“Apkārt Rozulai” noskriets

Patriotisma mēnesī valsts svētku noskaņās notiek dažādi sportiski pasākumi. Daudzviet 18.novembrī tiek izskrietas distances, kas nospraustas Latvijas kontūras veidā, tāda bija arī Cēsīs, bet 11.novembrī skrējiens notika Rozulā.
Jau vairāk nekā 25 gadus Lāčplēša dienā pie Rozulas skolas notiek tradicionālais skrējiens “Apkārt Rozulai”. Šogad tas pulcēja vairāk nekā simts dažāda vecuma skrējēju gan no Cēsu novada, gan no citām pilsētām un pat valstīm.
Dalībnieki sacentās desmit vecuma grupās, veicot atbilstošu distanci – 1,5 km, 4,5 km vai 7,5 km garumā. Visjaunākajā, sešgadīgo, grupā sacentās divi Līvu pirmsskolas izglītības iestādes skrējēji, un šajā duelī Georgs Gudēvics-Liepiņš bija ātrāks par Jēkabu Ņesteruku.
Citās vecuma grupās godalgotās vietas izcīnīja:
S9 grupā: Amanda Brokāne (Straupes pamatskola), Juliāna Sproģe (Rāmuļu pamatskola), Monta Kuzņecova (Straupes pamatskola); V9 grupā: Gustavs Petkus, Roberts Steiks, Ernests Lauga (visi no Straupes pamatskolas).
S11 grupā: Kristela Ivanova (Cēsu 1. pamatskola), Īrisa Miška-Idū (Cēsu 1. pamatskola), Linda Ozoliņa (Straupes pamatskola); V11 grupā no 18 dalībniekiem pirmajā sešniekā tikai Straupes pamatskolas zēni. Godalgotās vietas ieņēma: Markuss Lasmanis, Roberts Indrēvics, Jānis Ruža.
S13 grupā viss goda pjedestāls Cēsu 1. pamatskolas meitenēm: Madara Grauduma, Emīlija Krūklīte, Elīza Lobankova, savukārt zēniem V13 grupā uz pjedestāla tikai Straupes pamatskolas zēni: Jānis Turlajs, Māris Tučs, Rolands Liepiņš.
S15 grupā pirmā Bille Pušinska (Straupes pamatskola), otrā viņas skolas biedrene Alise Bībere. V15 grupā: Madars Antonovs (Straupes pamatskola), Rihards Tupikēvičs (A. Bieziņa Raiskuma pamatskola), Roberts Freimanis (Rāmuļu pamatskola).
S16 grupā uz pjedestāla trīs A. Bieziņa Raiskuma pamatskolas skrējējas: Jana Jefimova, Daila Priedīte, Katrīna Fjodorova. V16 grupā: Pauls Jaunzems (Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums), Kristers Grāvelsiņs (A. Bieziņa Raiskuma pamatskola), Rihards Zvirgzds (A. Bieziņa Raiskuma pamatskola).
Juniores: Rūta Dāboliņa (“Meridiāns” OK/ CPSS), Katrīna Kārkliņa (Valmiera), Emīlija Bikše (Babītes vidusskola); Juniori: Rinalds Ruža (Siguldas Sporta skola), Stefans Balodis, Pēteris Martinsons.
Open sievietes: Alise Lūkina (Straupes pamatskola/ “Limbaži skrien”); Open vīrieši: Uldis Upītis (OK “Kāpa”), Arvīds Martinsons (Straupe), Uvis Reme (A.Bieziņa Raiskuma pamatskola);
S35+ grupā: Baiba Kociņa, Dina Indrēvica (Straupe), Elīna Gulbe-Ubāne (Straupe); V35+ grupā: Mārtiņš Treijs (“Burkānciems& Co”), Frederico Bartos (Portugāle), Sandris Indrēvics (Straupe).
S50+ grupā: Baiba Mežgaile (“Limbaži skrien), Edīte Rudzīte (Straupe), Daiga Hofmane (Rozula); V50+ grupā: Andris Mežgailis (“Limbaži skrien”), Artis Mednis (“Noskrien Cēsis”), Andris Dzalbs (Rozula).
