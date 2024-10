Vīru korim “Cēsis” skanīga jubileja

Centralizētos siltuma apgādes pakalpojumus Cēsīs nodrošina SIA “Adven Latvia”. Par to, kas šovasar paveikts, gatavojoties apkures sezonai, un to, kā tā ir sākusies, stāsta “Adven Latvia” biznesa vadītājs Māris Kānītis. Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, šoruden iesākam sezonu ar salīdzinājumā zemāku tarifu. Oktobrī tas ir 70,20 EUR/MWh. Šis tarifs ir ne tikai viens no zemākajiem […]