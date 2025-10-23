Basketbola sezona sākusies pieaugušo komandām

Startējis Latvijas basketbola čempionāts, kurā piedalās divas biedrības “Cēsu basketbola attīstībai” komandas, kas veidotas sadarbībā ar Cēsu pilsētas Sporta skolu (CPSS).
Sākums nav tik spīdošs, kā gribētos, zaudējumu ir vairāk, bet ir tikai sākums.
Latvijas sieviešu basketbola līgas 2.divīzijā komanda “CBA/CPSS” aizvadījusi pirmās trīs spēles, piedzīvojot divus zaudējumus un izcīnot vienu uzvaru. Sezona komandai sākās ar zaudējumu (55:78) pret “RSU-2” komandu. Cēsu komandas rindās rezultatīvākā bija Demija Tijāre (21 punkts), Alise Veina guva 10 punktus.
Sekoja uzvara sīvā cīņā pret “Bertānu Valmieras BS” (65:60). Pirmajā ceturtdaļā nevienai no komandām neizdevās iekrāt pārsvaru, 17:16 Cēsu komandas labā. Otrā ceturtdaļa cēsniecēm neveiksmīga, zaudēts 10:21, un otrajā spēles daļā nācās sākt pakaļdzīšanos. Tas izdevās, īpaši labi nospēlējot pēdējo ceturtdaļu (19:8), kas atnesa arī uzvaru visā spēlē. D. Tijāre guva 16 punktus, Elīna Rutkovska – 12.
Kā pa viļņiem bija spēle pret “BK Jelgava/ BJSS”. Pirmo ceturtdaļu Cēsu komanda uzvarēja ar 26:20, divās nākamajās galīgi nevedās: 8:18 un 4:20. Pirms pēdējām desmit minūtēm 38:58, un, lai arī spēle izlīdzinājās, rezultātā zaudējums ar 55:74.
Lelde Bērziņa guva 11 punktus, D. Tijāre – 10.
Nākamā spēle 4.novembrī izbraukumā pret “TTT Rīgas kadetes”.
Šajā sezonā komandai jauns treneris Jānis Šults. Viņš atzinis, ka pievienojies komandai, lai veicinātu basketbola attīstību: “Protams, netrūkst izaicinājumu, taču pats būtiskākais, ka basketbols Cēsīs ir cieņā. Vēlos veidot komandu tā, lai katrai spēlētājai būtu vēlme atgriezties un pārstāvēt šo pilsētu, lai viņas vēlāk varētu teikt, ka bijušas daļa no šīs komandas. Ir svarīgi Cēsu basketbola tradīcijas turpināt, un sava komanda ir labs mērķis jaunajām spēlētājām.”
Lūgts komentēt pirmās spēles, treneris norāda, ka viss ir savās vietās, pret favorītēm piedzīvoti zaudējumi, komandu, kas bija jāuzvar, izdevās uzvarēt: “Rezultāti, nenoliedzami, ir svarīgi, jo tie atspoguļo mūsu ambīcijas, taču pāri visam ir pati spēle. Jāņem vērā objektīvā realitāte, bet uzskatu, ka svarīgākais ir saglabāt pozitīvu attieksmi, kā saku spēlētājām, lai esam kā bitītes, kas domā par medu, nevis par to, kas ir slikti. Brīžiem komanda demonstrē tiešām labu basketbolu, tikai jāiemācās to darīt ilgtermiņā. Šis ir tas faktors, kas parāda komandu līmeni. Nepietiek labi nospēlēt vienu divas ceturtdaļas, ir jāprot to noturēt visā spēlē. Pagaidām mums tas neizdodas, bet ir pozitīvas tendences. Tagad līdz nākamajai spēlei ir pāris nedēļu, tās izmantosim, lai sagatavotos, uzlabotu sniegumu. Katrā ziņā spriedzes pietiek, bet tā nebaida. Basketbols ir foršs, un, neskatoties uz individuāliem panākumiem, kāpumiem un kritumiem, visvairāk vēlos redzēt pašaizliedzīgu cīņu, īstu komandas garu, labvēlīgu gaisotni un – pats svarīgākais – spēlētāju izaugsmi.”
Vīriešu komandai “Cēsis/ CPSS” pagaidām vēl nav izdevies baudīt uzvaras priekus. “Užavas kausa” izcīņā, kas ievadīja sezonu, cēsnieki divreiz tikās ar līgu augstāk spēlējošajiem “RBS Rīgas juniori”. Itin līdzvērtīgās spēlēs tomēr nācās atzīt Rīgas komandas pārsvaru. Savā laukumā zaudējums ar 74:86 (Kristers Kubliņš – 29 punkti, Dāvis Rozītis – 20, Kristaps Krieviņš – 11), bet izbraukumā 56:84 (D. Rozītis – 16, K. Kubliņš – 10).
Pirmās divas spēles aizvadītas arī Reģionālās līgas čempionātā, kur cēsnieki spēlē Austrumu grupā.
Vispirms izbraukumā ar 68:87 atzīts komandas “SK Rūjiena” pārākums. Cēsu komandā pa 15 punktiem guva D. Rozītis un K. Krieviņš, pa 13 – K. Kubliņš un Elans Lomašonoks.
Sekoja spēle savā laukumā pret “Bertānu Valmieras BS”. Spēle ritēja ļoti līdzvērtīgi, mājniekus nedaudz iegāza otrā ceturtdaļa, kas tika zaudēta ar 14:22, un izlieto ūdeni sasmelt vairs neizdevās. Fināla sirēnai skanot, zaudējums ar 63:72. K. Kubliņš guva 20 punktus, D. Rozītis – 14.
Nākamā spēlē 24.oktobrī izbraukumā pret komandu “Madonas BJSS”.
