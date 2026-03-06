PIESLĒGTIES
Sestdiena, 7. marts
Vārda dienas: Ella, Elmīra
Vēl martā iespējams pieteikties un saņemt finansējumu digitālo prasmju apguvei platformā STARS

Druva
23:57, 6. Mar, 2026

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedāvā iespēju pieteikties un saņemt finansējumu vidēja un augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, tajā skaitā pašvadītām mācībām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistam nepieciešamo prasmju apguvei ar mentora atbalstu. Mācībām var pieteikties prasmju pārvaldības platformā STARS (stars.gov.lv), izveidojot individuālo mācību kontu.

Vēl martā pieaugušie no 18 gadu vecuma neatkarīgi no nodarbinātības statusa var pieteikties izglītības programmām, kas aptver kiberdrošību, mākslīgā intelekta un automatizācijas risinājumus, digitālo mārketingu, e-komerciju un projektu vadību tiešsaistē. Pieaugušie var apgūt “Agile” projektu vadību, digitālās prasmes projektu vadībā un citas prasmes.

“Nav noslēpums, ka digitālās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts ienāk teju visās dzīves jomās, īpaši profesionālajā vidē, kļūstot ne vien par noderīgu palīgu, kas veicina darba produktivitāti, bet arī par daudzu profesiju neatņemamu sastāvdaļu. Platformā STARS pieejams plašs mācību klāsts, lai ikviens pieaugušais varētu apgūt digitālās prasmes, pilnveidot profesionālās kompetences un pielāgoties mūsdienu darba tirgus prasībām,” uzsver Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore.

Arvien lielāku popularitāti gūst arī pašvadītās mācības, kas sniedz iespēju salīdzinoši īsā laikā apgūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistam nepieciešamās prasmes veiksmīgai karjerai nozarē. Ar šo mācību pieeju pieaugušie no 18 gadu vecuma, kuri ir ieguvuši vispārējo vidējo izglītību, var apgūt mākslīgā intelekta rīku izmantošanu un datu analītiku, programmatūras izstrādi vai programmatūras procesu pārvaldību un piegādi. Līdz 2026. gada martam pašvadītām mācībām pieteikušies jau vairāk nekā 1000 cilvēku.

Kā rāda VIAA un Norstat Latvija 2026. gada februārī veiktās aptaujas* rezultāti, 26 % respondentu pilnveidot savas digitālās prasmes motivētu pilnībā vai daļēji apmaksātas mācības. Savukārt 20 % aptaujāto kā motivējošu faktoru norāda karjeras izaugsmes iespējas pēc mācībām, piemēram, iespēju iegūt paaugstinājumu vai labāku darbu. Vēl 19 % pieaugušo atzīst, ka viņiem svarīga būtu iespēja mācīties sev ērtā laikā un tempā. Teju 12 % respondentu atzīst, ka mācīties viņus mudinātu papildu brīvdienas vai iespēja daļēji mācīties darba laikā, bet vēl 2 % – motivētu kolēģu piemērs vai ģimenes locekļu vai draugu pamudinājums. Vairāk nekā piektdaļa jeb 21 % aptaujāto nezina, kas viņus motivētu pilnveidot savas digitālās prasmes.

Ikviens pieaugušais ir aicināts izveidot individuālo mācību kontu platformā STARS, kurā var ne vien uzkrāt informāciju par iepriekš iegūto izglītību un profesionālo pieredzi un iegūtajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem, bet arī izmantot mācību iespējas, pilnveidojot darbam nepieciešamās prasmes vai pārkvalificējoties un apgūstot jaunu profesiju tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un administrēšana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, enerģētika, veselība un sociālā aprūpe, kā arī citās nozarēs. 2026. gada martā personīgos kontus izveidojuši jau vairāk nekā 54 000 pieaugušo.
*Aptauju 2026. gada februārī veica VIAA, sadarbojoties ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija”. Tajā piedalījās 1006 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

