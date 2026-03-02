"Apaļkalna" tūre badmintonā

Jau aizvadīts kārtējais Cēsu novada meistarsacīkšu posms (otrais) badmintonā. Šīs spēles, kuras rīko sporta klubs “Saulrīti” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, ir arī laba iespēja mūsu jauniešiem celt meistarību. Vēl plānotas astoņas tūres. Pamats kopvērtējumam būs katra sportista deviņas veiksmīgākās tūres.
Šoreiz pirmā paspēja piereģistrēties rīdziniece Vizma Sīmane un Skaistkalnes vidusskolas pārstāvis Niks Kāpiņš. Viņi abi un Skaistkalnes vidusskolas skolotājs Agris Sakne tika pie pārsteiguma balvām.
Aktivizējušās bija dāmu grupas dalībnieces. Madarai Puķītei (LBF reitingā 48. no 568), lai tiktu līdz finālam, pa ceļam nācās pieveikt Renāti Petzāli (77.) 2:0 (21:6; 21:2) un Lindu Romanovsku (24.) 2:0 (21:5 ; 21:6). Savukārt Grietai Jermacānei (36.), lai tiktu finālā, vajadzēja uzvarēt Emīliju Gaili (137.) 2:0 (21:5; 21:0) un Rūtu Straumīti (47.) 2:0 (21;7 ; 21:7). Abām cēsniecēm finālspēle beidzās divos setos ar Madaras uzvaru (21:8 ; 21:15). Kungu konkurencē Ivaram Petrovskim (24. no 591), uzvarot Māri Mazapšu (154.) 2:0 (21:13 ; 21:11) un Niku Kāpiņu (76.) 2:0 (21:17; 21:10) , izdevās nokļūt līdz finālam. Par otru finālistu, uzvarot Mārtiņu Spirku ( 258.) 2:0 (21:11 ; 21:11) un Viktoru Sarkanābolu (62.) 2:0 (21:11 ; 21:13), kļuva Armands Šteins (28.). Arī šis fināls notika divos setos (21:11 ; 21:15), un Latvijas galvaspilsētas pārstāvis Armands uzvarēja siguldieti Ivaru. Veiksminieki vienspēļu grupā. Dāmām: Madara Puķīte, Grieta Jermacāne, Linda Romanovska, Rūta Straumīte, Vizma Sīmane, Elza Gaile. Kungiem: Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Viktors Sarkanābols, Niks Kāpiņš, Māris Mazapšs, Atvars Priedītis. Dubultspēles: Māris Mazapšs/Armands Šteins, Viktors Sarkanābols/Ivars Petrovskis, Niks Kāpiņš/Atvars Priedītis, Endijs Barzdevičs/Jēkabs Daugavietis. Jauktās dubultspēles: Ivars Petrovskis/Linda Romanovska, Armands Šteins/Vizma Sīmane, Tomass Kopeika/ Renāte Petzāle.
Komentāri