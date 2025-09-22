Biatlonisti gatavojas čempionātam

Cēsu Olimpiskajā centrā aizvadīta tradicionālā slēpošanas – biatlona kluba (SBK) “Cēsis” balvas izcīņa biatlonā.
Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) biatlonistiem konkurenci sastādīja sportisti no Madonas, Alūksnes, Ogres, Daugavpils, un šī bija laba spēku pārbaude pirms Latvijas čempionāta un Baltijas kausa izcīņas, kas notiks 26.-27.septembrī Madonas Smeceres sila kompleksā.
Sacensību programmā individuālā distance un minisprints. Jāatzīmē, ka SBK “Cēsis” balvas izcīņa ir vienas no retajām sacensībām, kur šaušanā startē arī U13 grupas biatlonisti, pirmo šaušanu pa stāvus mērķiem veicot no atbalsta. Viņi distanci izpildīja skriešus.
U13 un U15 grupā sportistiem divas šautuves. V13 grupā Miķelis Klimovičs ieņēma 4.vietu. Pirmajā šautuvē bija nekļūdīgs, diemžēl otrajā neizdevās aizvērt nevienu no mērķiem, un tas neļāva tikt labāko trijniekā.
S13 grupā otrajā vietā Loreta Melnirbe, kurai divas kļūdas otrajā šautuvē. Bez kļūdām šāva Rebeka Martinova, bet solis distancē nebija tik ātrs, tāpēc trešā vieta. Piektā Paula Jaunzema (0-2), sestā – Melisa Petroviča (0-4). Uzvarēja Arina Kodaļeva no Alūksnes Sporta skolas, kura arī bija nekļūdīga abās šautuvēs.
V15 grupā bronzas medaļu izcīnīja Gustavs Bērziņs (2-2), tūlīt aiz viņa Klāvs Gavars (1-2).
S15 grupā pirmajās piecās vietās viešņas, bet nākamajās piecās – CPSS biatlonistes. Vislabāk veicās Martai Brencei, kura ar četrām kļūdām (1-3) ieņēma sesto vietu.
Vecākajām grupām jāveic četras šautuves. V17 grupā visas godalgotās vietas ieņēma CPSS audzēkņi. Uzvarēja Ernests Skride, kuram sešas kļūdas (3-3-0-0), citiem kļūdu skaits lielāks, otrais Armands Gulbis, trešais Kristers Beikulis.
V19 grupā pirmais Rūdolfs Raudziņš. S19 grupā pirmā Laura Alziņa, otrā – Amēlija Zaķe.
Tie U13 grupas jaunieši, kuri nestartēja individuālajā distancē ar šaušanu, startēja krosā. Te zēniem V13 grupā otrajā vietā Miks Klimovičs, kurš uzvarētājam zaudēja 8,6 sekundes, bet trešās vietas ieguvēju apsteidza par 0,1 sekundi. Ceturtajā vietā Otto Selga, piektajā Viestards Tirzmalis.
Meitenēm S13 grupā uzvarēja Santa Kuligina, otrā Alise Krastiņa, ceturtā Tīna Groševa.
Sacensību programmā arī minisprints. V15 grupā sudraba medaļu izcīnīja Gustavs Bērziņš, bronzu Klāvs Gavars, bet 6.vietā Rojs Skrastiņš.
S15 grupā bronzas medaļa Adelei Šlēziņai, kuru no otrās vietas šķīra vien 0,6 sekundes, ceturtā Zane Salmiņa, bet sestā Marta Brence.
V17 grupā pirmais Kristers Beikulis, otrais Ernests Skride.
V19 grupā uzvarēja Rūdolfs Raudziņš, par vienu sekundi pārspējot Daugavpils sportistu. S19 grupā pirmā Laura Alziņa, otrā Amēlija Zaķe.
Tagad vēl nedaudz laika pieslīpēt nianses, lai valsts čempionātā rezultāti būtu vēl labāki.
