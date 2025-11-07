PIESLĒGTIES
Ar pasaules čempionāta medaļām

Jānis Gabrāns
06:35
07.11.2025
31
Marlena1

Kura kuru? U8 vecuma grupā meitenēm spēlei gatavojas Marlēna Gudēvica-Liepiņa un Ķīnas dambretiste Xiaomi Zhan, kura kļuva par trīskārtēju čempioni, uzvarot visās disciplīnās. Marlēna ar viņu tikās visos trijos turnīros, visas reizes nospēlējot neizšķirti. FOTO: no albuma

No pasaules čempionāta 100 lauciņu dambretē jauniešiem, kas norisinājās Turcijā, ar medaļām atgriezušās Cēsu jaunās dambretistes māsas Luīze un Marlēna Gudēvicas-Liepiņas.

Pasaules jauniešu čempionāts 100 lauciņu dambretē desmit dažādās vecuma grupās meitenēm un zēniem risinājās no 24.oktobra līdz 1.novembrim, izspēlēti trīs turnīri: klasiskajā dambretē, rapidā jeb ātrajā dambretē un ātrspēlē. Latvijas izlase uz Turciju devās 39 dalībnieku sastāvā, ar 18 medaļām no 90 iespējamām izcīnīta augstā otrā vieta valstu komandu konkurencē visās trijās disciplīnās. Kopumā pasaules čempionātā piedalījās 253 dalībnieki no 20 valstīm.

Latvijas izlases sastāvā arī “DAB Cēsis” jaunie dambretisti. Visās trijās disciplīnās startēja Luīze un Marlēna Gudēvicas – Liepiņas, bet viņu brālis Georgs izmēģināja spēkus ātrās dambretes un ātrspēles disciplīnās, kurās varēja piedalīties arī tie, kuri pasaules čempionātam nebija kvalificējušies savas valsts čempionātā.
Jau rakstījām, ka Luīzei šī bija kā sava veida atgriešanās vietā, kur sākās viņas starptautiskā pieredze. Kā atcerējās tēvs Juris Gudēvics-Liepiņš, meitas pirmais pasaules čempionāts bija tieši Turcijā, toreiz līdz pirmajam trijniekam tikt neizdevās. Šajos gados meistarība augusi, bet arī konkurentes nestāv uz vietas, Luīzes pārstāvētā grupa U13 ir ļoti spēcīga.

Luize
Bronza. Pasaules čempionātā 100 lauciņu dambretē Luīze Gudēvica – Liepiņa izcīnīja bronzas medaļu un trešās vietas kausu klasiskajā dambretē 27 spēlētāju konkurencē.
FOTO: no albuma

Čempionāts sākās ar klasisko dambreti, un šis turnīrs risinājās septiņas dienas, kurās katrs izspēlēja deviņas kārtas, kas jaunajiem spēlētājiem ir liels pārbaudījums. U13 vecuma grupā meitenēm Luīze piedzīvoja tikai vienu zaudējumu, trīs partijas noslēdza neizšķirti un ar 13 izcīnītiem punktiem 27 meiteņu konkurencē ieguva 3.vietu un bronzas medaļu. Jāpiebilst, ka arī 2. un 4. vietas īpašnieces izcīnīja tikpat punktus un vietu sadalījumu noteica izspēļu koeficients, kas Luīzei deva bronzas godalgu.

U8 vecuma grupā meitenēm Marlēna sākotnēji rādīja pārliecinošu spēli, pirmajās piecās kārtās svinot četras uzvaras, vienu spēli noslēdzot neizšķirti, tomēr turpmākajās kārtās spēles pavediens pazuda, piedzīvoti negaidīti zaudējumi, kas neļāva pretendēt uz vietu labāko trijniekā. Rezultātā Marlēna ar 10 izcīnītiem punktiem 18 meiteņu konkurencē ieguva 7.vietu.

Jau nākamajā dienā pēc klasikas noslēguma notika turnīrs ātrajā 100 lauciņu dambretē, kur dienas laikā dambretisti aizvadīja deviņas kārtas. U8 vecuma grupā meitenēm Marlēna bija atguvusi savu spēli, nezaudējot nevienā no kārtām, un 22 meiteņu konkurencē izcīnīts vicečempiones tituls un sudraba medaļa. Marlēna ieguva tikpat punktu cik Ķīnas dambretiste, taču atkal visu izšķīra izspēļu koeficients, kas labāks bija pretiniecei, bet cēsniecei – sudrabs.

Šāds koeficients savulaik tika izstrādāts, lai noteiktu vietu dalībniekiem, kas ieguvuši vienādu punktu skaitu. Tas noteica arī Luīzes vietu ātrajā dambretē, jo noslēgumā vienāds punktu skaits bija deviņām dambretistēm – no 5.līdz 13.vietai. Šoreiz viņai 7.vieta 26 meiteņu konkurencē.

Noslēdzošajā dienā dambretisti aizvadīja ātrspēles turnīru, izspēlējot deviņas kārtas.

U8 vecuma grupā meitenēm Marlēnai pietrūka viena punkta, lai kāptu uz pjedestāla, šoreiz augstā 4. vieta 22 dalībnieču konkurencē. Šoreiz izspēļu koeficients viņai deva augstāku vietu nekā divām citām spēlētājām, kurām vienāds punktu skaits ar Marlēnu.

Var piebilst, ka meitenēm U8 grupā visos trijos turnīros par čempioni kļuva Ķīnas dambretiste Xiaomi Zhan, kura čempionāta gaitā nezaudēja nevienu izspēli. Marlēna ar viņu tikās visos trijos turnīros, visas reizes nospēlējot neizšķirti.

Pavisam tuvu medaļām ātrspēlē U13 grupā meitenēm bija Luīze, taču atkal iejaucās izspēļu koeficients. Noslēgumā vienāds punktu skaits četrām dalībniecēm no 3. līdz 6. vietai, bet šoreiz bronza citai Latvijas dambretistei Annai Lebedinskai, bet Luīzei 4.vieta.

Georgam šī bija pirmā nozīmīgā starptautiskā pieredze, turnīrā gūtas arī uzvaras, kas dos iedvesmu turpmākam. Spēlētāji un viņu vecāki saka paldies treneriem Rai­vim Paeglem, Vitautam Budrei­kam, Zigrīdai Liepiņai, Guntim Valnerim par pienesumu.

