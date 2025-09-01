Alfrēda Kraukļa kauss ceļo uz Cēsīm

Vasaras izskaņā atsākas sporta spēļu aktivitātes, tiek aizvadīti tradicionālie turnīri. Šoreiz par Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) jauno basketbolistu startiem divos turnīros Latvijā.
Alfrēda Kraukļa kauss
A. Kraukļa piemiņas turnīrā Rīgā startēja četras Cēsu Sporta skolas komandas, divas meiteņu komandas izcīnīja godalgotas vietas. Spēles pulcēja bērnu un jauniešu komandas ne tikai no Latvijas. Kopumā turnīrā šogad piedalījās 223 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Zviedrijas, Somijas, Polijas, Lielbritānijas.
Ar izcīnīto uzvarētāju kausu mājās atgriezās CPSS U17 (2009.gadā dzimušās) meiteņu komanda. Viņas spēlēja apvienotajā U17/ U19 grupā, kur vairums bija vecākās grupas komandas. Pamatturnīrā cēsniecēm trīs uzvaras un trīs zaudējumi. Pirmajā spēlē ar 34:61 piedzīvots zaudējums pret “RSS Rīdzene U19”. Sekoja tehniskā uzvara 0:20 pret “RBS centrs U17”, jo komanda neieradās uz turnīru. Uzvaras arī divās nākamajās spēlēs, vispirms pār Igaunijas komandu “TalTech BS/ Altius” 44:36 un “RBS/ A. Kraukļa VEF” ar 48:36. Pamatturnīrs noslēgts ar zaudējumiem pret U19 komandām “RBS/ Centrs” 29:60 un Daugavpils sporta skola 40:53.
Cīņas par medaļām notika atsevišķi pa vecuma grupām, un U17 finālā cēsnieces vēlreiz tikās ar Igaunijas komandu. Arī šoreiz jūtami pārākas bija CPSS basketbolistes, uzvarot 73:41 un izcīnot A. Kraukļa kausu. Par komandas labāko spēlētāju tika atzīta Sabīne Pavasare, bet Amēlija Belasova tika iekļauta simboliskajā piecniekā un saņēma balvu kā turnīra vērtīgākā spēlētāja.
Treneris Reinis Rudzītis stāsta, ka šī bijusi pirmā spēku pārbaude pēc vasaras pārtraukuma: “Pēc veiksmīgās pagājušās sezonas, kad tika izcīnīts Baltijas līgas čempionu tituls, spēlētājām vasaru iedevu brīvu. Sezonā basketbola bija daudz, tāpēc vasarā jādod iespēja izbaudīt jaunību!
Treniņus atsākām augustā, A.Kraukļa turnīrs bija pirmā oficiālo spēļu pieredze, gatavojoties jaunajai sezonai. Žēl, ka mūsu U17 grupā bija maz komandu, bet tam bija objektīvi iemesli. Tāpēc tika izveidota apvienotā grupa, kas deva iespēju pārbaudīt spēkus pret spēcīgajām U19 komandām. Vienu Rīgas Basketbola skolas U19 komandu pat uzvarējām, samērā līdzīgi nospēlējām pret Daugavpils U19 basketbolistēm, bet ar “RBS/ Centrs” bija grūti, tur jaunietes spēlē pie “TTT” lielās komandas vai “TTT Kadetes” komandā, bet pieredze ļoti noderīga.”
Latvijas jaunatnes čempionātā sezona sāksies oktobrī, bet cēsnieces spēlēs arī Baltijas līgā un Eiropas līgā, kas sāksies jau septembra otrajā pusē.
Pie medaļām A. Kraukļa turnīrā tika arī Kristapa Roņa trenētās U12 meitenes (2014.gadā dzimušās). Savā grupā viņas uzvarēja trijās spēlēs, ar 17:13 “RSS/ Rīdzene-2”, ar 27:18 pieveica Jēkabpils sporta skolas komandu un ar 40:16 – Jelgavas BJSS vienaudzes. Vienīgais zaudējums piedzīvots pret “RBS/ Centrs” 13:37.
Komandai otrā vieta grupā un vieta pusfinālā. Tur gan bez variantiem atzīts “RSS Rīdzene” pārākums, un noslēgumā spēle par bronzas medaļām. Tajā ar 20:14 uzvarēta Ogres Basketbola skola, un Cēsu jaunajām basketbolistēm- bronzas medaļas.
Nedaudz līdz medaļām pietrūka Ineses Urtiņas trenētajām meitenēm U14 grupā (2012.gadā dzimušās). Pamatturnīrā viņas ieņēma ceturto vietu, izcīnot divas uzvaras: 58:13 pret “RBS/ Jugla-2” un 53:21 pret Jūrmalas sporta skolu. Piedzīvoti trīs zaudējumi: 28:56 pret “RBS/ Jugla-1”; 20:40 pret “RSS Rīdzene” un 37:57 pret “RBS/ Centrs”. Tas grupā deva ceturto vietu, kas nodrošināja spēli pusfinālā.
Tajā vēlreiz pret “RBS Centrs”, un atkal zaudējums ar identisku rezultātu 37:57. Pēdējā spēlē par bronzas medaļām pret “RSS Rīdzene”, piedzīvots zaudējums 20:39, un turnīrs noslēgts ceturtajā vietā.
Pārliecinoši turnīru sāka arī trenera R. Rudzīša U12 (2014.gadā dzimušie) zēni, šajā vecumā konkurence liela – 20 komandas. Savā apakšgrupā cēsnieki ieņēma pirmo vietu, četrās spēlēs izcīnot četras uzvaras. 54:39 pret “RBS/ DNS”, 42:14 pret “BK Ķekava”, 67:17 pret “RBS/ Pārdaugava” un 44:20 pret Ikšķiles komandu.
Ceturtdaļfinālā cēsnieki ar 38:35 pieveica “BS Ķeizars Rīga” komandu, iekļūstot pusfinālā. Sīvā cīņā pašā spēles izskaņā ar 48:51 piedzīvots zaudējums pret “RBS/ Pārdaugava”, kas lika spēlēt par bronzas medaļām. Laikam spēka resursi bija izsmelti, neizdevās pieveikt “RBS/ Jugla”, zaudējums 32:44 un ceturtā vieta.
“Svarīgi uzsvērt, ka šis puišiem bija pirmais lielais turnīrs četru dienu garumā ar nakšņošanu,” stāsta treneris. “Jā, pusfinālā nepaveicās, varējām uzvarēt, bet puišiem mācu, ka veiksme ir jānopelna. Tad jau spēlē par trešo vietu sevi lika manīt nogurums, arī varbūt vēl nebija aizmirsies iepriekšējā zaudējuma rūgtums. Bija grūti koncentrēties.”
U15 grupā (2011.gadā dzimušie) zēniem startēja arī Jaunpiebalgas vidusskolas komanda. Savā apakšgrupā visās trijās spēlēs nācās piedzīvot zaudējumus, komandai 4.vieta grupā, un spēles par 9.-16.vietu. Pirmajā spēlē jaunpiebaldzēni ar 56:44 pieveica “East-Ball/ RTDP”, kas deva iespēju cīnīties par 9.-12.vietu. Te vispirms zaudējums 44:85 pret”RBS/ Pārdaugava”, bet spēlē par 11.vietu ar 60:43 pieveikta “RBS/ Jugla”. Turnīrs noslēgts ar uzvaru un 11.vietu 16 komandu konkurencē.
Valmiera Summer Cup
Valmierā aizvadīts turnīrs zēnu komandām “Valmiera Summer Cup”, kas tika iesākts 2015.gadā un šajā laikā guvis lielu popularitāti. Uz to ierodas komandas no vairākām valstīm, kas garantē spēcīgu konkurenci.
Tikko noslēguši dalību A. Kraukļa turnīrā, uz Valmieru devās arī R. Rudzīša trenētie 2014.gadā dzimušie zēni. Savā grupā uzvarēja trijās spēlēs no četrām, ieņemot 2.vietu. Atbilstoši nolikumam otro vietu ieguvēji izspēlēja bronzas maču, kurā pretī nāca Igaunijas komanda “Tartu Ulikool”. Lai arī cēsnieki centās, pārāki ar 55:42 izrādījās igauņi, un komandai ceturtā vieta.
Treneris saka, ka te veiksme, kas varbūt pietrūka Rīgā, atnākusi pie komandas: “Spēlē par otro vietu grupā pret komandu “BS Zemgale”, Pēteris Puriņš pašā spēles izskaņā iemeta trīspunktu metienu, un puiši izcīnīja tik svarīgo uzvaru 50:49! Šie abi turnīri deva ļoti nozīmīgu pieredzi gaidāmajai sezonai.”
Turnīrā startēja vēl trīs CPSS komandas. 2015.gadā dzimušie puiši piecās spēlēs guva divas uzvaras, piedzīvoja trīs zaudējumus, ierindojoties 4.vietā.
2011.gadā dzimušie zēni savā A grupā piedzīvoja zaudējumus visās četrās spēlēs, ieņemot 5.vietu grupā. Taču pavisam tukšā mājās nebrauca, jo spēlē par 9.vietu pret B grupas 5.vietas komandu “TSA” (Igaunija), cēsnieki svinēja uzvaru 60:50, finišējot 9.vietā. Lai arī vieta nav augsta, pabeigt turnīru ar uzvaru vienmēr ir patīkami.
2012.gadā dzimušie savā apakšgrupā arī palika bez uzvarām, kas nozīmēja, ka jāspēlē par 13.-16.vietu. Vispirms ar 54:53 tika pieveikta komanda “BS Ķeizars”, kas deva iespēju spēlēt par 13.vietu. Arī šajā spēlē cēsnieki guva panākumu, ar 59:42 pieveicot “Bertāns Valmiera BS2” komandu, un turnīra noslēgumā CPSS komandai -13.vieta.
