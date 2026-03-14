Ar līdzjutēju atbalstu “Lekrings” iekļūst pusfinālā

Jānis Gabrāns
08:02, 14. Mar, 2026

Labākais. Par izšķirošās spēles labāko spēlētāju “Lekrings” komandā tika atzīts vārtsargs Markuss Plūdums, kurš atvairīja 22 no 23 pretinieku metieniem. FOTO: Lauris Mihailovs

Gandrīz 1100 skatītāju ceturtdienas vakarā pulcējās Cēsu Sporta kompleksā, lai būtu klātesoši Latvijas florbola čempionāta virslīgas ceturtdaļfināla izšķirošajai, septītajai, spēlei starp komandām “Lekrings” un Ķekava/ “RB&B”.

Šķiet, tas ir vairāku pēdējo sezonu skatītāju skaita rekords, un viņiem nenācās vilties. Arī komandām skaļais fanu atbalsts radīja lielisku atmosfēru, kas dzina uz priekšu.

Šis ceturtdaļfināla duelis bija visintriģējošākais, jo pārējo trīs uzvarētājs tika noskaidrots ātrāk. Atgādināsim, ka sērijā līdz trim uzvarām pēc piecām spēlēm ar 3:2 vadībā bija Ķekavas komanda un viņiem līdz pusfinālam bija tikai viens solis. Turklāt sestā spēle notika viņu laukumā, taču “Lekrings” izcīnīja uzvaru 6:5, panākot septīto spēli. Šī bija 16. reize Latvijas florbola vēsturē, kad izslēgšanas spēlēs bija nepieciešama septītā spēle. Varētu teikt, ka Cēsu komandai te pieredze lielāka, viņiem šī jau piektā reize, tiesa, iepriekšējās četrās tikai vienu reizi gūta uzvara un iekļūts nākamajā kārtā.

Ķekavas komandai šī bija ceturtā izšķirošā spēle, pērn pusfinālā viņi septītajā spēlē piedzīvoja zaudējumu pret Ulbrokas komandu.

Bija skaidrs, ka spēle Cēsīs būs ļoti sīva, komandas spēles uzmanīgi, meklējot uzbrukuma iespējas. Pirmajā ceturtdaļā līdz pat pēdējai minūtei rezultāts nebija atklāts, bet 25 sekundes pirms pārtraukuma Olafs Zvīnis veiksmīgi apspēlēja savu sedzēju un raidīja bumbiņu vārtos, panākot 1:0.

Otrās trešdaļas ceturtās minūtes sākumā pretinieka spēlētāji atstāja nepiesegtu vārtu priekšā Gintu Bērtuli, kurš, saņēmis precīzu piespēli no Bruno Beķera, savu iespēju garām nepalaida, un rezultāts 2:0.

Trīs minūtes pirms trešdaļas beigām uz Cēsu komandas vārtiem tika nozīmēts soda metiens, bet šajā duelī pārāks izrādījās “Lekringa” vārtsargs Markuss Plūdums.

Pēdējās trešdaļas vidū, saņēmis piespēli no Emīla Šūmaņa, to Ķekavas komandas vārtu augšējā stūrī precīzi raidīja Emīls Dzalbs, panākot jau 3:0.

Sākoties pēdējām piecām minūtēm, viesi nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, lai censtos vēl glābt šo spēli. Lai arī vienus vārtus viņiem atgūt izdevās, pēc pusotras minūtes “Lekrings” panāca 4:1, bumbiņu tukšos pretinieku vārtos raidīja Edgars Puriņš, un spēle ar šādu rezultātu arī noslēdzās. Tas nozīmēja, ka Ķekavas komandai sezona beigusies, bet “Lekrings” turpinās spēlēt pusfinālā.

Par labāko Cēsu komandā tika atzīts vārtsargs M. Plūdums, kurš atvairīja 22 no 23 pretinieku metieniem.
“Druva” lūdza komentāru par spēli “Lekrings” galvenajam trenerim Ingum Laiviņam. Viņš atzina, ka jau pirms sērijas bijis skaidrs, ka komandas spēkos līdzvērtīgas, tāpēc spēles būs spraigas: “Vispirms gribu pateikt paldies daudzajiem līdzjutējiem, neatceros, kad viņu bijis tik daudz. Viņi tiešām šoreiz bija mūsu sestais spēlētājs, ļoti būtisks atbalsts. Nekādu īpašo norādījumu par spēli nebija, tikai sakārtojām dažas būtiskas nianses. Atskatoties uz visu sēriju, redzams, ka tad, kad komandai izdevās noturēt fokusu uz savu spēli, viss izdevās. Taču, tiklīdz padevāmies uz kādām pretinieku provokācijām, arī mūsu spēle pajuka. Šoreiz izdevās visas 60 minūtes noturēt fokusu uz savu spēli, arī aizsardzībā izdevās nospēlēt ļoti labi, tikai vieni ielaistie vārti tam ir apliecinājums. Uzbrukumā spēlējām kā vienmēr, un tas deva rezultātu. Es teiktu, ka bijām maksimāli koncentrējušies, un septītā spēle nav par to, kurš vairāk iemetīs, bet gan – kurš mazāk ielaidīs!”

Atbilstoši sezonas nolikumam vakar komandu pārstāvju sapulcē pusfināliste ar augstāko ieņemto vietu regulārajā čempionātā, kas bija “Masters Ulbroka/ LU” kā pirmā izvēlējās pretinieku no divām pusfinālistēm ar zemākajām vietām regulārajā čempionātā. Viņu izvēle bija komanda “Talsu NSS/ Krauzers”, kas nozīmē, ka otrajā pusfinālā mūs gaida Vidzemes derbijs: “Rubene” – “Lekrings”.

Var atgādināt, ka regulāro čempionātu Talsu komanda noslēdza 3. vietā, cēsnieki – ceturtajā. Treneris, jautāts, vai tas bija pārsteigums, ka Ulbrokas komanda izvēlējās nomināli stiprāko pretinieku, sacīja: “Jā, tas bija zināms pārsteigums, jo kuluāros bija izskanējis, ka viņi gribētu spēlēt pret mums. Iespējams, bija veikuši rūpīgāku analīzi, secinājuši, ka mums spēlētāju soliņš garāks, lielākas iespējas kaut ko pamainīt. Katrā ziņa viņi ir nolēmuši, ka Talsi šoreiz būs parocīgāks pretinieks. Varbūt nedaudz no mums nobijās,” smaidot saka treneris.

Kā lasāms Florbola savienības mājaslapā, šāda Ulbrokas komandas izvēle bijis zināms pārsteigums arī Talsu un Rubenes komandu treneriem.

Lūgts salīdzināt Ulbrokas un Rubenes komandas, I. Laiviņš saka, ka katrai savi plusi un mīnusi. Ulbrokai spēlētāju soliņš garāks, rezervisti spēcīgāki, Rubenes komanda meistarīgāka, bet nav tik augsts spēles temps.

“Lekrings” pēdējo spēli aizvadīja tikko, “Rubene” savu sēriju noslēdza jau 1. martā. Vai tam ir kāda nozīme?
“Fiziskās kondīcijas ziņā mums varbūt tas ir mīnuss, bet toties spēles ritma ziņā – nepārprotams pluss. Pēc lielākas pau­zes ir uzreiz grūti ielēkt atpakaļ vajadzīgajā ritmā. Uzvara septītajā spēlē arī var iedot papildu emocijas, bet svarīgi nepārdegt, spēt atgriezties uz zemes un turēties pie savas spēles,” saka I. Laiviņš.
Pirmās divas pusfināla spēles jau šīs nedēļas nogalē, “Lek­rings” tās aizvadīs izbraukumā, Kocēnu sporta namā.

Atgādināsim, ka pērn Cēsu komanda ceturtdaļfināla sērijā zaudēja Talsu komandai 2:4.

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
