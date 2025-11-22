PIESLĒGTIES
Sestdiena, 22. novembris
Vārda dienas: Aldis, Alfons, Aldris
“Apkārt Rozulai” noskriets

Jānis Gabrāns
06:41
22.11.2025
14
Skrejejas

Veiksmīgi starti. Cēsu 1. pamatskolas audzēknes skrējienā “Apkārt Rozulai” izcīnīja sešas medaļas. Kopā ar savām audzēknēm sporta skolotājs Kaspars Radziņš. FOTO: no albuma

Patriotisma mēnesī valsts svētku noskaņās notiek dažādi sportiski pasākumi. Daudzviet 18.novembrī tiek izskrietas distances, kas nospraustas Latvijas kontūras veidā, tāda bija arī Cēsīs, bet 11.novembrī skrējiens notika Rozulā.

Jau vairāk nekā 25 gadus Lāčplēša dienā pie Rozulas skolas notiek tradicionālais skrējiens “Apkārt Rozulai”. Šogad tas pulcēja vairāk nekā simts dažāda vecuma skrējēju gan no Cēsu novada, gan no citām pilsētām un pat valstīm.

Dalībnieki sacentās desmit vecuma grupās, veicot atbilstošu distanci – 1,5 km, 4,5 km vai 7,5 km garumā. Visjaunākajā, sešgadīgo, grupā sacentās divi Līvu pirmsskolas izglītības iestādes skrējēji, un šajā duelī Georgs Gudēvics-Liepiņš bija ātrāks par Jēkabu Ņesteruku.

Citās vecuma grupās godalgotās vietas izcīnīja:

S9 grupā: Amanda Brokāne (Straupes pamatskola), Juliāna Sproģe (Rāmuļu pamatskola), Monta Kuzņecova (Straupes pamatskola); V9 grupā: Gustavs Petkus, Roberts Steiks, Ernests Lauga (visi no Straupes pamatskolas).

S11 grupā: Kristela Ivanova (Cēsu 1. pamatskola), Īrisa Miška-Idū (Cēsu 1. pamatskola), Linda Ozoliņa (Straupes pamatskola); V11 grupā no 18 dalībniekiem pirmajā sešniekā tikai Straupes pamatskolas zēni. Godalgotās vietas ieņēma: Markuss Lasmanis, Roberts Indrēvics, Jānis Ruža.

S13 grupā viss goda pjedestāls Cēsu 1. pamatskolas meitenēm: Madara Grauduma, Emī­lija Krūklīte, Elīza Lobankova, savukārt zēniem V13 grupā uz pjedestāla tikai Straupes pamatskolas zēni: Jānis Turlajs, Māris Tučs, Rolands Liepiņš.

S15 grupā pirmā Bille Puši­n­ska (Straupes pamatskola), otrā viņas skolas biedrene Alise Bībere. V15 grupā: Madars Antonovs (Straupes pamatskola), Rihards Tupi­kēvičs (A. Bieziņa Rais­kuma pamatskola), Rob­erts Frei­manis (Rā­muļu pamatskola).

S16 grupā uz pjedestāla trīs A. Bieziņa Raiskuma pamatskolas skrējējas: Jana Jefi­mova, Daila Priedīte, Katrīna Fjodorova. V16 grupā: Pauls Jaunzems (Vidzemes Tehno­loģiju un dizaina tehnikums), Kristers Grāvelsiņs (A. Bieziņa Raiskuma pamatskola), Rihards Zvirgzds (A. Bieziņa Raiskuma pamatskola).

Juniores: Rūta Dāboliņa (“Meridiāns” OK/ CPSS), Katrīna Kārkliņa (Valmiera), Emīlija Bikše (Babītes vidusskola); Juniori: Rinalds Ruža (Siguldas Sporta skola), Ste­fans Balodis, Pēteris Marti­n­sons.

Open sievietes: Alise Lūkina (Straupes pamatskola/ “Lim­baži skrien”); Open vīrieši: Uldis Upītis (OK “Kāpa”), Arvīds Martinsons (Straupe), Uvis Reme (A.Bieziņa Rais­kuma pamatskola);

S35+ grupā: Baiba Kociņa, Dina Indrēvica (Straupe), Elīna Gulbe-Ubāne (Straupe); V35+ grupā: Mārtiņš Treijs (“Burkā­nciems& Co”), Fre­de­­rico Bartos (Portugāle), Sandris In­drē­vics (Straupe).

S50+ grupā: Baiba Mežgaile (“Limbaži skrien), Edīte Rudzīte (Straupe), Daiga Hofmane (Rozula); V50+ grupā: Andris Mežgailis (“Limbaži skrien”), Artis Mednis (“No­skrien Cēsis”), Andris Dzalbs (Rozula).

