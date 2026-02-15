PIESLĒGTIES
Svētdiena, 15. februāris
Vārda dienas: Alvils, Olafs, Aloizs, Olavs
Biatlonistēm sniegums atzīstams

Jānis Gabrāns
20:08, 15. Feb, 2026

Šautuvē. Baiba Bendika, lai arī šautuvēs kļūdījās četras reizes, distancē demonstrēja atzīstamu ātrumu, finišējot augstajā 22. vietā. FOTO: Toms Kalniņš, LETA/ LOK

Milānas – Kortīnas olimpiskajās spēlēs aizvadītas sieviešu sacensības biatlonā garākajā, 15 km, individuālajā distancē. Uz starta stājās 91 biatloniste, viņu vidū arī visas trīs Cēsu novada sportistes.
Vislabāk veicās Baibai Bendikai, kura ar pieļautām četrām kļūdām (0+1+2+1) finišēja augstajā 22. vietā, kas ir viņas pagaidām labākais panākums olimpiskajās spēlēs.

Distancē Baiba rādīja ļoti atzīstamu ātrumu, tieši slēpošanas komponentē viņa bija trešā ātrākā, bet pēdējā aplī – visātrākā. No olimpiskās čempiones francūzietes Žūlijas Simonas Baiba atpalika par trim minūtēm un 5,2 sekundēm. Kā zināms, individuālajā distancē katrs nesašautais mērķis ir papildu minūte pie rezultāta.

B. Bendika pēc finiša sarunā ar LSM žurnālistu atzina, ka sajūtas distancē bijušas labas. Nedaudz žēl par otro kļūdu otrajā guļus šaušanā, kur nav izdevies, kā pašai gribētos. Komentējot labo ātrumu distancē, B. Bendika teica, ka šodien zelta medaļa pienākoties servisa komandai, jo slēpes vienkārši lidoja: “Arī pati jutos labi, par to paldies Ilmāram (trenerim Ilmāram Bricim – red.), jo fiziski esam pratuši labi sagatavoties galvenajiem sezonas startiem. Augstkalne ir vieta, kur jūtos vislabāk, un šodiena to apliecināja.”

Estere Volfa distancē kļūdījās trīs reizes (1+1+0+1), un finišā viņai 36. vieta, trīs minūtes un 52,1 sekundi aiz uzvarētājas. Trīs kļūdas arī Annijai Sabulei (1+1+1+0) un 64. vieta, sešas minūtes un 5,5 sekundes aiz uzvarētājas.

E. Volfa pēc finiša intervijā atzina, ka ar sasniegto ir apmierināta, bet vienmēr jau varot labāk, īpaši, ja pieļautas trīs kļūdas. Tas liecinot, ka maksimums nav izdarīts. Arī viņa atzinīgi novērtēja slēpju gatavotāju paveikto: “Šodien bija vienkārši perfektas sajūtas. Liela uzslava mūsu slēpju smērētājiem, kuri paveica fenomenālu darbu, jo slēpes lidoja.”

Olimpiskajā biatlona programmā sestdien paredzētas sprinta sacensības sievietēm, bet svētdien – iedzīšana.

E. Volfa aģentūrai LETA norādījusi, ka viņas galvenais mērķis ir tikt iedzīšanā, jo uz šīm sacensībām būs ieradušies sportistes vecāki: “Būtu liels lepnums un pagodinājums startēt viņu priekšā abās nākamajās distancēs. Tāpat ar nepacietību gaidu stafeti, kas vienmēr šķitušas interesantas un ar pavērsieniem bagātas sacensības.

