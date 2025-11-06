PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 6. novembris
Vārda dienas: Linards, Leons, Leo, Leonards, Leonarda
Adrenalīns un ātrums

Iveta Rozentāle
06:33
06.11.2025
42
Ritvars (2)

Pārbaudīt tehnisko stāvokli. Sacensību laikā nevar iztikt bez tehniskām problēmām, tāpēc mašīnas tehniskā pārbaude ir neatņemama sacensību sastāvdaļa. FOTO: no albuma

Cēsnieks Ritvars Krūmiņš jau četrus gadus nodarbojas ar autosportu. Oktobra sākumā CVS trasē Talsos aizvadīts noslēdzošais, piektais, posms Latvijas Autosprinta Kausa sezonā. Sīvā konkurencē, cīnoties ar auto tehniskiem pārbaudījumiem un konkurentiem par sekundēm un pat milisekundēm, sportists kopvērtējumā ieguva 2.vietu gan junioru klasē, gan 1600 klasē, piekāpjoties vien kurzemniekiem.

Vērtējot aizvadīto sezonu, R. Krūmiņš atzīst: “Viss izdevās krietni labāk, nekā bija iecerēts. Sezonas sākumā izvirzīju mērķi 1600 klasē kāpt uz pjedestāla, un mērķis ir sasniegts, sezona izdevusies perfekta. Arī tehnika izturēja. Tehniski visizaicinošākais bija pēdējais posms, jo pazuda bremzes un arī auto nedaudz cieta, bet tāpat izdevās labi nobraukt, trešajā braucienā pat uzrādīju dienas labāko laiku.” Sportists uzsver, ka panākumi nav iespējami bez komandas, visiem atbalstītājiem un faniem, un pastāsta, ka nākamajai sezonai ir vēl lielāki mērķi: “Centīšos spert arī nākamo soli – startēt minirallijā, kas jau ir soli tuvāk manam lielajam sapnim – rallijam.”

Šogad sacensību posmi notika Biķerniekos, Smiltenē, Bauskā, Jēkabpilī un Talsos. Pirmajā posmā Biķerniekos jāstartē visgarākajā, vairāk nekā piecus kilometrus garajā, trasē, bet parasti trases ir līdz trīs kilometriem. Katrā trasē tiek aizvadīti trīs braucieni, parādot savu un auto varēšanu. No visām Ritvaram visvairāk patīk trase Bauskā, tur vienmēr gūti labi rezultāti, arī šogad izcīnīta 1. vieta. Tuvas ir grants trases, bet lielais mērķis ir apgūt Biķernieku trasi, kur iespējams sasniegt ļoti lielu ātrumu, salīdzinot ar pārējām trasēm. “Šo­gad sasniedzu 180 kilometrus taisnē. Tas ir ievērojami. Bet jāteic, prasme uz asfalta vēl ir slīpējama, zemes ceļš man ir tuvāks sirdij, jo lielākoties esmu trenējies ziemā, slidenos apstākļos, kādi ir arī grants posmi trasēs,” teic R. Krūmiņš.

Vaicāts, kur ikdienā trenējas, autosportists atzīst, ka Latvijā vasarā piemērotu vietu ir maz, īpaši Vidzemes pusē: “Tādēļ pie garāžām salieku konusus un tā mācos. Šāds treniņš ir noderīgs arī pirms katra ātrumposma. Un vēl visiem autosportistiem iesaku pamēģināt autosporta simulatoru. Jā, sākumā nepieciešams ieguldījums, bet tas labi ļauj trenēties, apgūt nianses, kā stūrēt, spēlēties ar gāzi, bremzi. Ar to esmu braucis desmit gadu. Tieši ar simulatoru guvu pirmo pieredzi, izprotot, kā visu darīt. Protams, iekāpjot īstā mašīnā, ir vēl citas emocijas, jo jūti pašu braucamo, bet visas iegūtās iemaņas var pārlikt uz reālu auto. Arī tētis bija pārsteigts, ka tad, kad pirmo reizi iekāpu sporta mašīnā, mācēju to vadīt. Si­mulators ir noderīgs gan jauniem, gan jau pieredzējušiem sportistiem.”

Tieši tēvs, autosportists Aigars Krūmiņš, Ritvaram rosinājis interesi par autosportu. “Mūsu ģimenes lokā ir vēl pāris cilvēku, kas nodarbojas ar autosportu, ralliju, kas aicināja arī mani pamēģināt. Trīspadsmit gados piesēdos pie stūres un aizrāvos. Sāku ar treniņiem ziemā, sākotnēji piedaloties ziemas sacensībās, bet nu jau cīnos par Latvijas čempiona titulu autosprintā gan junioru, gan 1600 klasē.”

Autosportists atzīst, ka Latvijā ir diezgan populārs gan autosprints, gan kross, gan minirallijs un rallijs. Visam pamats ir autosprints, kurā iespējams apgūt trajektoriju un braukšanas nianses. Kross izceļas ar lielāku risku, rallijs – precizitāti. R. Krū­miņš atzīst, ka autosprintā, lai to izmēģinātu, pietiek ar spēkratu, ar kuru brauc ikdienā. Ja iepatīkas, tālāk jau var domāt par sporta mašīnu. Viņš pats autosportā sāka piedalīties ar    “VW Polo” sporta mašīnu, ar to startējot divās sezonās. “Kad vienā no posmiem mašīnai beidzās motors, bija steidzami jādomā, ko darīt tālāk. Liela pateicība Raivo Ozoliņam, kurš uzticēja citu sporta auto, ar kuru sezonas noslēgumā jau varēju cīnīties par pjedestālu,” teic sportists. Tagad puisis sacensībās startē ar “Honda Civic” un plāno ar to braukt arī nākamajā sezonā, atzīstot, ka ar auto izveidojusies ļoti laba saikne.

Vērtējot, kas nepieciešams, lai izcīnītu uzvaras, jaunietis uzsver fizisko un mentālo sagatavotību: “Mentālā stabilitāte ir ļoti svarīga, jo, lai arī startā ir stress, sākoties braucienam, tas pazūd, ir fokuss uz ceļu, trajektoriju, finiša sasniegšanu. Tajā pašā laikā arī fiziski jābūt sagatavotam, jo visu dienu ir jāpavada karstā mašīnā, turklāt es izmantoju nedegošu kostīmu, jo drošība ir pirmajā vietā.

Taču man pats galvenais ir baudīt katru posmu, sacensībās vienmēr ir smaids līdz ausīm. Man tiešām patīk viss, kas saistīts ar autosportu – domāt par pareizu braukšanu, trajektorijām, pat tādu sīkumu kā pareizu spiedienu riepās. Man patīk adrenalīns, kas rodas braucot, tas arī sagādā lielāko prieku. Lai laikā tiktu uz posmu Bauskā, man modinātājs bija uz trijiem rītā, bet acis vaļā un gatavs braukt biju vēl agrāk. Un, kad izdodas izcīnīt god­algotu vietu, prieks vispār ir neizmērojams. Tā ir kā dāvana par ieguldīto smago darbu.”

    Saistītie raksti

    Uz volejbola viļņa

    08:22
    03.11.2025
    108

    Sākušās spēles Latvijas volejbola čempionāta visās līgās, arī jaunatnes čempionāts. Cēsu novada komandas spēlē Nacionālajā līgā, Reģionālajā/ Vidzemes līgā, arī jaunatnes čempionātā. Nacionālā līga Komanda “Līgatne” arī šajā sezonā spēlē Nacionālajā līgā. Pērn regulārajā čempionātā Austrumu grupā viņi ieņēma 5.vietu un neiekļuva izslēgšanas spēlēs, bet turnīrā par 7.-14.vietu. Viņi 14 spēlēs izcīnīja deviņas uzvaras, kas […]

    Volejbols

    "Vidzemes Būvservisa" tūre badmintonā

    06:11
    30.10.2025
    111

    Cēsu novada un sporta kluba ” Saulrīti ” 2025.gada meistarsacīkstēm badmintonā pielikts kārtīgs punkts. Vēl pēdējā, desmitajā, sacensību kārtā Fortūna uzsmaidīja cēsniecei Paulai Udrovskai (LBF reitingā 67. no 530), paverot ceļu uz bronzas balvu sieviešu vienspēļu kopvērtējumā. Sacensību nolikumā minēts, ka gada garumā nevērtē katra spēlētāja vienu neveiksmīgākās kārtas rezultātu. Lai arī Paula finālā divos […]

    Badmintons

    Florbolisti svin uzvaras

    05:16
    29.10.2025
    142

    Latvijas florbola čempionātā aizvadītā nedēļa bija veiksmīga Cēsu novada vīriešu komandām, visas spēles noslēdzās ar uzvarām. Virslīgā Cēsu “Lekrings” savā laukumā uzņēma komandu “Bauska”, un šī cēsniekiem bija pagaidām rezultatīvākā spēle. Kopumā komandas šajā spēlē guva 20 vārtus. Lai arī pēc pirmās trešdaļas mājinieku pārsvars bija tikai 2:1, spēles turpinājumā izpaudās “Lekrings” florbolistu pārākums, un, […]

    Davis Maklers 2

    Džeinas Eglītes ieraksts Cēsu futbola vēsturē

    05:56
    27.10.2025
    165

    Džeina Eglīte ir pirmā cēsniece, kura kļuvusi par divkārtējo čempioni Latvijas sieviešu futbola līgā, startējot “Rīga FC Woman” sastāvā. Lai arī regulārā sezona nav noslēgusies, komanda konkurentēm vairs nav sasniedzama, “Rīga FC Woman” jau pasniegts čempionu kauss un zelta medaļas. Komanda nosargāja pērn iegūto titulu, un abās sezonās spēlēja arī Džeina. Šogad valsts čempionātā viņa […]

    Dzeina Eglite2

    Basketbola sezona sākusies pieaugušo komandām

    05:12
    23.10.2025
    104

    Startējis Latvijas basketbola čempionāts, kurā piedalās divas biedrības “Cēsu basketbola attīstībai” komandas, kas veidotas sadarbībā ar Cēsu pilsētas Sporta skolu (CPSS). Sākums nav tik spīdošs, kā gribētos, zaudējumu ir vairāk, bet ir tikai sākums. Latvijas sieviešu basketbola līgas 2.divīzijā komanda “CBA/CPSS” aizvadījusi pirmās trīs spēles, piedzīvojot divus zaudējumus un izcīnot vienu uzvaru. Sezona komandai sākās […]

    Demija Tijare

    Rollerslēpotāji atkal pieveic Saules kalnu

    06:10
    22.10.2025
    81

    Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā aizvadītas ikgadējās sacensības “Saules kalna izaicinājums”, ko rīko biedrība “Rollertour” sadarbībā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”. Tā jau ierasti noslēdzas sacensību sezona vasaras – rudens jeb bezsniega periodā. Šī ir iespēja redzēt, kā veicies vasaras treniņos, jo sacensības prasa labu fizisko sagatavotību. Sacensību formāts visu pastāvēšanas laiku nemainīgs, […]

    Alise Krastina

    Domas un viedokļi

    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Otrreizējo lietu LIELĀ bode

    08:29
    06.11.2025
    11
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Demokrātija nav pašsaprotama

    08:29
    05.11.2025
    26
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

    08:15
    04.11.2025
    20
    1
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Krišjānim Baronam 190

    08:15
    03.11.2025
    18
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

    09:02
    30.10.2025
    38
    1

    Tautas balss

    Dzērvenes var saglabāt medū

    08:19
    04.11.2025
    21
    Lasītāja raksta:

    “Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

    Laikam bez pabalsta neiztikt

    08:19
    03.11.2025
    22
    Līgatniete raksta:

    “Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

    Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

    08:18
    03.11.2025
    23
    Cēsniece raksta:

    “Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

    Meitene un meitene … dušā

    09:15
    28.10.2025
    72
    1
    Māmiņa raksta:

    “Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

    Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

    09:38
    27.10.2025
    35
    Lasītājs L. raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

