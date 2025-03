"Autogara" tūre badmintonā

Kārtējās Cēsu novada badmintona spēles, kas reizē ir sporta kluba “Saulrīti” ikgadējās meistarsacīkstes, šoreiz sākās ar kluba līderu godināšanu.

Madara Puķīte, kura Latvijas Badmintona federācijas reitingā ir 5. no 517 dalībniecēm, un Ivo Keišs 9. no 544 spēlētājiem, saņēma kluba atzinības rakstus un pārsteiguma balvas.



Cēsu badmintona spēles ir atklāta rakstura, tajās piedalās arī tālāki viesi, šoreiz no Jēkabpils. Kārtīga konkurence palīdz augt meistarībai, un to pašmāju spēlētāji prot novērtēt. Vislielākais dalībnieku skaits trešās kārtas spēlēs bija vīru grupā. Vienspēlēs kā pirmais tika izlikts Ivo Keišs. Pa ceļam uz finālu viņš pieveica valmierieti Rihardu Kļaviņu (116. federācijas reitingā) 2:0 (21:12 ; 24:22), Indostānas pārstāvi Alvinu Rodrigezu (75.) 2:0 (21:16 ; 21:6) un rīdzinieku Armandu Šteinu (30.) 2:0(21:14 ; 21:6). Savukārt otrs finālists, izliktais ar otro kārtas numuru, Rūdolfs Andersons (16.) no Valm­ieras, ejot fināla virzienā, pieveica jēkabpilieti Valeriju Ščerbicki(155.) 2:0 (21:6 ; 21:4), valmierieti Elmāru Jurciņu (66.) 2:0 (21:12 ; 21:19) un siguldieti Ivaru Petrovski (25.) 2:0 (21:11 ; 21:16). Finālā, kurš ilga gandrīz stundu, abi līderi, Ivo un Rūdolfs, demonstrēja īstu meistarklasi. Varēja redzēt, kāda nozīme taktikai, jo meistarības ziņā abi bija līdzīgi. Šī bija tā reize, kad Rūdolfa riskantie paņēmieni atmaksājās un jauneklis svinēja uzvaru trijos setos 2:1 (21:19; 12:21; 23:21). Dāmu grupā finālā tikās abas paš­māju spēlētājas – Aiga Strazdiņa (37.) un Anita Aļļēna (74.). Aiga, bruģējot ceļu fināla virzienā, pieveica valmierieti Alisi Rubeni-Dūni (518.) 2:0 (21:15 ; 21:13) un mājinieci Renāti Petzāli (142.) 2:0(21:4 , 21:8). Savukārt Anita, uzvarēdama straupieti Rebeku Broku (186.) 2:0(21:5 , 21:6) un mājinieci Paulu Udrovsku(72.) 2:0(21:17 ; 21:11), arī iekļuva finālā. Abas treniņu partneres viena otru labi zināja un spēli sāka bez izlūkošanas. Divos setos 2:0 (21:17 ; 21:11) Aiga izcīnīja uzvaru sieviešu vienspēlēs.



Sacensību rezultāti pa disciplīnām:

Vienspēle

Dāmas: Aiga Strazdiņa, Anita Aļļēna, Paula Udrovska, Renāte Petzāle, Alise Rubene Dūne, Emīlija Gaile. Kungi: Rūdolfs Andersons, Ivo Keišs, Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Elmārs Jurciņš, Alvins Rodrigezs.

Dubultspēle

Dāmas: Ērika Romka/ Kris­tiāna Tīlika, Anita Aļļēna/Aiga Strazdiņa, Renāte Petzāle/Paula Udrovska, Emīlija Gaile/ Paula Rieviņa, Līva Cēsn­iece/ Rebeka Broka. Kungi: Inguss Buks/Alvins Rodrigezs, Māris Mazapšs/ Arm­ands Šteins, Mārcis Kalniņš/ Rih­ards Kļaviņš, Uldis Lazdiņš/ Val­erijs Ščer­bickis, Ivars Petrovskis/ Viktors Sarkan­ā­bols, Gatis Langs/ Aivis Romka. Jauktās dubultspēles: Alvins Rodrigezs/ Kristiāna Tīlika, Viktors Sarkanābols/Aiga Stra­zdiņa, Ivars Petrovskis/Anita Aļļēna, Aivis un Ērika Romkas, Džeims Mūrs/Rebeka Broka.