PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 2. oktobris
Vārda dienas: Ilma, Skaidris
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Biatlonisti atvadās no vasaras

Jānis Gabrāns
06:13
02.10.2025
27
Alzina

Pretī uzvarai. Cēsu Sporta skolas audzēkne Laura Alziņa Baltijas kausa izcīņā biatlonā S19 grupā uzvarēja gan sprintā, gan distancē ar kopējo startu. FOTO: Agris Veckalniņš

Madonā, Smeceres sila biatlona trasē, aizvadīta Baltijas kausa izcīņa biatlonā, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāta otrā kārta.

Konkurence spēcīga, jo startēja biatlonisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Dalībnieku vidū arī mūsu novada sportisti un sportistes, tiekot pie godalgām dažādās vecuma grupās. Spēkus pārbaudīja arī Latvijas biatlona sieviešu izlases visas dalībnieces.

Sacensību programmā pirmajā dienā sprints, bet otrajā – distance ar kopējo startu.

Sieviešu konkurencē sprintā uzvaru svinēja Estere Volfa, kura šāva precīzāk par konkurentēm, pieļaujot tikai vienu kļūdu pirmajā šautuvē. Viņa par 10,5 sekundēm apsteidza alūksnieti Sanitu Buliņu, kurai trīs nesašauti mērķi (1-2). Trešā Sandra Buliņa (1-1), aiz goda pjedestāla Annija Sabule (0-2), Baiba Bendika (1-4) un Elza Bleidele (1-3).

S21 grupā 4.vietā Elizabete Slotiņa (1-2).

V19 grupā sudraba medaļu izcīnīja Rūdolfs Raudziņš (3-1), 13,4 sekundes zaudējot Igaunijas biatlonistam, kuram par vienu kļūdu mazāk.

S19 grupā par uzvarētāju kļuva Laura Alziņa (2-0), tuvāko sekotāju pārspējot par 18,7 sekundēm.

V17 grupā 5.vietā Ernests Skride (3-3); S17 grupā 4. Annija Krieviņa (2-3).

V15 grupā trešajā vietā Gustavs Bērziņš (0-1), bet S15 grupā sudraba medaļa Adelei Šlēziņai (0-1).

Jaunākajā grupā distance bez šaušanas. V13 grupā 4.vietā Miķelis Klimovičs, bet S14 grupā 2. Luīze Spalviņa, 3. Rebeka Martinova, 4. Melisa Petroviča, 5. Alise Krastiņa.

Otrajā dienā distancē ar kopējo startu sieviešu konkurencē visu izšķīra šaušanas precizitāte. Četrās šautuvēs pieļaujot tikai vienu kļūdu, par uzvarētāju kļuva A. Sabule. Otrajā vietā ar septiņām kļūdām B. Bendika, uzvarētājai zaudējot 21,1 sekundi. Vēl par kļūdu vairāk Sanitai Buliņai, kurai trešā vieta. 4.vietā E. Volfa (4 kļūdas), 5. E. Bleidele (5).

S21 grupā 2.vietā E. Slotiņa. S19 grupā otro dienu pēc kārtas uzvaru svinēja L. Alziņa, bet 6.vietā Amēlija Zaķe.

V17 grupā otrajā vietā E. Skride, bet S17 grupā otrā A. Krieviņa.

Sudrabs arī G. Bērziņam V15 grupā, bet S15 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla Elza Krastiņa.
V13 grupā 3. Miķelis Klimovičs, 4. Otto Selga, 5. Miks Klimovičs, bet S13 grupā 2. L. Spalviņa, 3. R. Martinova, 4. A. Krastiņa, 6. Paula Jaunzema.

Vēl biatlonistiem 12.oktobrī iespēja startēt Ogres Biatlona kluba balvas izcīņā vasaras biatlonā, un tad jau jāgaida ziema.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Florbola uzvaras garša

05:12
01.10.2025
64

Latvijas čempionāts florbolā uzņem apgriezienus, un pirmās spēles aizvadījušas jau gandrīz visas Cēsu novada komandas. Virslīgā vīriešu komandām bijušas jau četras spēles. Turnīra tabulā Cēsu “Lekrings” ar divām uzvarām, diviem zaudējumiem ieņem 3.vietu. Pēdējā spēļu kārtā cēsnieki savā laukumā tikās ar Ādažu komandu “FBK SĀC”. Līdz spēles vidum bija gūti tikai vieni vārti, vadībā ar […]

Pargauja Spele1

"Studio Pizza" tūre badmintonā

06:54
30.09.2025
32

Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti”  badmintona meistarsacīkstēs izspēlēta priekšpēdējā tūre. Dāmu grupā aktivizējās valmieriete Linda Roman­ovska (LBF reitingā 28. no 536), izcīnīdama pirmo vietu vienspēlēs. Neērtākās pretinieces Valmieras Sporta skolas audzēknei bija mājiniece Aiga Strazdiņa (41.) 2:0 (21:12, 23:21) un Skaistkalnes pārstāve Anda Zariņa (154.) 2:0 (21:13, 21:19). Kungu grupā beidzot no “slēpņa” iznāca […]

Badmintons

Florbola komanda “Pārgauja” atgriežas

09:47
29.09.2025
556

Ar spēli Stalbes sporta zālē pret komandu “Līgatne” Latvijas florbola čempionātā atgriežas florbola klubs “Pārgauja”. Atgriežas 2.līgā ar ambīcijām atjaunot florbola tradīcijas Stalbē, kas savulaik bija gana spožas. Nedaudz vēstures. Pēdējo reizi valsts čempionāta virslīgā Stalbes komanda, toreiz kā sporta klubs “SK Pārgauja”, spēlēja 2020./ 2021.gada sezonā, regulārajā čempionātā finišējot 9.vietā un neiekļūstot izslēgšanas spēlēs. […]

009a1195

“Cēsu rudens” kontrolpunkti atrasti

05:34
24.09.2025
94

Tradicionālās orientēšanās sacensības “Cēsu rudens” šogad svinēja 58.gadskārtu. Orientieristi pulcējās Drabešu pagastā, lai divu dienu garumā izskrietu divas distances – garo un vidējo. “Cēsu rudens” bija arī Latvijas kausa ieskaites 19.un 20.posms. Kausa ieskaitē katra distance tika vērtēta atsevišķi, bet “Cēsu rudens” godalgas pasniegtas pēc divu dienu kopvērtējuma. Cēsu pusē ieradās kupls skaits orientieristu, protams, […]

Kritine Kokina

Smagākajā distancē tituli sadalīti

05:37
23.09.2025
42

Latvijas čempionāts orientēšanās sporta smagākajā – maratona distancē – notika Talsu novadā, Kamparkalna apkaimē. Vīriem elites grupā nācās veikt 21,8 km distanci. Lai arī ātrāko laiku distancē uzrādīja Māris Jansons (“Meridiāns OK/ CPSS”), par aizliegtas teritorijas šķērsošanu viņš saņēma diskvalifikāciju. Ceturtajā vietā viņa komandas biedrs Pēteris Lediņš. Tomēr bešā “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi nepalika, izcīnīti […]

Orientieristi

Biatlonisti gatavojas čempionātam

11:36
22.09.2025
131

Cēsu Olimpiskajā centrā aizvadīta tradicionālā slēpošanas – biatlona kluba (SBK) “Cēsis” balvas izcīņa biatlonā. Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) biatlonistiem konkurenci sastādīja sportisti no Madonas, Alūksnes, Ogres, Daugavpils, un šī bija laba spēku pārbaude pirms Latvijas čempionāta un Baltijas kausa izcīņas, kas notiks 26.-27.septembrī Madonas Smeceres sila kompleksā. Sacensību programmā individuālā distance un minisprints. Jāatzīmē, […]

Biatlonisti

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
8
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
13
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
21
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
42

Tautas balss

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
11
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
23
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
20
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
29
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
20
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Sludinājumi

Citi

21:57
01.10.2025
6

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
29

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
29

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998