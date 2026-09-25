PIESLĒGTIES
Sestdiena, 26. septembris
Vārda dienas: Gundars, Kurts, Knuts
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Novadniecēm jubilejas

Sarmīte Feldmane
03:00, 26. Sep, 2026

Lizetes Skalbes jubilejā. Par tulkotāju stāstīja muzejniece Ilona Muižniece (no labās), tulkotāja Jolanta Pētersone un norvēģu valodas pasniedzējs Nikijs Kalns. FOTO: no albuma

“Savējos vienmēr atceramies,” saka Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” izglītojošā darba speciāliste Ilona Muižniece. Šomēnes  Lizetei Skalbei ir 140 gadu jubileja un muzejnieki kopā ar pagasta bibliotēku sarīkoja atceres pasākumu “Nepazust tulkojumā”. 

Tas notika bibliotēkā, kur iederīgi runāt par literatūru un arī vecpiebaldzēniem ērtāk nokļūt nekā uz “Saulrietiem”.

“Pierasts, ka viņu vairāk pazīst kā Kārļa Skalbes dzīvesbiedri, bet viņa bija izcila tulkotāja”, stāsta I. Muižniece un piebilst, ka agrāk tulkotāju darbs netika tā novērtēts kā tagad.

Pasākumā piedalījās tulkotāja Jolanta Pētersone, kura latvisko zviedru un norvēģu rakst­nieku darbus. Viņa savulaik mācījusies Draudzīgā Aicinā­juma Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur sāka apgūt zviedru valodu, pēc tam Latvijas Kultūras akadēmijā studēja Latvijas un Norvēģijas starpkultūru sakaru programmā. Nikijs Kalns ir norvēģu valodas pasniedzējs, aktīvi darbojas Vecpiebalgas amatierteātrī “Sumaisītis”.

Tikšanās sākās ar pārsteigumu – abi viesi sasveicinājās norvēģiski, klausītāji brīdi bija ieinteresēti, tad neizpratnē, jo teikto nesaprata, taču dzirdēja, kā skan šīs Ziemeļu valsts valoda. Viesu saruna arī bija pierādījums tam, cik svarīgi, ka kāds iztulko. Tālāk jau saruna notika latviski, runājot par norvēģu literatūru, par L. Skalbi un viņas tulkotājas darbu. Savulaik dzejniece Veronika Strēlerte rakstījusi: “Ja īsumā gribam raksturot Lizeti Skalbi kā tulkotāju, tad jāpasaka, ka viņa savā darba rutīnā un iejūtā jau ir aizsniegusi to līmeni, kad tulkojumu vairs nejūt kā tulkojumu.” Viesi arī atklāja, cik sarežģīti ir iztulkot vārdus, kuriem ir vairākas nozīmes un nianses, kā nezaudēt tulkojumā to, kas vārdos nav pateikts. N. Kalns tikšanos papildināja ar bungu spēli, radot īpašu gaisotni.

Pasākuma apmeklētāji varēja pārbaudīt, vai atšķir norvēģu autora rindkopu, ko tulkojis Google translate, mākslīgais intelekts un N. Kalns, tad mēģināt salikt teikumu no dotajiem norvēģu vārdiem, ja tas zināms latviski.

Šomēnes jubileja arī Lize­tes un Kārļa Skalbes mazmei­-tai Margrietai. Piebalgas mu­zejnieki viņu apciemoja, dāvinot rudenīgu kūku, Aivars Lapiņš veltīja sirsnīgas dziesmas. Margrieta daudz lasa, skatās televizoru un kavējas atmiņās.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ar prieku pamazām iedzīvojas Cēsīs

18:35, 23. Sep, 2026

Straujiem soļiem attīstās soļbols

19:05, 23. Sep, 2026
1

Pļavu jāmāk apsaimniekot

03:00, 20. Sep, 2026

Jaunie lauksaimnieki satiekas, dalās pieredzē un iedvesmojas

03:00, 22. Sep, 2026

No arbūziem uz sparģeļiem un citiem dārzeņiem

08:34, 24. Sep, 2026

Arī nelielai kustībai ir nozīme

03:00, 23. Sep, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vēlmi pārcelties ietekmē arī izglītības līmenis un tautība

14:25, 24. Sep, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Par vienkāršiem jautājumiem

18:21, 23. Sep, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Islāma lappusīte Jaunpiebalgas vēsturē

18:17, 23. Sep, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Lakmusa papīriņš vai tukša laika šķiešana?

19:33, 16. Sep, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cīņā ar neprognozējamu ārējo vidi

09:20, 15. Sep, 2026
1

Tautas balss

“Klausos politiskās debates un nesaprotu, kāpēc gandrīz visi Saeimas deputātu kandidāti stāsta, cik ārkārtīgi slikta …

Cēsniece

Vai trūcīgie ir tikai Latvijā?

23:33, 25. Sep, 2026

“Biedrība “Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive” un sieviešu vokālais ansamblis “Tieši tāpēc” sarīkoja brīnišķīgu sadziedāšanās …

R.

Jauki kopā padziedāt

23:32, 24. Sep, 2026

“Gandarījums, ka novadā ir tādi aktīvi cilvēki kā līgatnieši, kas prasa sakārtot satiksmi Vidzemes šosejas …

Autobraucēja

Aizstāv savas tiesības

18:20, 23. Sep, 2026

Sludinājumi

Pārdod

Yamaha F4 laivas motors. 4 ZS / 2, 9 kW – mazs, viegls un uzticams …

00:49, 26. Sep, 2026

Citi

Veco mēbeļu utilizācija/jauno lietu atvešana 24826054

17:15, 2. Sep, 2026

Citi

Visa veida celtniecības darbi, demontāža,mēbeļu utilizācija,zāles pļaušana,u.c. darbi 24826054

17:13, 2. Sep, 2026