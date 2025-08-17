Vizītes tēma- ceļi un satiksmes infrastruktūra

Sākas gājēju un velo celiņa izbūve no Cēsīm līdz Jāņamuižai. Darbus veic SIA “Valkas ceļi” par 1,788 miljoniem eiro.
Autoceļa labajā pusē izbūvēs 2,25 m platu apvienoto gājēju un velosipēdistu infrastruktūru ar asfalta segumu, kā arī apgaismojumu visā posmā. Jaunā infrastruktūra būs savienota ar esošo ietvi Cēsīs. Uz Bušugravas dzelzceļa pārbrauktuves izbūvēs atsevišķu šķērsojuma vietu ar aizsargbarjerām, gaismas un skaņas signālu, kā arī gājēju un velobraucēju uzskaites punktu. Lai nodrošinātu ūdens atvadi, izbūvēs atsevišķu drenāžas sistēmu.
Ceturtdien satiksmes ministrs Atis Švinka reģionālajā vizītē apmeklēja Cēsis un tikās ar domes vadību.
“Pašvaldības interesēs ir veloceliņš Augšlīgatne – Līgatne, ar ministru vienojāmies, ka savukārt pašvaldība Straupē izbūvēs gājēju celiņu no Valmieras šosejas pāri Braslai līdz pamatskolai. Pārrunājām nepieciešamību novadam svarīgu reģionālās nozīmes ceļu Garkalne – Alauksts, Ērgļi – Cirsti sakārtošanu,” “Druvai” pastāstīja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, bet ministrs uzsvēra, ka ministrijai ir vieglāk plānot un īstenot projektus, ja pašvaldība ir aktīva, gatava sadarboties un līdzdarboties.
Ministrs un “Latvijas valsts ceļu” valdes loceklis Verners Akimovs pabija arī Stacijas laukumā un iepazinās, kā sokas būvniekiem. Tika pārrunāts, kā attīstīt staciju, apkārtni, lai te patiesi būtu mobilitātes punkts. Kad laukums būs atjaunots, varēs plānot tālāk.
“Latvijas dzelzceļam” iecerēs ir atjaunot peronus Ieriķos, Līgatnē un Lodē. “Pašvaldība var piesaistīt finansējumu teritorijas sakārtošanai, stāvlaukumu izbūvei,” uzsvēra J.Rozenbergs, bet ministrs atgādināja, ka stacijas nedrīkst palikt tukšas, jādomā, kā tās atdzīvināt, jāpiedāvā tas, kas cilvēkiem nepieciešams. Novada vadītājs pastāstīja, ka stacijas otrā pusē pāri sliedēm būs stāvlaukums 76 mašīnām. Cēsnieki labprāt izmanto vilcienu, atbrauc līdz stacijai, atstāj mašīnu. Ir panākta vienošanās ar igauņiem, un būs vilciens maršrutā Rīga – Tartu.
Sarunā tika pieminēts arī tilts pār Gauju Līgatnē, kura ideja nav nolikta malā.
V.Akimovs “Druvai” pastāstīja, ka šovasar veikta ceļa seguma atjaunošana no Valmieras līdz Liepai, kā arī 25 kilometriem autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona. “Latvijas valsts ceļi” valdes loceklis arī atklāja tuvāko gadu ieceres. Liepa – Lisa tiks uzklāts vienkārtas segums. Divkārtu virsmas apstrāde šogad plānota
Sērmūkšos 0,43 km garumā, Mārsnēnos – 0.76 km. Savukārt grants ceļam Melnbārži – Zosēni apmēram septiņu km garumā izbūvēs divkārtu virsmu, tāpat sešu kilometru garumā ceļam Rauna – Taurene – Abrupe.
2027. gadā plānots no Augšlīgatnes līdz Ieriķiem 14 km garumā veikt asfaltbetona seguma atjaunošanu. “Vērts uzsvērt, ka krustojumā Augšlīgatnē, kur ir slikta redzamība, tiks paplašinātas sabiedriskā transporta kabatas,” uzsvēra V.Akimovs.
Rauna – Valmiera ceļa remonts ir uzmanības lokā, projektēšana tiks izsludināta, tāpat projekts taps ceļa Augšlīgatne – Asari atjaunošanai.
Novada vadība ar ministru pārrunāja vēl citas ikdienas aktualitātes. J.Švinka arī atklāja, ka viņa vectēvs kādreiz bijis Cēsu 2.pamatskolas direktors un savulaik viņš un sieva, ministra vecmāmiņa, arī strādājuši Cēsu Skolotāju institūtā.
