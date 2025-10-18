Atzīstams sniegums Eiropas līgā

Pirmais posms notika Rīgā. Pirmajā spēlē cēsniecēm zaudējums pret Dānijas komandu “BC Aabyhoj” ar rezultātu 29:47. Rezultatīvākā bija Marija Dzihora, kura guva septiņus punktus. Zaudējums arī otrajā spēlē pret “BS Rīga/ Centrs” ar 57:73. Lai arī cēsnieces centās turēt līdzi, pēc pirmās ceturtdaļas tikai 10:12, taču pretinieces soli pa solim spēja palielināt starpību, novedot spēli līdz uzvarai. Cēsu komandā Elizaveta Pugača guva 17 punktus, Līga Amoliņa – 12.
Var piebilst, ka Rīgas komanda uzvarēja visās sešās spēlēs, izcīnot posmā pirmo vietu.
Sekoja ļoti pārliecinoša uzvara pret Lielbritānijas komandu “RDF Eagles Basketball Academy”. Jau pēc pirmās ceturtdaļas 25:2 Cēsu komandas labā. Otrajā un trešajā ceturtdaļā cēsnieces neļāva pretiniecēm gūt nevienu punktu, un rezultāts pirms noslēdzošā spēles nogriežņa 58:5. Arī tajā turpinājās Cēsu komandas dominance, un, fināla sirēnai skanot, 72:9. Uzvarētāju rindās rezultatīvākās: Amēlija Belasova – 17, M. Dzihora – 14, Sabīne Pavasare – 10.
Krietni sīvāka bija spēle pret Zviedrijas komandu “BC Norrkoping Dolphins”, un, lai kā arī cēsnieces centās, nācās atzīt pretinieču pārākumu ar 47:52. Taisija Danileiko guva 26 punktus, M. Dzihora – 11.
Līdzvērtīga cīņa arī pret Lietuvas komandu “BC Deives”, taču cēsnieces visu laiku bija drošā vadībā, izcīnot uzvaru ar 77:56. A. Belasova un Taisija Danileiko guva pa 15 punktiem, E. Pugača – 12.
Uzvarēta arī Igaunijas komanda “TalTech BS” (59:47). Jau pirmajā ceturtdaļā CPSS komanda izvirzījās vadībā ar 20:7 un vadību vairs neatdeva. Rezultatīvākā M. Dzihora – 16 punkti.
Par labāko spēlētāju komandā šajā posmā tika atzīta Elīna Puriņa, bet turnīra simboliskajā pieciniekā iekļuva Taisija Danileiko.
Komentāri