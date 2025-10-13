Ar mainīgām sekmēm

Cēsīs aizvadīts BBBL (Best Baltic Basketball league) pirmais posms, kurā sacentās meiteņu komandas U14 un U16 grupās. Abās startēja arī cēsnieces. Vienai komandai visās spēlēs uzvaras, otrai uzvaras saldumu neizdevās izbaudīt, bet gūta laba pieredze un, cerams, būs stimuls un spīts nākamajiem posmiem. Abas komandas trenē Inese Urtiņa.
Teicamu sniegumu rādīja U14 komanda, nevienā spēlē neatstājot pretiniecēm iespēju uzvarēt. Pirmā spēle pret Somijas komandu “BC Nokia Black”. Tikai pirmajā trešdaļā somietes spēja turēt līdzi cēsniecēm (13:13), tālāk jau mājinieces arvien palielināja pārsvaru, uzvarot 54:31. Cēsu komandā Elisone Kosīte guva 21 punktu, Nikola Nikolajeva – 13.
Pirmās dienas otrajā spēlē pret Visaginas (Lietuva) komandu svinēta pārliecinoša uzvara 76:18. Uzvarētāju rindās E. Kosīte guva 26 puntkus, N. Nikolajeva – 22, bet pie punktiem tika gandrīz visas spēlētājas.
Otrā diena iesākās ar pārliecinošu uzvaru pār “RBS Jugla” (73:21). Viešņas nevienā no ceturtdaļām neguva vairāk par 7 punktiem. Maija Dumpe guva 17 punktus, Magdalēna Vecgaile – 15, E. Kosīte – 12.
Sekoja uzvara pret Somijas komandu “Tiks Green” (60:39), E. Kosītes kontā 23 punkti, N. Nikolajevas – 18.
Noslēdzošajā dienā šīs abas komandas tikās vēlreiz, lai noskaidrotu, kura būs posma uzvarētāja. Taču arī te nebija šaubu par Cēsu komandas pārākumu, to viņas apliecināja jau pirmajā ceturtdaļā, uzvarot ar 21:3, visā spēlē ar 69:33. E. Kosīte guva 32 punktus, N. Nikolajeva – 14.
Cēsniecēm uzvarētāju kauss, bet turnīra vērtīgākās spēlētājas (MVP) tituls – Elisonei Kosītei, kura vidēji spēlē guva 22,8 punktus.
Ne tik labi veicās U16 komandai. Jau pirmā spēle bija kā auksta duša, piedzīvots pamatīgs zaudējums pret “RSS Rīdzene” (15:105). Cēsu komandā Līva Nagle guva 7 punktus.
Nākamās spēles jau bija krietni līdzvērtīgākas. Pret “RBS Centrs” komandu zaudējums (46:53). Estere Drīvniece guva 18 punktus, Anete Andersone – 11.
Otrā diena sākās ar zaudējumu Lietuvas komandai “VKM” (34:63). E. Drīvnieces kontā 12 punkti.
Zaudējums arī pret “RBS Jugla” (24:59). E. Drīvniece guva 8 punktus.
Noslēdzošā spēle par 7.vietu posmā bija pret Jelgavas BJSS. Pēc pirmā puslaika Cēsu komanda bija vadībā ar 30:24, taču ļoti neveiksmīga bija trešā ceturtdaļa, ko mājnieces zaudēja (2:20). Izglābties vairs neizdevās, un zaudējums ar 43:58. Atkal rezultatīvākā bija E. Drīvniece, gūstot 17 punktus, kura arī saņēma MVP balvu.
Komentāri