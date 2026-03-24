"Autogara" tūre badmintonā

Cēsu novada badmintona meistarsacīkšu trešās kārtas spēlēs un reizē sporta kluba “Saulrīti” 2026. gada sacensībās pirmās uz laukumiem izgāja dāmas.
Sakritība bija apstāklī, ka finālā tikās jau sākotnēji izliktās spēlētājas. Kā pirmā valmieriete Linda Romanovska ( LBF reitingā 15. no 578 spēlētājām) un otrā Cēsu pārstāve Grieta Jermacāne (32.). Divos setos uzvaru izcīnīja pašmāju sportiste Grieta 2:0 (21:17, 21:11). Un vietu sadalījums sieviešu vienspēlēs šāds: Grieta Jermacāne, Linda Romanovska, Paula Udrovska (61.), Rūta Straumīte (44.), Vizma Sīmane (173.) un Elza Gaile (125.).
Vīriem gandrīz līdzīga situācija. Ivo Keišs (7. no 597) tika izlikts kā pirmais, bet pretiniekos finālā iekļuva kā trešais izliktais rīdzinieks Armands Šteins (30.). Pūces ielas Sporta nama sienas bija labvēlīgas cēsniekam Ivo. Viesis arī tika pieveikts divos setos 2:0 (21:9, 21:8). Kungu grupā izveidojās veiksminieku sešnieks: Ivo Keišs, Armands Šteins, Jānis Dravnieks (56.), Ivars Petrovskis (24.), Viktors Sarkanābols (60.) un Gatis Drunka (59.). Dubultspēlēs labākie šādā secībā: dāmām – Rūta Straumīte/Linda Romanovska, Renāte Petzāle/Paula Udrovska, Elza Gaile/Vizma Sīmane, Emīlija Gaile/Paula Rieviņa; k11ungu grupā – Māris Mazapšs/Armands Šteins, Ivars Petrovskis/Viktors Sarkanābols, Jānis Dravnieks/Aigars Sīmanis, Gatis Drunka/Iļja Semjonovs.
