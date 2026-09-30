Biatlonisti sadala čempionāta godalgas

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas un biatlona bāzē aizvadītas Latvijas čempionāta vasaras biatlonā otrās kārtas sacensības.
Biatlonistiem bija iespēja paraudzīties, ko nesis darbs vasaras treniņos un ar kādiem spēkiem tiek gaidīta ziemas sezona. Sacensības norisinājās divas dienas, pirmajā programmā sprints, otrajā — distance ar kopējo startu. Kopā ar Latvijas biatlonistiem uz starta stājās arī Igaunijas sportisti.
Piektdien pirms sacensību sākuma ar klusuma brīdi tika pieminēts mūžībā aizgājušais mūsu novadnieks, ilggadējais Latvijas biatlona treneris Ilgonis Pogulis. Klātesošiem bija iespēja atskatīties uz viņa dzīves gājumu un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas biatlonā.
Latvijas čempionātā piedalījās visi labākie valsts biatlonisti vīriešu konkurencē, arī Andrejs Rastorgujevs, bet mūsu labākās biatlonistes šajā laikā atradās treniņnometnē.
Savas līdera spējas apliecināja A. Rastorgujevs, uzvarot abās distancēs. Savukārt sieviešu konkurencē triumfēja māsas Buliņas, sprintā — Sanita, distancē ar kopējo startu — Sandra.
Pie godalgām tika arī Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņi. Sprintā V19 grupā, pieļaujot sešas kļūdas šaušanā (3+3), bet distancē parādot visātrāko soli, uzvarēja Ernests Skride. Tūlīt aiz goda pjedestāla Kristers Beikulis. S19 grupā par čempioni kļuva Annija Krieviņa (1+2), bet trešajā vietā Laura Alziņa (0+2).
V17 grupā divas pirmās vietas ieņēma igauņi, bet trešajā — Armands Gulbis (2+1). Sestajā vietā Gustavs Bērziņš (1+3).
S17 grupā bronzas medaļa Adelei Šlēziņai (3+2).
V15 grupā, šautuvēs pieļaujot tikai vienu kļūdu un distancē uzrādot ātrāko slēpojumu, pārliecinoši pirmais Jānis Lingarts. Ceturtajā vietā Otto Gaiss (1+1), sestajā — Rojs Skrastiņš (2+2). S15 grupā pirmajās trijās vietās, attiecīgi, Alūksnes, Ogres un Madonas biatlonistes, bet trīs nākamās ieņēma CPSS sportistes: Paula Jaunzema (0+2), Rebeka Martinova (2+3), Elza Krastiņa (3+0).
Jaunākās, U13 grupas sportisti sacentās sprintā bez šaušanas. Meiteņu konkurencē pirmajā sešniekā iekļuva piecas CPSS audzēknes. Uzvarēja Luīze Spalviņa, otrā — Alise Krastiņa, ceturtā — Līva Driķe, piektā — Karlīna Dedumeta, sestā — Adele Millere. Zēnu konkurencē 5. vietā M iks Klimovičs.
Otrajā sacensību dienā biatlonisti lika malā rollerus, jo distance ar kopējo startu bija jāveic skrienot. V19 grupā uzvarēja alūksnietis Jānis Žagars (3+2+4+2), otrajā vietā — Ernests Skride (5+3+2+2), bet trešais — Kristers Beikulis (2+2+3+5).
S19 grupā pārliecinoša uzvara Daugavpils sportistei Martīnei Djatkovičai (1+1+2+1), bet trīs nākamās — mājnieces: Laura Alziņa (1+1+1+0), Annija Krieviņa (2+1+4+3), Amēlija Zaķe (2+2+2=2).
V17 grupā par čempionu kļuva Markuss Āboliņš (3+2+3+3) no Talsiem, sudraba godalga Armandam Gulbim (4+2+3+2), bet bronza — Gustavam Bērziņam (2+0+2+2). S17 grupā otrajā vietā Adele Šlēziņa (1+3+3+2), piektā — Nellija Puriņa (4+3+2+1).
U15 grupā biatlonistiem trīs šautuves, zēniem trešajā vietā Gustavs Spolītis (1+1+3), piektais — Gundars Cālītis (4+3+4), sestais — Otto Gaiss (1+3+1). S16 grupā 5. vietā Loreta Melnirbe (4+1+2).
U13 grupā sportisti sacentās krosā bez šaušanas. Meitenēm divas pirmās vietas gluži kā pirmajā dienā, uzvarēja Luīze
Spalviņa, otrā — Alise Krastiņa. 5. vietā Tīna Groševa.
Šajā sestdienā vēl plānota Talsu kausa izcīņa vasaras biatlonā, bet 17.–18. oktobrī, Minhenes Olimpiskajā parkā norisināsies “LOOP ONE”, biatlona sezonas atklāšanas festivāls, kas pulcēs pasaules līmeņa biatlonistus, kuri startēs uz rolleriem. Šajās sacensībās Latviju pārstāvēs Estere Volfa, Andrejs Rastorgujevs un Renārs Birkentāls. Tad atliks pēdējais sagatavošanās posms pirms ziemas sezonas, kas sāksies novembra beigās ar pirmo Pasaules kausu Kontiolahti, Somijā, un līdztekus Zviedrijā risināsies pirmais IBU kauss.
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