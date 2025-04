Zemkopības ministrs Armands Krauze apmeklē PKS “Straupe”

Turpinās Cēsu Stacijas laukuma rekonstrukcija. Tās gaitā notiek plaši zemes darbi, atsedzot arī koku saknes. Šis būvdarbu projekts iezīmīgs ar to, ka paredz īpaši saudzīgu attieksmi pret kokiem un to sakņu sistēmu. Lai izvairītos no balsta sak­ņu bojāšanas, rakšanas darbus koku tuvumā paredzēts veikt tikai ar lāpstu vai nelielu traktortehniku. Lai kompensētu iespējamos sakņu zudumus […]