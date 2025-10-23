PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 23. oktobris
Vārda dienas: Daina, Dainis, Dainida
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Basketbola sezona sākusies pieaugušo komandām

Jānis Gabrāns
05:12
23.10.2025
19
Demija Tijare

Komandas līdere. Latvijas sieviešu basketbola līgas 2.divīzijas komandas “CBA/CPSS” līdere ir Demija Tijāre (12.numurs), kura vidēji spēlē guvusi 15,7 punktus. FOTO: Raimonds Subatovičs

Startējis Latvijas basketbola čempionāts, kurā piedalās divas biedrības “Cēsu basketbola attīstībai” komandas, kas veidotas sadarbībā ar Cēsu pilsētas Sporta skolu (CPSS).

Sākums nav tik spīdošs, kā gribētos, zaudējumu ir vairāk, bet ir tikai sākums.

Latvijas sieviešu basketbola līgas 2.divīzijā komanda “CBA/CPSS” aizvadījusi pirmās trīs spēles, piedzīvojot divus zaudējumus un izcīnot vienu uzvaru. Sezona komandai sākās ar zaudējumu (55:78) pret “RSU-2” komandu. Cēsu komandas rindās rezultatīvākā bija Demija Tijāre (21 punkts), Alise Veina guva 10 punktus.
Sekoja uzvara sīvā cīņā pret “Bertānu Valmieras BS” (65:60). Pirmajā ceturtdaļā nevienai no komandām neizdevās iekrāt pārsvaru, 17:16 Cēsu komandas labā. Otrā ceturtdaļa cēsniecēm neveiksmīga, zaudēts 10:21, un otrajā spēles daļā nācās sākt pakaļdzīšanos. Tas izdevās, īpaši labi nospēlējot pēdējo ceturtdaļu (19:8), kas atnesa arī uzvaru visā spēlē. D. Tijāre guva 16 punktus, Elīna Rutkovska – 12.

Kā pa viļņiem bija spēle pret “BK Jelgava/ BJSS”. Pirmo ceturtdaļu Cēsu komanda uzvarēja ar 26:20, divās nākamajās galīgi nevedās: 8:18 un 4:20. Pirms pēdējām desmit minūtēm 38:58, un, lai arī spēle izlīdzinājās, rezultātā zaudējums ar 55:74.

Lelde Bērziņa guva 11 punktus, D. Tijāre – 10.

Nākamā spēle 4.novembrī izbraukumā pret “TTT Rīgas kadetes”.

Šajā sezonā komandai jauns treneris Jānis Šults. Viņš atzinis, ka pievienojies komandai, lai veicinātu basketbola attīstību: “Protams, netrūkst izaicinājumu, taču pats būtiskākais, ka basketbols Cēsīs ir cieņā. Vēlos veidot komandu tā, lai katrai spēlētājai būtu vēlme atgriezties un pārstāvēt šo pilsētu, lai viņas vēlāk varētu teikt, ka bijušas daļa no šīs komandas. Ir svarīgi Cēsu basketbola tradīcijas turpināt, un sava komanda ir labs mērķis jaunajām spēlētājām.”

Lūgts komentēt pirmās spēles, treneris norāda, ka viss ir savās vietās, pret favorītēm piedzīvoti zaudējumi, komandu, kas bija jāuzvar, izdevās uzvarēt: “Rezultāti, nenoliedzami, ir svarīgi, jo tie atspoguļo mūsu ambīcijas, taču pāri visam ir pati spēle. Jāņem vērā objektīvā realitāte, bet uzskatu, ka svarīgākais ir saglabāt pozitīvu attieksmi, kā saku spēlētājām, lai esam kā bitītes, kas domā par medu, nevis par to, kas ir slikti. Brīžiem komanda demonstrē tiešām labu basketbolu, tikai jāiemācās to darīt ilgtermiņā. Šis ir tas faktors, kas parāda komandu līmeni. Nepietiek labi nospēlēt vienu divas ceturt­daļas, ir jāprot to noturēt visā spēlē. Pagaidām mums tas neizdodas, bet ir pozitīvas tendences. Tagad līdz nākamajai spēlei ir pāris nedēļu, tās izmantosim, lai sagatavotos, uzlabotu sniegumu. Katrā ziņā spriedzes pietiek, bet tā nebaida. Basketbols ir foršs, un, neskatoties uz individuāliem panākumiem, kāpumiem un kritumiem, visvairāk vēlos redzēt pašaizliedzīgu cīņu, īstu komandas garu, labvēlīgu gaisotni un – pats svarīgākais – spēlētāju izaugsmi.”

Vīriešu komandai “Cēsis/ CPSS” pagaidām vēl nav izdevies baudīt uzvaras priekus. “Užavas kausa” izcīņā, kas ievadīja sezonu, cēsnieki divreiz tikās ar līgu augstāk spēlējošajiem “RBS Rīgas juniori”. Itin līdzvērtīgās spēlēs tomēr nācās atzīt Rīgas komandas pārsvaru. Savā laukumā zaudējums ar 74:86 (Kristers Kubliņš – 29 punkti, Dāvis Rozītis – 20, Kristaps Krieviņš – 11), bet izbraukumā 56:84 (D. Rozītis – 16, K. Kubliņš – 10).
Pirmās divas spēles aizvadītas arī Reģionālās līgas čempionātā, kur cēsnieki spēlē Austrumu grupā.

Vispirms izbraukumā ar 68:87 atzīts komandas “SK Rūjiena” pārākums. Cēsu komandā pa 15 punktiem guva D. Rozītis un K. Krieviņš, pa 13 – K. Kubliņš un Elans Lomašonoks.

Sekoja spēle savā laukumā pret “Bertānu Valmieras BS”. Spēle ritēja ļoti līdzvērtīgi, mājniekus nedaudz iegāza otrā ceturtdaļa, kas tika zaudēta ar 14:22, un izlieto ūdeni sasmelt vairs neizdevās. Fināla sirēnai skanot, zaudējums ar 63:72. K. Kubliņš guva 20 punktus, D. Rozītis – 14.

Nākamā spēlē 24.oktobrī izbraukumā pret komandu “Madonas BJSS”.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Rollerslēpotāji atkal pieveic Saules kalnu

06:10
22.10.2025
62

Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā aizvadītas ikgadējās sacensības “Saules kalna izaicinājums”, ko rīko biedrība “Rollertour” sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”. Tā jau ierasti noslēdzas sacensību sezona vasaras – rudens jeb bezsniega periodā. Šī ir iespēja redzēt, kā veicies vasaras treniņos, jo sacensības prasa labu fizisko sagatavotību. Sacensību formāts visu pastāvēšanas laiku nemainīgs, […]

Alise Krastina

Atzīstams sniegums Eiropas līgā

06:15
18.10.2025
72

Pirmais posms notika Rīgā. Pirmajā spēlē cēsniecēm zaudējums pret Dānijas komandu “BC Aabyhoj” ar rezultātu 29:47. Rezultatīvākā bija Marija Dzihora, kura guva septiņus punktus. Zaudējums arī otrajā spēlē pret “BS Rīga/ Centrs” ar 57:73. Lai arī cēsnieces centās turēt līdzi, pēc pirmās ceturtdaļas tikai 10:12, taču pretinieces soli pa solim spēja palielināt starpību, novedot spēli […]

Eiropas Liga

Īstens rudens kross

05:30
15.10.2025
95

Latvijas čempionāts krosā jau ierasti notika Cēsu novadā pie Āraišu dzirnavām. Latvijas Vieglatlētikas savienībai (LVS) tās noslēdza šīs vasaras sacensību sezonu. Pēc saulainās sestdienas atnāca lietaini vēsā un vējainā svētdiena, kas sacensības padarīja par īstu rudens krosu. Līdzjutējiem gan bija iespēja priecāties par lielisko ainavu ar rudens iekrāsotiem kokiem, bet sportistiem visa uzmanība bija jāvelta […]

Kross Baiba

Ar mainīgām sekmēm

06:46
13.10.2025
91

Cēsīs aizvadīts BBBL (Best Baltic Basketball league) pirmais posms, kurā sacentās meiteņu komandas U14 un U16 grupās. Abās startēja arī cēsnieces. Vienai komandai visās spēlēs uzvaras, otrai uzvaras saldumu neizdevās izbaudīt, bet gūta laba pieredze un, cerams, būs stimuls un spīts nākamajiem posmiem. Abas komandas trenē Inese Urtiņa. Teicamu sniegumu rādīja U14 komanda, nevienā spēlē […]

Baskets U14

Sporta svētki visiem un ikvienam

06:44
11.10.2025
68

Vasara ir pasākumu laiks, kad nedēļas nogales ir piepildītas ar koncertiem, svētkiem, notikumiem, tādēļ cilvēkam nav viegli izvēlēties, kurp doties. Piedāvājuma spektrs visām gaumēm, ir kultūras piedāvājums, sporta piedāvājums, un šoreiz vairāk tieši par pēdējo. Uz sarunu aicināju Cēsu novada pašvaldības Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītāju Viesturu Dumpi. Sporta svētki novadā Jau tradicionāli katrā […]

Sporta Svetki1

“Meridiāns OK”/ CPSS” izcīna uzvaru kopvērtējumā

05:57
08.10.2025
84

Pēc divu gadu pārtraukuma komandas “Meridiāns OK”/ CPSS” orientieristi kļuvuši par kopvērtējuma kausa ieguvējiem lielo klubu grupā Latvijas kausa izcīņā. Otrās vietas ieguvēji, klubs “Kāpa OK”, šogad apsteigts par vairāk nekā 700 punktiem. Lai gan oficiālie rezultāti nav izsludināti, provizoriskie aprēķini liecina, ka vietu kārtība nemainīsies.Iepriekšējo reizi uzvara kopvērtējumā cēsniekiem bija 2021. un 2022.gada sezonā, […]

Mmeridians

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
15
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
22
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
32
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
36

Tautas balss

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
19
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
16
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
34
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
23
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
35
1
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
3

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
26

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
26

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054