Ceturtdiena, 12. februāris
Vārda dienas: Karlīna, Līna
Biatlons olimpiskajās spēlēs un Latvijā

Jānis Gabrāns
08:32, 12. Feb, 2026

Pretī uzvarai. Latvijas kausa izcīņā biatlonā abās sacensību dienās uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa CPSS audzēknis Rūdolfs Raudziņš. FOTO: Agris Veckalniņš

Olimpiskās spēles Milānā – Kortīnā uzņem apgriezienus, no mūsu novada sportistiem distancē jau devušās biatlonistes Baiba Bendika un Estere Volfa.

Biatlona programmā pirmās sacensības bija jauktā stafete, kur mūsu olimpietes startēja kopā ar Andreju Rastorgujevu un Renāru Birkentālu, un finišā Latvijai augstā 12. vieta 21 komandas konkurencē.

A. Rastorgujevs izmantoja tikai vienu papildpatronu stāvus šaušanā, R. Birkentālam, šaujot stāvus, neizdevās aizvērt visus mērķus pat ar rezerves patronām un nācās veikt soda apli. B. Bendika katrā šautuvē izmantoja vienu rezerves patronu, bet Esterei, līdzīgi kā Renāram, pēc perfektas guļus šaušanas viens soda aplis stāvus šaušanā. Finišā Latvijai 12. vieta.

Pēc finiša B. Bendika sarunā ar portālu LSM atzina, ka šī nav bijusi vienkārša diena, arī pašai, šaujot stāvus, neesot klājies viegli: “Neatceros, ka kājas tā būtu trīcējušas, tāpēc labi saprotu Esteri un Renāru, kuriem šī pirmā olimpiāde.

Fiziski jutos labi, šoreiz centos nesasteigt, lai nedotu ķermenim stresu, jo pieredze rāda, ka tas ne vienmēr dod labu rezultātu.”

E. Volfa, jautāta par pēdējo šaušanu, LSM žurnālistam ­atklāja, ka laikam nedaudz pie vainas stress: “Otro apli nobraucu normāli, nesasteidzu, bet, jo ilgāk stāvēju ugunslīnijā, jo grūtāk bija nostāvēt. Iespējams, sava ietekme augstkalnei, klāt vēl adrenalīns, stress, un tas noveda pie soda apļa. Pēdējā aplī likās, ka varēšu noķert konkurentes, bet tomēr neizdevās.”

No 11. vietas viņu finišā šķīra 12 sekundes, no 10.vietas – 15 sekundes.

Tagad sportistēm neliela atpūta, bet trešdien, 11. februārī, individuālā 15 km distance.

Latvijas kauss

Nedēļas nogalē Cēsu Olim­piskā centra slēpošanas – biatlona kompleksā aizvadītas Lat­vijas kausa izcīņas biatlonā 2. posma sacensības. Uz starta stājās aptuveni simts biatlonistu, arī Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi. Pirmajā dienā notika sacensības sprintā, otrajā dienā – individuālās sacensības.

Sprintā V19 grupā jauniešiem pārliecinoši uzvarēja Rūdolfs Raudziņš, kuram divi nesašauti mērķi otrajā šautuvē (0+2). Tuvāko sekotāju viņš apsteidza par vairāk nekā minūti.

S19 grupā jaunietēm par uzvaru izvērtās ļoti sīva cīņa, rezultātā ātrāka izrādījās Dauga­vpils biatloniste Martīne Djat­koviča (2+0), bet otrā, tikai 0,25 sekundes atpaliekot no uzvarētājas, finišēja CPSS audzēkne Laura Alziņa (1+1). Ceturtajā vietā Amēlija Zaķe (3+3).

CPSS biatlonistiem uzvaras U17 grupā. Zēniem pārliecinošu uzvaru izcīnīja Ernests Skride (2+2), demonstrējot arī ātru soli distancē. 5. vietā Ar­mands Gulbis, kuram neveiksmīga šaušana (4+4). Meitenēm uzvarēja Annija Krieviņa (2+1), par 3,5 sekundēm apsteidzot tuvāko sekotāju.

Uzvara arī S16 grupā, kur pirmā Adele Šlēziņa (1+1), tikai par 1,74 sekundēm pārspējot otrās vietas ieguvēju. 5. vietā Annija Brokāne (2+1).

V16 grupā 2. vietā Gustavs Bērziņš (0+1), 4. Artūrs Zaķis (4+2), tikai trīs sekundes viņu šķīra no bronzas godalgas, bet 5. vietā Klāvs Gavars (2+4).

Jaunākajā, U13, grupā sportisti sacentās tikai slēpošanā, bez šaušanas elementa. Meit­enēm uzvara madonietei Ancei Ara­mai, aiz viņas četras CPSS audzēknes: Rebeka Martinova – otrā, Melisa Petroviča – trešā, Paula Jaunzema – ceturtā, Adri­ana Lukstiņa – piektā.

Zēniem V13 grupā trešajā vietā Miķelis Klimovičs, sestajā- Rūdolfs Spulle.

Individuālajā distancē otro uzvaru divās dienas V19 grupā svinēja R. Raudziņš, šaujot precīzāk par konkurentiem (1+1+­0+1) un rādot ātru soli distancē. Jaunietēm S19 grupā uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena Amēlija Zaķe (1+1+1+3).

V17 grupā 2. vietā Ernests Skride (1+3+0+4), bet 3. Armands Gulbis (2+2+1+1).

V15 grupā otrajā vietā, pieļaujot tikai divas kļūdas šaušanā, Gustavs Bērziņš (0+0+2+0), bet trešais Klāvs Gavars (2+4+­0+0).

S15 grupā 5. Zane Salmiņa (1+1+2+0), 6. Elza Krastiņa (0+2+1+0).

S13 grupā uzvarēja Rebeka Mar­tinova, otrā Melisa Petro­viča, 4. Loreta Melnirbe, 6. Paula Jaunzema. V15 grupā 5. Miķ­elis Klimovičs, 6. Rūdolfs Spulle.

Vēl februārī Latvijas biatlonistiem valsts čempionāta 2. posms, kas 21. un 22. februārī notiks Madonā, Smeceres sila kompleksā.

Komentāri

