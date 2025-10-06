Vai Ugurmuiža arvien aicina?

Cēsīs, Gaujas ielā, gabaliņu pirms Gaujas tilta, redzams plakāts, kas aicina uz Raiskuma pagastu, Ungurmuižu, arī tajā esošo restorānu, lai arī novadniekiem zināms, ka Ungurmuižā kādu laiku tas vairs nedarbojas.
“Druva” interesējās Cēsu novada pašvaldībā, vai plakātu ir plānots noņemt vai mainīt, lai nemaldinātu iedzīvotājus, tūristus. Cēsu novada Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma sacīja, ka šobrīd muižā nenotiek saimnieciskā darbība. “Taču turpinām nepieciešamās darbības, lai iespējami drīzāk un veiksmīgāk Ungurmuižā atjaunotos rosība un objekts turpinātu priecēt gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Tiks sagatavoti jauni norāžu baneri, kas drīzumā nomainīs esošos, ietverot informāciju par muižu – bet bez norādēm uz restorānu un viesnīcu.”
