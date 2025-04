“Solo” zīmola izaugsmi panākusi uzņēmuma komanda, saka tā īpašnieks Uldis Kvants

Uzņēmums “Beatus”, kas plašāk pazīstams ar preču zīmi “Solo”, ir daudzkārtējs Cēsu novada uzņēmēju gada balvas ieguvējs.

Pērn atzinība gūta nominācijā “Gada izaugsme”. Droši vien arī uzņēmuma 33 gadu ilgo vēsturi vislabāk raksturo vārdi – ne gadu bez izaugsmes! Šajos gados no viena cilvēka, dibinātāja un vadītāja Ulda Kvanta solo projekta tas kļuvis par biznesa veiksmes stāstu ar iecienītu veikalu tīklu, kafejnīcām, restorānu, viesnīcu, vai­rāk nekā 200 strādājošajiem un, nenoliedzami, vienu no Latvijā atpazīstamākajām Cēsu preču zīmēm.

Deviņdesmito gadu sākumā Uldis Kvants izveidoja maizes ceptuvi ar nelielu veikaliņu Skujenē. Pēc sešiem gadiem pārcēla ražotni uz Lauciņiem Cēsīs. Spītīgi ignorēja skeptiķu brīdinājumus, ka konkurēt ar lielo tirdz­niecības zīmolu veikaliem ir neprāts, gadu no gada spēra “Solo” izaugsmes soļus. Vienā no intervijām, vaicāts, kā gūt panākumus skarbas konkurences apstākļos, Uldis atsaucas uz šahu: “Jaunībā spēlēju šahu, biju rajona izlasē. Tagad uzspēlēt iznāk reti, bet treniņš domāt vairākus gājienus uz priekšu ļoti noder. Tas gan nenozīmē, ka man nav bijuši arī traki, drīzāk intuitīvi nekā prātīgi izsvērti gājieni. Bistro izveide pēc viena Eiropas pārbrauciena bija viena no fiksajām idejām.”



Taču, runājot par pēdējo gadu stabilitāti “Beatus” izaugsmes rādītājos, Uldis savu stratēģa talantu nepiesauc, bet akcentē uzņēmuma komandas veikumu.



“Viens nav karotājs. Man ir paveicies ar komandu, cilvēkiem, kuru devums jau arī veido uzņēmuma attīstību. Iepriekš vairāk fokusējāmies uz būvniecību, fizisku paplašināšanos, jauniem darbības virzieniem, kā ēdināšana, viesmīlība. Pēdējos gados akcenti ir sortimenta daudzveidība, piedāvājuma kvalitāte, jauni pašu produkti. Uzstādījums – kā izpatikt pircējiem – ir nemainīgs, bet tas ietver ļoti daudz nianšu. Tās gan mainās, jo iedzīvotāju patēriņa paradumi tagad jau ir citi. Aug interese par veģetāriem, bezlaktozes produktiem. Aktīvā dzīves­veida piekritējiem ir savas vēlmes, un tā katrai interešu grupai,” skaidro Uldis Kvants. Spēja elastīgi reaģēt uz izmaiņām pieprasījumā, kā arī ātri iekļaut sortimentā nelielu ražotāju, zemnieku piedāvātos produktus ir būtiska “Solo” koncepta priekšrocība.



“Arī šogad apgrozījums palielinās, turklāt visos mūsu darbības virzienos. Tirdzniecība, kulinārija, ēdināšana ir ļoti saistīti un savstarpēji papildinoši darbības veidi, kas cits citu pavelk. Arī tūrisms un viesmīlības bizness pēc kovida pandēmijas tukšuma krīzes nu ir atguvies, un sezona ir piepildīta,” optimistisks par biznesa rādītājiem gada pirmajos mēnešos ir “Beatus” dibinātājs.



Vaicāts par pēdējo dienu aktu­alitāti un piensaimnieku sabiedrības “Straupe” produktiem “Solo” veikalu plauktos, uzņēmējs ir lakonisks: “Muļķīgi būtu uztvert nopietni tos šausmu stāstus, kas par Straupes pienotavu klīda sociālajos tīklos. Ne brīdi nepārtraucām pieņemt un tirgot viņu produkciju. “Straupe” ir ilggadējs mūsu sadarbības partneris, kas ar darbiem pierādījis, ka tirgotāji un pircēji var viņiem uzticēties.”