēdējās vietas. Otrajā šau­tuvē divas papildu patronas, un stafeti Baibai Bendikai viņa nodeva trīs minūtes un 21,9 sekundes aiz līderiem. Baibai šī bija iespēja pārbaudīt sevi, startējot ar maksimumu, jo tikai tā varēja censties aizbēgt no līderēm, lai neapdzītu par apli, taču, kā viņa pati ir atzinusi, šī ir smaga trase, un tas atstāja ietekmi uz šaušanu. Katrā no šautuvēm B. Bendikai divi soda apļi, un pēc stāvus šaušanas Latvija tika apdzīta par apli, finišējot 22.vietā. Līdz otrajai stafetes maiņai kopumā četras komandas jau bija apdzītas par apli.



Šodien pasaules čempionāta sprinta distancē sacentīsies sievietes. Iespējams, ka kādā no distancēm savu debiju pasaules čempionātā piedzīvos arī cēsniece Elza Bleidele.