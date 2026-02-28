20 medaļas ceļo uz Cēsīm

Smeceres sila sporta kompleksā uz Latvijas čempionāta 2. posmu pulcējās biatlonisti.
Latvijas izcilākie šī sporta veida atlēti atradās olimpiskajās spēlēs, bet Latvijas čempionāts bija ļoti noderīgs pārbaudījums tiem, kuri tuvākajās dienās valsti pārstāvēs Pasaules jauniešu un junioru čempionātā biatlonā. Junioru grupā (W21) startēs mūsu olimpiete Estere Volfa un Elza Bleidele, bet jauniešu grupā (MW19) Rūdolfs Raudziņš, Laura Alziņa, Amēlija Zaķe.
Ieskatoties rezultātos, kā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņiem veicās Latvijas čempionātā, uzreiz var teikt, ka sniegums atzīstams, izcīnītas 20 dažāda kaluma godalgas.
Pirmajā sacensību dienā sprints. S21 grupā bronzas godalga Annijai Krieviņai, kurai šautuvēs trīs kļūdas (2+1).
V19 grupā uzvarēja Rūdolfs Raudziņš, un to neapdraudēja pat trīs kļūdas, ko biatlonists pieļāva stāvus šaušanā. Distancē viņš bija ātrs un otrās vietas ieguvēju, kuram arī trīs kļūdas divās šautuvēs, apsteidza par 54 sekundēm.
S19 grupā trešā Laura Alziņa (2+2), ceturtā Amēlija Zaķe (1+2).
Teicamu ātrumu distancē V17 grupā rādīja Ernests Skride, kurš ar četrām kļūdām (1+3) svinēja pārliecinošu uzvaru, tuvāko sekotāju, kuram par kļūdu mazāk, pārspējot par vairāk nekā pusotru minūti.
V15 grupā uzvarēja Klāvs Gavars (0+2), bet 4. vietā Artūrs Zaķis, kuram nesekmīga bija pirmā šaušana, četri nesašauti mērķi. Otrajā vēl viens, un pat ātrais solis distancē neļāva tikt uz goda pjedestāla. No trešās vietas ieguvēja, kuram par divām kļūdām mazāk, viņu šķīra piecas sekundes.
S15 grupā uzvarēja Adele Šlēziņa, kura sašāva visus 10 mērķus, bet ceturtajā vietā Zane Salmiņa (2+1).
Kā jau ierasts valsts čempionātā, jaunākās U13 grupās dalībnieki sacentās tikai slēpošanā, bez šaušanas elementa. Meitenēm atkal sevi teicami apliecināja CPSS audzēknes. Uzvarēja Luīze Spalviņa, trešā – Loreta Melnirbe, ceturtā – Melisa Petroviča, piektā – Paula Jaunzema, sestā – Alise Krastiņa, arī septītā cēsniece – Adriana Lukstiņa.
Zēniem vissīvākā spēkošanās starp Miķeli Klimoviču un Rūdolfu Spulli. Finišā abus šķīra vien 0,5 sekundes, Miķelim ceturtā vieta, Rūdolfam piektā.
Otrajā sacensību dienā biatlonisti sacentās distancē ar kopējo startu. Šoreiz uz starta stājās arī Latvijas izlases dalībniece cēsniece Elza Bleidele, kura uzvarēja sieviešu konkurencē, otrajā vietā atstājot Elizabeti Slotiņu. Četrās šautuvēs Elzai piecas kļūdas (2+1+2+0).
S21 grupā 4. vietā A. Krieviņa (1+1+3+4).
V19 grupā otro uzvaru šajā čempionāta posmā svinēja R. Raudziņš, tiesa, šoreiz cīņa par uzvaru bija krietni sīvāka. Rūdolfs šautuvēs pieļāva piecas kļūdas (0+2+2+1), kamēr galvenais konkurents talsenieks Rainers Krišmanis tikai trīs (0+2+0+1), tomēr distancē krietni ātrāks bija cēsnieks, finišējot par 2,4 sekundēm ātrāk.
S19 grupā sudraba godalga L. Alziņai (3+0+1+1), no uzvarētājas atpaliekot 5,3 sekundes.
V17 grupā atkal pārliecinošu uzvaru izcīnīja E. Skride (1+2+3+1), otrajā vietā atstājot komandas biedru Armandu Gulbi (2+3+2+4).
V15 grupā uzvarēja A. Zaķis (4+2+2), trešais K. Gavars (2+3+1), piektais Jānis Lingarts, kurš bija absolūti precīzs visās trijās šautuvēs. S15 grupā otrā A. Šlēziņa (2+0+1).
S13 grupā pirmajās piecās vietās CPSS audzēknes: Luīze Spalviņa, L. Melnirbe, M. Petroviča, P. Jaunzema, A. Krastiņa.
V13 grupā CPSS sportistiem atkal 4. un 5. vieta, šoreiz Miķelis Klimovičs par 0,2 sekun1dēm apsteidza Adrianu Avenu.
Pasaules čempionāts junioriem un jauniešiem Arberā (Vācijā) sāksies jau rīt, kad individuālo distanci aizvadīs jaunieši un juniori, bet svētdien sacentīsies jaunietes un juniores. Kopā ar saviem audzēkņiem būs CPSS treneres Ieva Cederštrēma un Dace Ķipēna, sacensības notiks no 25. februāra līdz 8. martam.
