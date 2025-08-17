PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 18. augusts
Vārda dienas: Vineta, Oļegs
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Vizītes tēma- ceļi un satiksmes infrastruktūra

Sarmīte Feldmane
00:00
18.08.2025
8
Svinka1

Stacijas laukums top. To vizītē novērtē arī “Latvijas valsts ceļi” valdes loceklis Verners Akimovs un Satiksmes ministrs Atis Švinka, un Cēsu novada vadītājs Jānis Rozenbergs.  FOTO: Sarmīte Feldmane

Sākas gājēju un velo celiņa izbūve no  Cēsīm līdz Jāņamuižai. Darbus veic SIA “Valkas ceļi” par 1,788 miljoniem eiro.

Autoceļa labajā pusē izbūvēs 2,25 m platu apvienoto gājēju un velosipēdistu infrastruktūru ar asfalta segumu, kā arī apgaismojumu visā posmā. Jaunā infra­struktūra būs savienota ar esošo ietvi Cēsīs. Uz Bušugravas dzelz­ceļa pārbrauktuves izbūvēs atsevišķu šķērsojuma vietu ar aiz­sarg­barjerām, gaismas un skaņas signālu, kā arī gājēju un velo­braucēju uzskaites punktu. Lai nodrošinātu ūdens atvadi, izbūvēs atsevišķu drenāžas sistēmu.

Ceturtdien satiksmes ministrs Atis Švinka reģionālajā vizītē    apmeklēja Cēsis un tikās ar domes vadību.

“Pašvaldības interesēs ir veloceliņš Augšlīgatne – Līgatne, ar ministru vienojāmies, ka savukārt pašvaldība Straupē izbūvēs gājēju celiņu    no Valmieras šosejas pāri Braslai līdz pamatskolai. Pārrunājām nepieciešamību no­vadam svarīgu    reģionālās nozīmes ceļu Garkalne – Alauksts,      Ērgļi – Cirsti sakārtošanu,” “Druvai” pastāstīja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen­bergs, bet ministrs uzsvēra, ka ministrijai ir vieglāk plānot un īstenot projektus, ja pašvaldība ir aktīva, gatava sadarboties un līdzdarboties.

Ministrs un “Latvijas valsts ceļu” valdes loceklis Verners Akimovs pabija arī Stacijas laukumā un iepazinās, kā sokas būvniekiem. Tika pārrunāts, kā attīstīt staciju, apkārtni, lai te patiesi būtu mobilitātes punkts.   Kad laukums būs atjaunots, varēs plānot tālāk.

“Latvijas dzelzceļam” iecerēs ir atjaunot peronus Ieriķos, Līgatnē un Lodē. “Pašvaldība var piesaistīt finansējumu teritorijas sakārtošanai, stāvlaukumu izbūvei,” uzsvēra J.Rozenbergs, bet ministrs atgādināja, ka    stacijas nedrīkst palikt tukšas, jādomā, kā tās atdzīvināt, jāpiedāvā tas, kas cilvēkiem nepieciešams. Novada vadītājs pastāstīja, ka stacijas otrā pusē pāri sliedēm būs stāvlaukums 76 mašīnām. Cēsnieki labprāt izmanto vilcienu, atbrauc līdz stacijai, atstāj mašīnu.    Ir panākta vienošanās ar igauņiem, un būs vilciens maršrutā Rīga – Tartu.

Sarunā tika pieminēts arī tilts pār Gauju Līgatnē, kura ideja nav nolikta malā.

V.Akimovs “Druvai” pastāstīja, ka šovasar veikta ceļa seguma atjaunošana no Valmieras līdz Liepai,  kā arī 25 kilometriem autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona. “Latvijas valsts ceļi” valdes loceklis arī atklāja tuvāko gadu ieceres. Liepa – Lisa tiks uzklāts vienkārtas segums. Div­kārtu virsmas apstrāde šogad plānota 

Sērmūkšos    0,43 km garumā, Mārsnēnos – 0.76 km.    Savukārt grants ceļam Melnbārži – Zosēni apmēram septiņu km garumā  izbūvēs divkārtu virsmu, tāpat sešu kilometru garumā ceļam Rauna – Taurene – Abrupe.  

2027. gadā    plānots    no Augš­līgatnes līdz Ieriķiem 14 km garumā veikt asfaltbetona seguma atjaunošanu. “Vērts uzsvērt, ka krustojumā Augšlīgatnē, kur ir slikta redzamība, tiks paplašinātas sabiedriskā transporta kabatas,” uzsvēra V.Akimovs.

Rauna – Valmiera ceļa remonts   ir uzmanības lokā, projektēšana tiks izsludināta, tāpat projekts taps ceļa    Augšlīgatne – Asari atjaunošanai.   

Novada vadība ar ministru pārrunāja vēl citas ikdienas aktualitātes. J.Švinka arī atklāja, ka viņa vectēvs kādreiz bijis Cēsu 2.pamatskolas direktors un savulaik viņš un sieva, ministra vecmāmiņa, arī strādājuši Cēsu Skolotāju institūtā.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Labība tīrumā gaida kūlēju. Saule mijas ar lietu

00:00
17.08.2025
25

Pagājušās nedēļas nogalē tā īsti sākās ražas novākšana. Pirms tam ne viens vien zemnieks pamēģināja iebraukt kādā labības tīrumā, ne katram izdevās pat apbraukt apkārt laukam. Arī tagad, kaut tikai rets mākonis nolaižas gatavajos graudos, daudzu tīrumu ieplakas ir ūdenī. “Esmu no laimīgajiem, jo patlaban tīrumi nav ūdenī, labība nav veldrē,” saka Liepas pagasta zemnieku […]

Graudi

Cēsu Pils parku pārņems “Māls”

00:00
16.08.2025
147

“Ar patīkamu satraukumu gaidu brīvdenas, lai redzētu, kā mums visiem izdosies,” sazvanīta trešdienas vakarā īsā brīvā mirklī starp darbiem, teic koncertuzveduma “Māls” režisore Inga Cipe. Sestdienas un svētdienas vakaros Cēsu Pils parkā norisināsies multimediāls koncertuzvedums “Māls”. Tajā apvienosies dziesma, deja, amatniecība un rūpniecība, veidojot vienotu stāstu par māla ceļu no zemes dzīlēm līdz zvaigznēm. Tā […]

Mmals

Cauri gadsimtiem skan Dieva vārds

00:00
15.08.2025
88

Baltā Āraišu baznīca, rotāta baltiem ziediem, savā 800. gadadienā ikvienu sagaidīja cēla, dāvājot mājīguma un miera sajūtu. Draudzei piederīgie tepat no kaimiņmājām, tuvākām un tālākām vietām pulcējās īpašajā svētdienas dievkalpojumā, lai godinātu Dievu, pateiktos, ka paaudžu paaudzēs āraišniekiem ir savs dievnams. Sveicinot draudzi un viesus baznīcas gadadienā, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags atgādināja, ka […]

Araisu Jub

Rakstivāls - rakstīšanas svētki ikvienam

09:38
14.08.2025
38

Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit”, aizvadīts otrais “Rakstivāls”, aicinot rakstīt ikvienu – sākot no maza bērna līdz pieaugušajam, lai rakstītu sev, pilnveidojot rakstīšanas prasmes interneta vidē, biznesā, valsts pārvaldē un, protams, rakstniecībā. Viena no festivāla organizatorēm Laura Lapiņa atzīst, ka arvien saņem jautājumus, vai festivālā var piedalīties arī tie, kas    nav rakstnieki. Viņa uzsver, ka […]

Rakstivals 25 (1)

Asprātīgi un izzinoši atklājumi pirmajā sarunu šovā “Piebaldzēns prātvēders”

00:00
14.08.2025
142

Pirmo reizi plašajā izstādes – gadatirgus “Izvēlies Piebalgu!” programmā līdz ar andelēšanos, izstādēm, koncertiem, ekskursiju, sportiskām aktivitātēm un spēlēm notika arī īpašs sarunu šovs “Piebal­dzēns prātvēders”. Sarunu šovu “Piebaldzēns prātvēders” trīs ciklos vadīja Aivars Damroze. Pirmajā ciklā viņš aicināja profesoru Jāni Vētru un piebaldzēnu mērīšanas koordinatori, Cēsu novada domes deputāti Ellu Frīvaldi-Andersoni dalīties par pērn […]

Piebalgai 20 (14)

Kaives pagasts nosvin sešas desmitgades

06:29
13.08.2025
44
1

Sirsnīgā gaisotnē, saaicinot ciemos kaimiņus, rīkota Kaives pagasta 60.jubileja. Kaivēnieši viesus uzņēma parka estrādē, kuru bija krāšņi izrotājuši ar ziediem no pašu dārziem un pļavām. Pagasta robežas garums ir 98,2 kilometri, un Kaivei ir astoņi kaimiņi – Tau­renes, Mazozolu, Vecpiebalgas, Inešu pagasts, Zaubes, Skujenes, Jumurdas    un Ērgļu pagasts. Visi tika aicināti uz dzimšanas dienu, […]

Kaives Jub3

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
21
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
50
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
29
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
32
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
51

Tautas balss

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
6
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Neņem vērā dzīves ritmu

09:37
15.08.2025
23
1
Lasītāja K. raksta:

“Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
15
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
50
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
28
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Sludinājumi

Pārdod

15:40
17.08.2025
6

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
16

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998