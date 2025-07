Vairāk auto stāvvietu pie Cēsu klīnikas

Straupes pagasta atpūtas bāzē “Mārkulīči” uz “Biškopju vasaras saietu 2025” sabrauca biškopji no visas Latvijas. Tas ir saiets, lai satiktos, iepazītos, diskutētu par aktuālo, klausītos pieredzes stāstus. Latvijas Biškopības biedrība apvieno 3570 biedrus un ir viena no lielākajām lauksaimnieku organizācijām. “Latvijā pamatā ir hobijbiškopība. Ar to nodarbojas dažādu profesiju pārstāvji. Pirms dažiem gadiem tā […]