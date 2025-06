Vēlēšanu diena Cēsu novadā

Vēlēšanu dienā, 7.jūnijā, Cēsu novadā valdīja rosība un cilvēki izvēlējās, kā pavadīt šo saulaino sestdienu.

Raiskumā jau no rīta pie vēlēšanu iecirkņa ik pa laikam veidojās nelielas rindas – daudzi gribēja novēlēt pirms savām ikdienas gaitām. Arī 50 gadu vecā Raiskuma iedzīvotāja Andreta stāsta, ka viņas dienas plānā vēlēšanas bija pirmais darbs: “Par vēlēšanām domāju visu nedēļu, bet neizdevās ātrāk nobalsot. Zināju – tas jādara vispirms, tad var ķerties pie pārējā. Izvēlēties, par ko balsot, bija viegli.”



Savukārt 62 gadus vecais Ēvalds vērtē, ka izvēlēties pavisam nebija vienkārši, taču viņš jau iepriekš zinājis, kam atdos balsi. “Daudz neko nesagaidu – esmu reālists,” tā viņš saka par gaidāmo no nākamā sasaukuma. “Bet vienmēr piedalos, jo tas ir svarīgi, ja nevēli, nav tiesību sūdzēties.”



Liepas pamatskolā skanēja čalas, kaut skolēniem brīvlaiks. Arī šeit vietējie aktīvi izmantoja iespēju balsot. 58 gadus vecais Agnis sacīja: “Rīta kafija iedzerta, sajūtas labas – var nākt vēlēt.” Kopā ar 81 gadus veco Ināru viņš uzsvēra, ka Cēsu novadā ir mierīgi: “Vakar skatījāmies televīzijas debates par Rīgu – tur gan bardaks!” Min, ka Rīgā situācija ir bīstama, bet šeit, Cēsu novadā, jūtas labi. Arī izvēle, par ko balsot, esot bijusi vienkārša, un gaidas no jaunievēlētajiem – galvenais, lai nav sliktāk. 75 gadus vecā Maiga no Liepas vairāk koncentrējas uz lokālajām aktivitātēm, nevis plašākiem novada jautājumiem. Viņa sacīja: “Kat­ram jābalso, katra balss ir svarīga.” Viņa ar dzīvi savā pagastā ir apmierināta – viss attīstās, pašvaldības pārstāvji dara savu darbu. Aija TīlEna, Liepas iecirkņa komisijas vadītāja, par sistēmas tehniskajām problēmām sacīja: “Gadījās sarežģījumi, bet cilvēki bija saprotoši. Bez incidentiem.”

FOTO: Madara Sidorčenko

Iecirkņu komisiju darbs – raits, neskatoties uz tehniskajām grūtībām. Aija Tīlena, Liepas iecirkņa komisijas vadītāja, stāstīja: “Pirmās dienas gāja labi, kad ieskrējāmies, viss ritēja raiti. Šodien cilvēki nāk nepārtraukti, nav bijis brīža, kad nebūtu neviena vēlētāja. Bet burzmas nav, varbūt kādam nākas uzgaidīt, bet ne ilgi, augstākais minūti.” Par sistēmas tehniskajām problēmām viņa sacīja: “ Gadījās sarežģījumi, bet cilvēki bija saprotoši. Bez incidentiem.”



Cēsīs CATA parasti ir viens no apmeklētākajiem vēlēšanu iecirkņiem, arī šī reize nebija izņēmums – cilvēku plūsma bija nebeidzama. Te bija arī novērotāja – astoņpadsmit gadus vecā Anete Marta Goba no Vaives pagasta. Jauniete stāstīja, ka viens no iemesliem, kāpēc pieteicās būt par novērotāju, ir tas, ka šīs ir viņas pirmās vēlēšanas. Tā būs pirmā pieredze ne tikai kā vēlētājai, bet arī redzēt "aizmuguri" – kā notiek process, vai viss ir likumīgi un nekas netiek pārkāpts.

“Ir laba sajūta, ka varu būt daļa no pilsoniskās līdzdalības, ka varu palīdzēt. Ir ļoti interesanti skatīties un novērot, kā izdod biļetenus, kā vēlētājs aploksni iemet urnā. Labs brīvprātīgais darbiņš, protams, tas man ir ļoti tuvu sirdij.” Anete par interesi politikā stāstīja: “Arī mans tētis kandidē vēlēšanās, tādējādi iesaistās visa ģimene. Protams, arī man pašai patīk sabiedriskās un tiesiskās, politiskās norises. Ir interesanti, cik daudz spēka ir mūsu rokās un mūsu balsīs,– jo kurš tad cits, ja ne mēs paši.” Par to, vai iedzīvotājiem nerodas neskaidrības par biļetenu jauno veidolu, jauniete sacīja: “Cilvēki ļoti labi saprot, kas ir jādara, ņemot vērā, ka citādi jāatzīmē ‘‘par’’ un ‘‘pret’’. Neizskatās, ka kāds būtu apjucis vai kaut ko nezinātu. Savukārt to, vai iecirknī nenotiek aģitācija, vairākkārt pārbaudīja atbilstošie dienesti. Var redzēt, ka vēlēšanās iesaistīts ļoti daudz cilvēku.” Pēc garās vēlēšanu dienas Anete atzina: “Sajūtas dienas beigās bija labas, bet, protams, arī liels nogurums. Bija interesanti redzēt, kā notiek balsu skaitīšana un cik liels tas darbs ir. Nepaliku līdz skaitīšanas beigām, bet, kā sapratu, tad lielumu bija jāskaita manuāli, kas lika novērtēt vairāk šos cilvēkus, kuri ir vēlēšanu komisijā! Es noteikti ieteiktu cilvēkiem kļūt par novērotājiem, jo, manuprāt, tas papildina zināšanas par vēlēšanām un to norisi!”



Vija Žbanova, vēlēšanu komisijas vadītāja CATA iecirknī, vērtēja: “Cilvēki ir aktīvi, no rīta bija mazāk, bet tagad viss notiek. Rinda ir nepārtraukti – lielāka vai mazāka.” Viņa atzina, ka cilvēki, kas ienāk iecirknī, ir smaidīgi, neesot bijusi situācija, ka kāds būtu noskaņots pret vēlēšanu norisi.



Vērtējot sarežģījumus, kas radās vēlēšanu gaitā, V.Žbanova pastāstīja: “Ziniet, vēlēšanu komisijā darbojos kopš 90.gadiem, un vienmēr ir variants – ja sistēma nedarbojas, instrukcijā ir atrunāts, kā rīkoties. Tajā brīdī, protams, komisijai ir stress, jo cilvēki gaida. Bet mēs esam gatavi, informējam vēlētājus, izstāstām, kas notiek. Mēs sagatavojam kasti, reģistrācijas aploksnes – notiek jau cita veida process. Un nav problēmu. Vēlētāji arī neiebilst.” V.Žbanova uzskata, ka nepieciešams vienkārši komunicēt ar iedzīvotājiem, jo gandrīz visās vēlēšanās ir brīdis, kad kaut kas nenostrādā tā, kā vajadzētu. Taču plašie ielu remonti, kas notiek CATA apkaimē, iecirkņa darbu nav traucējuši.



Drabešu pagastā bija divi vēlēšanu iecirkņi –Amatas apvienības pārvaldē “Ausmās” un Līvu bibliotēkā. Iveta Herbsta, iecirk­ņa komisijas vadītāja “Ausmās”, un sekretāre Zane Pīpkalēja stāstīja, ka darba dienās vislielākā aktivitāte esot bijusi trešdien, kad varēja novēlēt pēcpusdienā. Savukārt vēlēšanu dienā aktivitāte bija līdzīga kā uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām. No rīta esot bijis vairāk cilvēku, pa dienu mierīgāk, bet , domājams, vakarā atkal vēlētāju būs vairāk. Darba dienās vislielākā aktivitāte esot bijusi trešdien, kad varēja novēlēt pēcpusdienā, atzīst Iveta Herbsta, iecirk­ņa komisijas vadītāja “Ausmās”, un sekretāre Zane Pīpkalēja. FOTO: Madara Sidorčenko

Arī šajā iecirknī viss noritējis veiksmīgi, tikai nebija veicies vēlētājam, kuram ir nekustamais īpašums Cēsu novadā, bet deklarētā adrese citā pašvaldībā. Cilvēks bija cerējis, ka vēlēšanu dienā, ierodoties iecirknī, varēs nomainīt vēlēšanu apgabalu, taču tas bija jāizdara laikus. Cilvēki nāca jau zinoši, varēja redzēt, ka izlēmuši, par ko balsos. Iedzīvotāji bija labi informēti, un pašvaldību vēlēšanas ir tuvākas, jo kandidātus jau apmēram zina un jūtas tiem tuvāki nekā Eiropas Parlamenta vai Saeimas vēlēšanās. I.Herbsta vērtēja, ka iepriekšējās dienās nedaudz izjuta vēlēšanu sistēmas problēmas, ka dati lēnāk sinhronizējās, bet ir jau labāk un sūdzību vairs nav. Daži komentāri izskanējuši no iedzīvotājiem, bet kopumā visi bija saprotoši.

Vēlēšanu iecirkņa, kurš atradās Līvu bibliotēkā, komisijas vadītājs Dmitrijs Gormoļovs stāstīja, ka arī pie viņiem viss norit veiksmīgi – aktivitāte no rīta bijusi lielāka, pēcpusdienā cilvēku plūs­ma ir mazinājusies. Daudzi vēlētāji nāca kopā ar jaunākajām atvasēm, ar suņiem, bijuši jaunieši, kas vēlēšanās piedalījās pirmo reizi. Prasot par cilvēku gatavību vēlēšanām, Dmitrijs atbildēja, ka bija vēl tādi, kas lasīja politisko spēku programmas, bet kopumā visiem bijis pozitīvs noskaņojums. Minēja, ka arī viņiem nedēļas gaitā bija uztraukums par vēlēšanu IT sistēmas gatavību, bet neatkarīgi no tā tika galā, lai arī nācās izmantot reģistrācijas aploksnes.



Pie vēlēšanu iecirkņa izdevās uzrunāt 53 gadus veco Kārļu iedzīvotāju Antru. Viņa sacīja, ka dodas vēlēt, jo tādā veidā dod ieguldījumu novada attīstībā, un tas ir vienīgais, kā viņa var to ietekmēt. Antrai izvēlēties bijis grūti. Viņa gribētu vairāk informācijas no medijiem: redzēt kandidātu debates tiešajā ēterā, lai var izsekot līdzi, kā kandidāti izsakās, runā, paskatīties viņiem acīs.

Vēlēšanu diena Cēsu novadā pagāja raiti un ar dzīvīgu iedzīvotāju līdzdalību. Lielākajā daļā iecirkņu aktivitāte bija jūtama jau no rīta. Lai arī dažviet tehnisku traucējumu dēļ bija jāpārslēdzas uz manuālu balsotāju reģistrāciju, komisijas darbs netika apstādināts un viss noritēja bez lieliem sarežģījumiem. Cilvēki nāca labā noskaņojumā, bieži kopā ar ģimenēm. Novērojums – vēlētāji bija informēti un sagatavojušies. Vietām vēlēšanas bija daļa no plašākiem pagasta svētkiem, kas deva dienai īpašu noskaņu un veicināja iedzīvotāju iesaisti.

Vaivē Kaķukrogā balso un svin pagasta svētkus

Pie Kaķukroga valdīja īpaša noskaņa – te norisinājās arī Vaives pagasta svētki, kuru tēma šogad bija biškopība. Divas čaklas bites – Jana un Alvīne Anna – no organizācijas "Kiwanis Cēsis ģimenei!" vadīja arī autoorientēšanos Vaives pagastā. Viņas priecājās par labo laiku un iedzīvotāju līdzdalību. Līdz pēcpusdienai jau deviņas komandas iepazina Vaives apkārtni. Komandas saņēma karti un nolikumu, meklēja kontrolpunktus, kur uzstādīta bitītes figūra, pie tās bija atrodami uzdevumi, kas dalībniekiem jāizpilda. Mērķis bija iepazīstināt ar iespējām, kādas sniedz Vaives pagasts. Šogad akcents uz to, ka pagastā ir bišu dravas. Akcijas centrs blakus vēlēšanu iecirknim, cilvēki devās nobalsot – kāds piestāja arī pie aktivitātēm, kāds devās tikai novēlēt.

FOTO: Madara Sidorčenko

Lelde Annija Grīnberga, Vaives Tautas nama pasākumu organizatore, stāstīja, ka Tautas nama teritorijā un Kaķupītes takā notiek Vaives svētki. Dienas laikā bija iespēja piedalīties nodarbībās, radošajās darbnīcās par biškopību. Māris Buholcs, vietējais bitenieks, pastāstīja par biškopību, parādīja stropus, atribūtus un bitenieka tērpus. Apmeklētājus priecēja pagasta amatiermākslas kolektīvi: Vaives Tautas nama vokālais ansamblis “Tieši tāpēc”, deju kolektīvs “Vaive”, vietējā “Kociņu kapela” un citi. Katrs kolektīvs uzstājās citā vietā, tā mudinot cilvēkus izstaigāt un iepazīt teritoriju.