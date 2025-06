Biatlonisti atklāj vasaras sezonu

Kārtējās Cēsu sporta kluba “Saulrīti” sacensības badmintonā, kas vienlaikus ir arī daļa no novada badmintona meistarsacīkstēm, dažiem sākās ar pārsteigumu. Kluba veltes saņēma Adele Morkina no Skaistkalnes un Andris Lapiņš no Rīgas. Viņi pirmie bija paspējuši piereģistrēties spēlēm. Savukārt Andris, kura pamatprofesija ir operdziedātājs, pateicībā par saņemto visiem zālē klātesošajiem veltīja uzmundrinājuma odu itāļu mēlē. […]