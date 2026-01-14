Biatlons pasaulē un Latvijā

Latvijas kausa izcīņas 1.posmā, kas aizvadītās nedēļas nogalē notika Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona bāzē, piedalījās aptuveni 90 sportisti.
Protams, nebija mūsu spēcīgāko biatlonistu, kuriem šajās dienās bija dalība 4. Pasaules kausa posmā.
Pasaules kauss šajā kalendārajā gadā sākās ar posmu Vācijas pilsētā Oberhofā, un nu jau sportistu domas pievērstas Milānas/ Kortīnas olimpiskajām spēlēm, līdz kurām atlicis mazāk par mēnesi. Posms sākās ar sprinta distanci, un Latvijas dāmu izlasē trīs mūsējās – Baiba Bendika, Elza Bleidele un Estere Volfa, kura pagājušajā nedēļā pasākumā “Trīs zvaigžņu balva” saņēma titulu “Gada uzlēcošā zvaigzne”, par ko “Druvā” jau rakstīts.
Sprintā katrai palika nesašauti trīs mērķi, viens, šaujot guļus, divi, šaujot stāvus, un tas neļāva pretendēt uz augstām vietām. B. Bendikai 50. vieta, viņa kā vienīgā no mūsējām iekļuva iedzīšanā. E. Volfai 64. vieta, E. Bleidelei – 81. Iedzīšanā B. Bendika kļūdījās četras reizes (0+1+1+2), bet tomēr pakāpās uz 36. vietu finišā.
Notika arī sacensības stafetēs, un te Latvijas sieviešu izlasē bija viss Cēsu kvartets, kā tas izskanēja arī televīzijas tiešraidē. Trim jau minētajām pievienojās Annija Sabule, kura, kā jau rakstīts, iekļauta olimpiskajā sastāvā. Jau ierasti pirmajā posmā startēja E. Volfa, apliecinot, ka tituls “Trīs zvaigžņu balvā” saņemts pelnīti. Katrā no abām šautuvēm viņa izmantoja pa divām rezerves patronām, bet solis trasē bija ļoti raits, tas ļāva stafeti B. Bendikai nodot augstajā piektajā vietā. Pēdējā nogrieznī no šautuves līdz stafetes maiņas nodošanai Estere slēpoja ātrāk par visām konkurentēm. Te var atcerēties, ka pērn janvārī, debitējot Latvijas izlases stafetē, viņa pirmo posmu veica vēl labāk, stafetes maiņā esot augstajā 4. vietā.
Turpinājums tik labs gan vairs nepadevās. B. Bendika pirmajā šautuvē izmantoja divas rezerves patronas, saglabājot vietu vadošo pulkā, diemžēl stāvus šaušana pagalam nevedās. Izmantotas visas trīs rezerves patronas, vienalga trīs mērķi palika neaizvērti, kas nozīmēja trīs soda apļus. Stafetes maiņā Latvijai 13. vieta, un abām pārējām biatlonistēm uzdevums neļaut līderēm apsteigt sevi par apli. A. Sabule izmantoja tikai vienu rezerves patronu stāvus, bet distancē trūka ātruma, un stafeti E. Bleidelei viņa nodeva 14. vietā. Elza izmantoja visas rezerves patronas, bet izvairījās no soda apļiem, un finišā Latvijai 15. vieta, par divām minūtēm apsteidzot Igauniju.
Šonedēļ jau nākamais Pasaules kausa posms, bet nav zināms, kādā sastāvā būs Latvijas sieviešu izlase, jo E. Volfa un E. Bleidele startēs Madonā, kur notiks IBU junioru kausa posms.
Latvijas kausa 1. posma pirmajā dienā sacensības sprinta distancē. Īpaši svarīgas sacensības U19 grupā, kur šis posms bija arī kā atlases sacensības uz minēto IBU junioru kausa posmu. Vietu jau bija nodrošinājuši tie, kuri startē pieaugušo izlasē, bet par citām vakantajām vietām bija jāpacīnās. Kopumā Latviju IBU junioru kausā pārstāvēs septiņi biatlonisti un septiņas biatlonistes.
S19 grupā otrā finišēja Laura Alziņa (0+3), zaudējot Daugavpils sportistei Martīnei Djatkovičai. Trešajā vietā Amēlija Zaķe (0+1). V19 grupā 2. Rūdolfs Raudziņš (2+3), kuram šīs kļūdas maksāja uzvarētāja titulu.
S17 grupā 2. vietā Annija Krieviņa (1+2), vien četras sekundes aiz uzvarētājas.
V17 grupā CPSS puiši, kā sarunājuši, visi trīs pieļāva katrs pa sešām kļūdām, divas, šaujot guļus, četras, šaujot stāvus. 2. vietā Ernests Skride, 5. Armands Gulbis, 6. Kristers Beikulis.
V15 grupā uzvaru svinēja Artūrs Zaķis (1+0), par 23 sekundēm apsteidzot tuvāko sekotāju. 3. Gustavs Bērziņš (1+0), 6. Klāvs Gavars (1+3). S15 grupā 3. Nellija Puriņa (1+1), 5. Adele Šlēziņa (3+1).
Visjaunākie, U13 grupas, sportisti sacensības aizvadīja bez šaušanas, sacenšoties slēpošanā. V13 grupā 1. Adrians Avens, 2. Miķelis Klimovičs. S13 grupā 1. Loreta Melnirbe, 3. Beāte Mozuļčika.
Otrajā dienā distance ar kopējo startu. U19 grupās atkal bija jāsamierinās ar sudrabu. S19 grupā 2. vietā L. Alziņa (1+0+1+0), divas sekundes aiz Daugavpils sportistes, bet 4. A. Zaķe (2+2+2+2). V19 grupā R. Raudziņam jau pirmajā šautuvē četras kļūdas, pēc tam gan gāja labāk (0+2+2) , bet ar astoņiem nesašautiem mērķiem grūti pretendēt uz uzvaru, šoreiz 2. vieta, no uzvarētāja, kuram trīs kļūdas, atpaliekot apmēram pusotru minūti.
V17 grupā uzvarēja E. Skride (2+1+ 4+3), 5. A. Gulbis (3+4+ 3+5), 6. K. Beikulis (1+1+4+2). S17 grupā 3. A.Krieviņa (1+1+ 4+3).U15 grupā biatlonistiem trīs šautuves, visas guļus pozīcijā. S15 grupā cīņa par uzvaru starp divām CPSS audzēknēm. Lai arī A. Šlēziņa pieļāva par vienu kļūdu vairāk (1+0+3), tomēr finišā viņa bija par divām sekundēm ātrāka nekā Annija Brokāne (1+2+0), bet 4. N. Puriņa (1+3+1) V15 grupā 3. G. Bērziņš (0+3+1), 4. A. Zaķis (3+4+3), 6. K. Gavars (2+2+3).
V13 grupā šoreiz pirmais M. Klimovičs, 2. A. Avens, 6. Rūdolfs Spulle. S13 grupā viss goda pjedestāls CPSS meitenēm, pirmā Rebeka Martinova, otrā L. Melnirbe, trešā B. Bozuļčika.
Sacensību noslēgumā tika paziņots izlases sastāvs sacensībām Madonā, un tajā iekļauti arī L. Alziņa un R. Raudziņš. IBU junioru kausa programmā divas sprinta distances un distance ar kopējo startu.
