Biatlonisti atvadās no vasaras

Madonā, Smeceres sila biatlona trasē, aizvadīta Baltijas kausa izcīņa biatlonā, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāta otrā kārta.
Konkurence spēcīga, jo startēja biatlonisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Dalībnieku vidū arī mūsu novada sportisti un sportistes, tiekot pie godalgām dažādās vecuma grupās. Spēkus pārbaudīja arī Latvijas biatlona sieviešu izlases visas dalībnieces.
Sacensību programmā pirmajā dienā sprints, bet otrajā – distance ar kopējo startu.
Sieviešu konkurencē sprintā uzvaru svinēja Estere Volfa, kura šāva precīzāk par konkurentēm, pieļaujot tikai vienu kļūdu pirmajā šautuvē. Viņa par 10,5 sekundēm apsteidza alūksnieti Sanitu Buliņu, kurai trīs nesašauti mērķi (1-2). Trešā Sandra Buliņa (1-1), aiz goda pjedestāla Annija Sabule (0-2), Baiba Bendika (1-4) un Elza Bleidele (1-3).
S21 grupā 4.vietā Elizabete Slotiņa (1-2).
V19 grupā sudraba medaļu izcīnīja Rūdolfs Raudziņš (3-1), 13,4 sekundes zaudējot Igaunijas biatlonistam, kuram par vienu kļūdu mazāk.
S19 grupā par uzvarētāju kļuva Laura Alziņa (2-0), tuvāko sekotāju pārspējot par 18,7 sekundēm.
V17 grupā 5.vietā Ernests Skride (3-3); S17 grupā 4. Annija Krieviņa (2-3).
V15 grupā trešajā vietā Gustavs Bērziņš (0-1), bet S15 grupā sudraba medaļa Adelei Šlēziņai (0-1).
Jaunākajā grupā distance bez šaušanas. V13 grupā 4.vietā Miķelis Klimovičs, bet S14 grupā 2. Luīze Spalviņa, 3. Rebeka Martinova, 4. Melisa Petroviča, 5. Alise Krastiņa.
Otrajā dienā distancē ar kopējo startu sieviešu konkurencē visu izšķīra šaušanas precizitāte. Četrās šautuvēs pieļaujot tikai vienu kļūdu, par uzvarētāju kļuva A. Sabule. Otrajā vietā ar septiņām kļūdām B. Bendika, uzvarētājai zaudējot 21,1 sekundi. Vēl par kļūdu vairāk Sanitai Buliņai, kurai trešā vieta. 4.vietā E. Volfa (4 kļūdas), 5. E. Bleidele (5).
S21 grupā 2.vietā E. Slotiņa. S19 grupā otro dienu pēc kārtas uzvaru svinēja L. Alziņa, bet 6.vietā Amēlija Zaķe.
V17 grupā otrajā vietā E. Skride, bet S17 grupā otrā A. Krieviņa.
Sudrabs arī G. Bērziņam V15 grupā, bet S15 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla Elza Krastiņa.
V13 grupā 3. Miķelis Klimovičs, 4. Otto Selga, 5. Miks Klimovičs, bet S13 grupā 2. L. Spalviņa, 3. R. Martinova, 4. A. Krastiņa, 6. Paula Jaunzema.
Vēl biatlonistiem 12.oktobrī iespēja startēt Ogres Biatlona kluba balvas izcīņā vasaras biatlonā, un tad jau jāgaida ziema.
