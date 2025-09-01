PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 1. septembris
Vārda dienas: Ilmārs, Iluta, Austrums
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Alfrēda Kraukļa kauss ceļo uz Cēsīm

Jānis Gabrāns
05:38
01.09.2025
4
Basketbolistes

Kauss izcīnīts. Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrā uzvarētāju kausu U17 grupā meitenēm izcīnīja Cēsu Sporta skolas basketbolistes. FOTO: no A. Kraukļa kauss albuma

Vasaras izskaņā atsākas sporta spēļu aktivitātes, tiek aizvadīti tradicionālie turnīri. Šoreiz par Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) jauno basketbolistu startiem divos turnīros Latvijā.

Alfrēda Kraukļa kauss

A. Kraukļa piemiņas turnīrā Rīgā startēja četras Cēsu Sporta skolas komandas, divas meiteņu komandas izcīnīja godalgotas vietas. Spēles pulcēja bērnu un jauniešu komandas ne tikai no Latvijas. Kopumā turnīrā šogad piedalījās 223 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Zviedrijas, Somijas, Polijas, Lielbritānijas.

Ar izcīnīto uzvarētāju kausu mājās atgriezās CPSS U17 (2009.gadā dzimušās) meiteņu komanda. Viņas spēlēja apvienotajā U17/ U19 grupā, kur vairums bija vecākās grupas komandas. Pamat­turnīrā cēsniecēm trīs uzvaras un trīs zaudējumi. Pirmajā spēlē ar 34:61 piedzīvots zaudējums pret “RSS Rīdzene U19”. Sekoja tehniskā uzvara 0:20 pret “RBS centrs U17”, jo komanda neieradās uz turnīru. Uzvaras arī divās nākamajās spēlēs, vispirms pār Igaunijas komandu “TalTech BS/ Altius” 44:36 un “RBS/ A. Kraukļa VEF” ar 48:36. Pamatturnīrs noslēgts ar zaudējumiem pret U19 komandām “RBS/ Centrs” 29:60 un Daugavpils sporta skola 40:53.

Cīņas par medaļām notika atsevišķi pa vecuma grupām, un U17 finālā cēsnieces vēlreiz tikās ar Igaunijas komandu. Arī šoreiz jūtami pārākas bija CPSS basketbolistes, uzvarot 73:41 un izcīnot A. Kraukļa kausu. Par komandas labāko spēlētāju tika atzīta Sabīne Pavasare, bet Amēlija Belasova tika iekļauta simboliskajā piecniekā un saņēma balvu kā turnīra vērtīgākā spēlētāja.

Treneris Reinis Rudzītis stāsta, ka šī bijusi pirmā spēku pārbaude pēc vasaras pārtraukuma: “Pēc veiksmīgās pagājušās sezonas, kad tika izcīnīts Baltijas līgas čempionu tituls, spēlētājām vasaru iedevu brīvu. Sezonā basketbola bija daudz, tāpēc vasarā jādod iespēja izbaudīt jaunību!

Treniņus atsākām aug­ustā, A.Kraukļa turnīrs bija pirmā oficiālo spēļu pieredze, gatavojoties jaunajai sezonai. Žēl, ka mūsu U17 grupā bija maz komandu, bet tam bija objektīvi iemesli. Tāpēc tika izveidota apvienotā grupa, kas deva iespēju pārbaudīt spēkus pret spēcīgajām U19 komandām. Vienu Rīgas Basketbola skolas U19 komandu pat uzvarējām, samērā līdzīgi nospēlējām pret Daugavpils U19 basketbolistēm, bet ar “RBS/ Centrs” bija grūti, tur jaunietes spēlē pie “TTT” lielās komandas vai “TTT Kadetes” komandā, bet pieredze ļoti noderīga.”

Latvijas jaunatnes čempionātā sezona sāksies oktobrī, bet cēsnieces spēlēs arī Baltijas līgā un Eiropas līgā, kas sāksies jau septembra otrajā pusē.

Pie medaļām A. Kraukļa turnīrā tika arī Kristapa Roņa trenētās U12 meitenes (2014.gadā dzimušās). Savā grupā viņas uzvarēja trijās spēlēs, ar 17:13 “RSS/ Rīdzene-2”, ar 27:18 pieveica Jēkabpils sporta skolas komandu un ar 40:16 – Jelgavas BJSS vienaudzes. Vienīgais zaudējums piedzīvots pret “RBS/ Centrs” 13:37.

Komandai otrā vieta grupā un vieta pusfinālā. Tur gan bez variantiem atzīts “RSS Rīdzene” pārākums, un noslēgumā spēle par bronzas medaļām. Tajā ar 20:14 uzvarēta Ogres Basketbola skola, un Cēsu jaunajām basketbolistēm- bronzas medaļas.

Nedaudz līdz medaļām pietrūka Ineses Urtiņas trenētajām meitenēm U14 grupā (2012.gadā dzimušās). Pamatturnīrā viņas ieņēma ceturto vietu, izcīnot divas uzvaras: 58:13 pret “RBS/ Jugla-2” un 53:21 pret Jūrmalas sporta skolu. Piedzīvoti trīs zaudējumi: 28:56 pret “RBS/ Jugla-1”; 20:40 pret “RSS Rīdzene” un 37:57 pret “RBS/ Centrs”. Tas grupā deva ceturto vietu, kas nodrošināja spēli pusfinālā.

Tajā vēlreiz pret “RBS Centrs”, un atkal zaudējums ar identisku rezultātu 37:57. Pēdējā spēlē par bronzas medaļām pret “RSS Rīdzene”, piedzīvots zaudējums 20:39, un turnīrs noslēgts ceturtajā vietā.

Pārliecinoši turnīru sāka arī trenera R. Rudzīša U12 (2014.gadā dzimušie) zēni, šajā vecumā konkurence liela – 20 komandas. Savā apakšgrupā cēsnieki ieņēma pirmo vietu, četrās spēlēs izcīnot četras uzvaras. 54:39 pret “RBS/ DNS”, 42:14 pret “BK Ķekava”, 67:17 pret “RBS/ Pārdaugava” un 44:20 pret Ikšķiles komandu.

Ceturtdaļfinālā cēsnieki ar 38:35 pieveica “BS Ķeizars Rīga” komandu, iekļūstot pusfinālā. Sīvā cīņā pašā spēles izskaņā ar 48:51 piedzīvots zaudējums pret “RBS/ Pārdaugava”, kas lika spēlēt par bronzas medaļām. Laikam spēka resursi bija izsmelti, neizdevās pieveikt “RBS/ Jugla”, zaudējums 32:44 un ceturtā vieta.

“Svarīgi uzsvērt, ka šis puišiem bija pirmais lielais turnīrs četru dienu garumā ar nakšņošanu,” stāsta treneris. “Jā, pusfinālā nepaveicās, varējām uzvarēt, bet puišiem mācu, ka veiksme ir jānopelna. Tad jau spēlē par trešo vietu sevi lika manīt nogurums, arī varbūt vēl nebija aizmirsies iepriekšējā zaudējuma rūgtums. Bija grūti koncentrēties.”

U15 grupā (2011.gadā dzimušie) zēniem startēja arī Jaunpiebalgas vidusskolas komanda. Savā apakšgrupā visās trijās spēlēs nācās piedzīvot zaudējumus, komandai 4.vieta grupā, un spēles par 9.-16.vietu. Pirmajā spēlē jaunpiebaldzēni ar 56:44 pieveica “East-Ball/ RTDP”, kas deva iespēju cīnīties par 9.-12.vietu. Te vispirms zaudējums 44:85 pret”RBS/ Pārdaugava”, bet spēlē par 11.vietu ar 60:43 pieveikta “RBS/ Jugla”. Turnīrs noslēgts ar uzvaru un 11.vietu 16 komandu konkurencē.

Valmiera Summer Cup

Valmierā aizvadīts turnīrs zēnu komandām “Valmiera Summer Cup”, kas tika iesākts 2015.gadā un šajā laikā guvis lielu popularitāti. Uz to ierodas komandas no vairākām valstīm, kas garantē spēcīgu konkurenci.

Tikko noslēguši dalību A. Kraukļa turnīrā, uz Valmieru devās arī R. Rudzīša trenētie 2014.gadā dzimušie zēni. Savā grupā uzvarēja trijās spēlēs no četrām, ieņemot 2.vietu. Atbilstoši nolikumam otro vietu ieguvēji izspēlēja bronzas maču, kurā pretī nāca Igaunijas komanda “Tartu Ulikool”. Lai arī cēsnieki centās, pārāki ar 55:42 izrādījās igauņi, un komandai ceturtā vieta.

Treneris saka, ka te veiksme, kas varbūt pietrūka Rīgā, atnākusi pie komandas: “Spēlē par otro vietu grupā pret komandu “BS Zemgale”, Pēteris Puriņš pašā spēles izskaņā iemeta trīspunktu metienu, un puiši izcīnīja tik svarīgo uzvaru 50:49! Šie abi turnīri deva ļoti nozīmīgu pieredzi gaidāmajai sezonai.”

Turnīrā startēja vēl trīs CPSS komandas. 2015.gadā dzimušie puiši piecās spēlēs guva divas uzvaras, piedzīvoja trīs zaudējumus, ierindojoties 4.vietā.

2011.gadā dzimušie zēni savā A grupā piedzīvoja zaudējumus visās četrās spēlēs, ieņemot 5.vietu grupā. Taču pavisam tukšā mājās nebrauca, jo spēlē par 9.vietu pret B grupas 5.vietas komandu “TSA” (Igaunija), cēsnieki svinēja uzvaru 60:50, finišējot 9.vietā. Lai arī vieta nav augsta, pabeigt turnīru ar uzvaru vienmēr ir patīkami.

2012.gadā dzimušie savā apakšgrupā arī palika bez uzvarām, kas nozīmēja, ka jāspēlē par 13.-16.vietu. Vispirms ar 54:53 tika pieveikta komanda “BS Ķeizars”, kas deva iespēju spēlēt par 13.vietu. Arī šajā spēlē cēsnieki guva panākumu, ar 59:42 pieveicot “Bertāns Valmiera BS2” komandu, un turnīra noslēgumā CPSS komandai -13.vieta.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Latvija un Cēsis uz prestižās UTMB kartes

05:58
29.08.2025
48
2

Nākamā gada Cēsu sporta svētku ietvaros risināsies kāds Latvijas taku skriešanas vēsturē vēl nebijis notikums, 1. un 2.augustā pilsēta kļūs par pasaulē prestižā UTMB seriāla mājvietu. Te risināsies skrējiens “Gauja Trail by UTMB”, to vakar Kosmosa izziņas centrā sarīkotajā preses konferencē paziņoja Rimants Liepiņš, kas taku skrējēju vidū zināms kā “Stirnu buks” rīkotājs. Taku skriešanā […]

Skrejiens

Latvijas labākais florbolists – Pēteris Trekše

05:56
27.08.2025
78

Latvijas florbola saime jau ierasti neilgi pirms jaunās sezonas sākuma tiekas uz aizvadītās sezonas labāko florbolistu, treneru un tiesnešu apbalvošanas pasākumu. Šogad “Latvijas Florbola gada balva 2025” risinājās Mārupes kultūras namā. Svinīgā gaisotnē balvas par aizvadīto Latvijas čempionāta sezonu saņēma visu piecu pieaugušo līgu, visu jauniešu vecuma grupu un veterānu čempionāta rezultatīvākie florbolisti un florbolistes, […]

Trekse

“FONO” nodrošina otro uzrakstu uz kausa

06:29
25.08.2025
52
2

Noslēgusies Cēsu novada ceļojošā kausa izcīņa pludmales volejbolā. Tradīcija, kas sākusies 2015.gadā, kā Amatas novada kausa izcīņa, pārdzīvojusi administratīvi teritoriālo reformu un tupinājusies. Šogad bija vēl kādas pārmaiņas, proti, visi pieci posmi notika vienā apdzīvotā vietā, Priekuļos, Sporta birzītē, jo iepriekš spēles bija vairākās lokācijās – Līvos, Ģikšos, Nītaurē. Runājot par vietas izvēli, viens no […]

Volejs

“Vaivīte” beidzot tiek pie titula

06:25
24.08.2025
84

Savā 20. pastāvēšanas gadā futbola klubs “Vaivīte” izcīnīja pirmo čempionu titulu Cēsu atklātajā futbola čempionātā 7:7. Prieks vēl īpašāks, jo tas notika čempionāta desmitajā sezonā. Komanda piedalījusies gandrīz visos čempionātos, bijusi god­algotajās vietās, pērn palika otrajā vietā, nu beidzot bija viņu sezona, kurā bija tikai uzvaras, nevienu spēli nezaudējot. Čempionātā piedalījās piecas komandas, kas nav […]

Vaivite

Rollerslēpotāju cīņa par ranga punktiem turpinās

05:21
20.08.2025
52

FIS Latvijas čempionāta rollerslēpošanā ceturtais posms slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” pulcēja gandrīz divarpus simtus sportistu. Sacensības notika nedēļas nogalē, pirmajā dienā sportisti sacentās īsajā distancē klasiskajā stilā, otrajā – vidējā distancē brīvajā stilā. Latvijas čempionātā ikviena distance ir cīņa ne tikai par individuālajām godalgām, bet arī par ranga punktiem vasaras sezonas kopvērtējumā, tostarp, arī […]

Rollerslepotajas

Eiropas medaļas dambretē arī cēsniecēm

05:42
15.08.2025
228
1

Itālijā aizvadīts Eiropas čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē, kur dambretisti sacentās klasikā, rapidā un ātr­spēlē. Ar plašu komandu turp devās arī Latvijas izlase, parādot ļoti atzīstamu sniegumu, kopumā izcīnot 35 medaļas no 72 iespējamām un pārliecinoši ieņemot pirmo vietu valstu komandu konkurencē visās trijās disciplīnās. Panākumu kaldināšanā piedalījās arī “DAB Cēsis” dambretistes Marlēna un Luīze […]

Dambretistes

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
18
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
32
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
51
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
97
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
53

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
18
1
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
19
1
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
22
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
23
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
14

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
17

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
27

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998