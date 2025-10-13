PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 13. oktobris
Vārda dienas: Irma, Mirga
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Ar mainīgām sekmēm

Jānis Gabrāns
06:46
13.10.2025
12
Baskets U14

Uzvarētājas. BBBL (Best Baltic Basketball league) U14 grupā meitenēm pirmajā posmā, kas notika Cēsīs, par uzvarētājām kļuva Cēsu Sporta skolas komanda treneres Ineses Urtiņas vadībā. Cēsnieces uzvarēja visās piecās spēlēs. FOTO: BBBL

Cēsīs aizvadīts BBBL (Best Baltic Basketball league) pirmais posms, kurā sacentās meiteņu komandas U14 un U16 grupās. Abās startēja arī cēsnieces. Vienai komandai visās spēlēs uzvaras, otrai uzvaras saldumu neizdevās izbaudīt, bet gūta laba pieredze un, cerams, būs stimuls un spīts nākamajiem posmiem. Abas komandas trenē Inese Urtiņa.

Teicamu sniegumu rādīja U14 komanda, nevienā spēlē neatstājot pretiniecēm iespēju uzvarēt. Pir­mā spēle pret Somijas komandu “BC Nokia Black”. Tikai pirmajā trešdaļā somietes spēja turēt līdzi cēsniecēm (13:13), tālāk jau mājinieces arvien palielināja pārsvaru, uzvarot 54:31. Cēsu komandā Elisone Kosīte guva 21 punktu, Nikola Nikolajeva – 13.

Pirmās dienas otrajā spēlē pret Visaginas (Lietuva) komandu svinēta pārliecinoša uzvara 76:18. Uzvarētāju rindās E. Kosīte guva 26 puntkus, N. Nikolajeva – 22, bet pie punktiem tika gandrīz visas spēlētājas.

Otrā diena iesākās ar pārliecinošu uzvaru pār “RBS Jugla” (73:21). Viešņas nevienā no ceturt­daļām neguva vairāk par 7 punktiem. Maija Dumpe guva 17 punktus, Magdalēna Vecgaile – 15, E. Kosīte – 12.

Sekoja uzvara pret Somijas komandu “Tiks Green” (60:39), E. Kosītes kontā 23 punkti, N. Ni­kolajevas – 18.
Noslēdzošajā dienā šīs abas komandas tikās vēlreiz, lai noskaidrotu, kura būs posma uzvarētāja. Taču arī te nebija šaubu par Cēsu komandas pārākumu, to viņas apliecināja jau pirmajā ceturt­daļā, uzvarot ar 21:3, visā spēlē ar 69:33. E. Kosīte guva 32 punktus, N. Nikolajeva – 14.

Cēsniecēm uzvarētāju kauss, bet turnīra vērtīgākās spēlētājas (MVP) tituls – Elisonei Kosītei, kura vidēji spēlē guva 22,8 punktus.

Ne tik labi veicās U16 komandai. Jau pirmā spēle bija kā auksta duša, piedzīvots pamatīgs zaudējums pret “RSS Rīdzene” (15:105). Cēsu komandā Līva Nagle guva 7 punktus.

Nākamās spēles jau bija krietni līdzvērtīgākas. Pret “RBS Centrs” komandu zaudējums (46:53). Estere Drīvniece guva 18 punktus, Anete Andersone – 11.

Otrā diena sākās ar zaudējumu Lietuvas komandai “VKM” (34:63). E. Drīvnieces kontā 12 punkti.
Zaudējums arī pret “RBS Jugla” (24:59). E. Drīvniece guva 8 punktus.

Noslēdzošā spēle par 7.vietu posmā bija pret Jelgavas BJSS. Pēc pirmā puslaika Cēsu komanda bija vadībā ar 30:24, taču ļoti neveiksmīga bija trešā ceturtdaļa, ko mājnieces zaudēja (2:20). Izglāb­ties vairs neizdevās, un zaudējums ar 43:58. Atkal rezultatīvākā bija E. Drīvniece, gūstot 17 punktus, kura arī saņēma MVP balvu.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Sporta svētki visiem un ikvienam

06:44
11.10.2025
30

Vasara ir pasākumu laiks, kad nedēļas nogales ir piepildītas ar koncertiem, svētkiem, notikumiem, tādēļ cilvēkam nav viegli izvēlēties, kurp doties. Piedāvājuma spektrs visām gaumēm, ir kultūras piedāvājums, sporta piedāvājums, un šoreiz vairāk tieši par pēdējo. Uz sarunu aicināju Cēsu novada pašvaldības Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vadītāju Viesturu Dumpi. Sporta svētki novadā Jau tradicionāli katrā […]

Sporta Svetki1

“Meridiāns OK”/ CPSS” izcīna uzvaru kopvērtējumā

05:57
08.10.2025
72

Pēc divu gadu pārtraukuma komandas “Meridiāns OK”/ CPSS” orientieristi kļuvuši par kopvērtējuma kausa ieguvējiem lielo klubu grupā Latvijas kausa izcīņā. Otrās vietas ieguvēji, klubs “Kāpa OK”, šogad apsteigts par vairāk nekā 700 punktiem. Lai gan oficiālie rezultāti nav izsludināti, provizoriskie aprēķini liecina, ka vietu kārtība nemainīsies.Iepriekšējo reizi uzvara kopvērtējumā cēsniekiem bija 2021. un 2022.gada sezonā, […]

Mmeridians

Sākusies jaunatnes Baltijas basketbola līgas sezona

09:28
06.10.2025
109

Aizvadīti pirmie posmi BBBL sezonā, kurā startē puišu un meiteņu komandas no U10 vecuma grupas. Jau ierasti turnīrā startē arī vairākas Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) komandas. Divas pirmā posma spēles jau aizvadījušas. U12 grupas meitenes pulcējās Tallinā, kur trijās dienās katrai komandai bija piecas spēles. CPSS meiteņu komanda svinēja piecas uzvaras, izcīnot 1.vietu B […]

Basketbolistes

Biatlonisti atvadās no vasaras

06:13
02.10.2025
99

Madonā, Smeceres sila biatlona trasē, aizvadīta Baltijas kausa izcīņa biatlonā, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāta otrā kārta. Konkurence spēcīga, jo startēja biatlonisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Dalībnieku vidū arī mūsu novada sportisti un sportistes, tiekot pie godalgām dažādās vecuma grupās. Spēkus pārbaudīja arī Latvijas biatlona sieviešu izlases visas dalībnieces. Sacensību programmā pirmajā […]

Alzina

Florbola uzvaras garša

05:12
01.10.2025
111

Latvijas čempionāts florbolā uzņem apgriezienus, un pirmās spēles aizvadījušas jau gandrīz visas Cēsu novada komandas. Virslīgā vīriešu komandām bijušas jau četras spēles. Turnīra tabulā Cēsu “Lekrings” ar divām uzvarām, diviem zaudējumiem ieņem 3.vietu. Pēdējā spēļu kārtā cēsnieki savā laukumā tikās ar Ādažu komandu “FBK SĀC”. Līdz spēles vidum bija gūti tikai vieni vārti, vadībā ar […]

Pargauja Spele1

"Studio Pizza" tūre badmintonā

06:54
30.09.2025
45

Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti”  badmintona meistarsacīkstēs izspēlēta priekšpēdējā tūre. Dāmu grupā aktivizējās valmieriete Linda Roman­ovska (LBF reitingā 28. no 536), izcīnīdama pirmo vietu vienspēlēs. Neērtākās pretinieces Valmieras Sporta skolas audzēknei bija mājiniece Aiga Strazdiņa (41.) 2:0 (21:12, 23:21) un Skaistkalnes pārstāve Anda Zariņa (154.) 2:0 (21:13, 21:19). Kungu grupā beidzot no “slēpņa” iznāca […]

Badmintons

Domas un viedokļi

Lasītājs

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
21
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
21
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
26
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
23
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
33
6

Tautas balss

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
26
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
38
2
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
34
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
21
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
27
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
12

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
17

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
38

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998