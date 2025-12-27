PIESLĒGTIES
Svētdiena, 28. decembris
Vārda dienas: Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga
Basketbola laukumos

Jānis Gabrāns
05:48
27.12.2025
51
Baskets1

Uz veiksmes takas. Lai arī sieviešu basketbola komandai “Cēsis/ Cēsu PSS” Latvijas čempionāta 2. divīzijā zaudējumu vairāk nekā uzvaru, kalendārais gads noslēgts ar diviem panākumiem, kas gadu mijas prieku dara lielāku. FOTO: Raimonds Subatovičs/ BK Jelgava

Kā aizejošajā gadā veicies Cēsu novada basketbola komandām dažādos turnīros un līgās? Latvijas sieviešu čempionāta 2. divīzijā komanda “Cēsis/ Cēsu PSS” decembrī aizvadīja divas spēles, abās svinot uzvaru.

Vispirms ar 61:38 pārspēta Igaunijas komanda “Audentes SG/ Swdbank”. Visas Cēsu komandā pieteiktās spēlētājas tika pie rezultativitātes punktiem, visvairāk (desmit) guva Lelde Bērziņa un Alise Veina.

Uzvara arī otrajā spēlē, 68:51 pret “Bertānu Valmieras BS”. L. Bērziņa guva 19 punktus, Taisija Danileiko un Maria Dzihora katra atzīmējās ar desmit punktiem.

Komanda aizvadītajās astoņās spēlēs guvusi trīs uzvaras un šobrīd atrodas 6. vietā.

Vīriešu čempionāta reģionālajā līgā komanda “Cēsis/ Cēsu PSS” arī aizvadījusi astoņas spēles, arī gūtas trīs uzvaras, un šo­brīd komandai 7. vieta. De­cem­­­brī aizvadītas trīs spēles. Vispirms piedzīvots zaudējums pret “Jēkabpils BA/ Sporta centrs”. Lai arī pirms pēdējās ceturtdaļas vadībā bija cēsnieki (58:55) , pēdējās desmit minūtēs pārāki bija Jēkabpils spēlētāji, svinot uzvaru spēlē 78:70. Cēsu komandā Kristers Kubliņš guva 24 punktus, Elans Lomošonoks 20, Jānis Kāposts 11.

Ļoti sīva cīņa bija ar “SK Rūjiena” komandu, kur piedzīvots minimāls zaudējums (77:79) . Ervīns Jonāts guva 24 punktus, E. Lomošonoks 16, K. Kubliņš 13.

Toties kalendārā gada noslēdzošajā spēlē uzvara ar 95:62 pret “Bertānu Valmieras BS” komandu. E. Jonāts guva 25 punktus, K. Kubliņš 16, Dāvis Rozītis 14.

Vidzemes basketbola līgā tikās Cēsu novada komandas “Apse” un “BK Vecpiebalga”. Pārāki bija “Apse” spēlētāji, svinot trešo uzvaru trijās spēlēs (100:69) . Uzvarētāju rindās rezultatīvākie: Ervīns Mihailovs – 26 punkti, E. Lomašonoks – 24, Kris­taps Ronis – 23. Vecpie­balgas komandā Ralfs Ozol­nieks – 23, Renārs Teriška – 13, Tomass Vengers – 10.

Vecpiebalgas komandai šis bija ceturtais zaudējums četrās spēlēs.

Pie uzvarām neizdodas tikt arī “BK Priekuļi”, kas arī trešajā spēlē cieta zaudējumu, šoreiz ar 68:88 atzīstot “Baltic Board Madona” komandas pārākumu. Priekuļu komandā Reinis Krū­miņš guva 26 punktus, Reinis Uškāns – 16, Rūdolfs Lūkins – 13.

Vēl šajā gadā komandām ieplānots viens sabraukums, katra aizvadīs vienu spēli.

