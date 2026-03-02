PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 2. marts
Vārda dienas: Lavīze, Luīze, Laila
"Apaļkalna" tūre badmintonā

Oļģerts Tīliks
08:08, 2. Mar, 2026

Labākās vienspēļu grupā (no kreisās): Grieta Jermacāne (2. vieta), Madara Puķīte (1. vieta), Linda Romanovska (3. vieta). FOTO: no albuma

Jau aizvadīts kārtējais Cēsu novada meistarsacīkšu posms (otrais) badmintonā. Šīs spēles, kuras rīko sporta klubs “Saulrīti” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, ir arī laba iespēja mūsu jauniešiem celt meistarību. Vēl plānotas astoņas tūres. Pamats kopvērtējumam būs katra sportista deviņas veiksmīgākās tūres.
Šoreiz pirmā paspēja piereģistrēties rīdziniece Vizma Sīmane un Skaistkalnes vidusskolas pārstāvis Niks Kāpiņš. Viņi abi un Skaistkalnes vidusskolas skolotājs Agris Sakne tika pie pārsteiguma balvām.

Aktivizējušās bija dāmu grupas dalībnieces. Madarai Puķītei (LBF reitingā 48. no 568), lai tiktu līdz finālam, pa ceļam nācās pieveikt Renāti Petzāli (77.) 2:0 (21:6; 21:2) un Lindu Roma­novsku (24.) 2:0 (21:5 ; 21:6). Savukārt Grietai Jermacānei (36.), lai tiktu finālā, vajadzēja uzvarēt Emīliju Gaili (137.) 2:0 (21:5; 21:0) un Rūtu Straumīti (47.) 2:0 (21;7 ; 21:7).  Abām cēsniecēm finālspēle beidzās divos setos ar Madaras uzvaru (21:8 ; 21:15). Kungu konkurencē Ivaram Petrovskim (24. no 591), uzvarot Māri Mazapšu (154.) 2:0 (21:13 ; 21:11) un Niku Kāpiņu (76.) 2:0 (21:17; 21:10) , izdevās nokļūt līdz finālam. Par otru finālistu, uzvarot Mārtiņu Spirku ( 258.) 2:0 (21:11 ; 21:11) un Viktoru Sarka­n­ābolu (62.) 2:0 (21:11 ; 21:13), kļuva Armands Šteins (28.). Arī šis  fināls notika divos setos (21:11 ; 21:15), un Latvijas galvaspilsētas pārstāvis Armands uzvarēja siguldieti Ivaru. Veiksminieki vienspēļu grupā. Dāmām: Madara Puķīte, Grieta Jermacāne, Linda Romanovska, Rūta Straumīte, Vizma Sīmane, Elza Gaile. Kungiem: Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Viktors Sarkanābols, Niks Kāpiņš, Māris Mazapšs, Atvars Priedītis. Dubultspēles: Māris Mazapšs/Armands Šteins, Viktors Sarka­n­ābols/Ivars Petrovskis, Niks Kāpiņš/Atvars Priedītis, Endijs Barzdevičs/Jēkabs Daugavietis. Jauktās dubultspēles: Ivars Petro­v­skis/Linda Romanovska, Armands Šteins/Vizma Sīmane, Tomass Kopeika/ Renāte Petzāle.

