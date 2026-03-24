PIESLĒGTIES
Otrdiena, 24. marts
Vārda dienas: Kazimirs, Izidors
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

"Autogara" tūre badmintonā

Oļģerts Tīliks
07:44, 24. Mar, 2026

Veiksmīgi. Dubultspēļu labākās (no kreisās): Paula Udrovska, Renāte Petzāle, Linda Romanovska, Rūta Straumīte, Vizma Sīmane, Elza Gaile. FOTO: no albuma

Cēsu novada badmintona meistarsacīkšu trešās kārtas spēlēs un reizē sporta kluba “Saulrīti” 2026. gada sacensībās pirmās uz laukumiem izgāja dāmas.

Sakritība bija apstāklī, ka finālā tikās jau sākotnēji izliktās spēlētājas. Kā pirmā valmieriete Linda Romanovska ( LBF reitingā 15. no 578 spēlētājām) un otrā Cēsu pārstāve Grieta Jermacāne (32.). Divos setos uzvaru izcīnīja pašmāju sportiste Grieta 2:0 (21:17, 21:11). Un vietu sadalījums sieviešu vienspēlēs šāds: Grieta Jermacāne, Linda Romanovska, Paula Udrovska (61.), Rūta Straumīte (44.), Vizma Sīmane (173.) un Elza Gaile (125.).

Vīriem gandrīz līdzīga situācija. Ivo Keišs (7. no 597) tika izlikts kā pirmais, bet pretiniekos finālā iekļuva kā trešais izliktais rīdzinieks Armands Šteins (30.). Pūces ielas Sporta nama sienas bija labvēlīgas cēsniekam Ivo. Viesis arī tika pieveikts divos setos 2:0 (21:9, 21:8). Kungu grupā izveidojās veiksminieku sešnieks: Ivo Keišs, Armands Šteins, Jānis Dravnieks (56.), Ivars Petrovskis (24.), Viktors Sarkanābols (60.) un Gatis Drunka (59.). Dubultspēlēs labākie šādā secībā: dāmām – Rūta Straumīte/Linda Roma­novska, Renāte Petzāle/Paula Udrovska, Elza Gaile/Vizma Sīmane, Emīlija Gaile/Paula Rieviņa; k11ungu grupā – Māris Mazapšs/Armands Šteins, Ivars Petrovskis/Viktors Sarkanābols, Jānis Dravnieks/Aigars Sīm­a­nis, Gatis Drunka/Iļja Semj­o­novs.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Sandra Deruma
Agnese Leiburga
Tautas balss

Pabalsti demogrāfiju neizglābs

20:54, 18. Mar, 2026
Zariņa kungs no Cēsīm raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra […]

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

