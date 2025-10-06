PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 6. oktobris
Vārda dienas: Monika, Zilgma, Zilga
Vai Ugurmuiža arvien aicina?

Iveta Rozentāle
09:10
06.10.2025
54
Garamejot Ungurm (1)

FOTO: Iveta Rozentāle

Cēsīs, Gaujas ielā, gabaliņu pirms Gaujas tilta, redzams plakāts, kas aicina uz Raiskuma pagastu, Ungurmuižu, arī tajā esošo restorānu, lai arī novadniekiem zināms, ka Ungurmuižā kādu laiku tas vairs nedarbojas.

“Druva” interesējās Cēsu novada pašvaldībā, vai plakātu ir plānots noņemt vai mainīt, lai nemaldinātu iedzīvotājus, tūristus. Cēsu novada Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma sacīja, ka šobrīd muižā nenotiek saimnieciskā darbība.  “Taču turpinām ne­pieciešamās darbības, lai iespējami drīzāk un veiksmīgāk Ungurmuižā atjaunotos rosība un objekts turpinātu priecēt gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Tiks sagatavoti jauni norāžu baneri, kas drīzumā nomainīs esošos, ietverot informāciju par muižu – bet bez norādēm uz restorānu un viesnīcu.”

Saistītie raksti

Izveidoti jaunie tūrisma stendi Cēsu novadā

00:00
06.10.2025
59

Cēsu novadā izvietotie jaunie tūrisma informācijas stendi, kas aicina iepazīt apkaimi, dažiem iedzīvotājiem izraisījuši neizpratni. Piemēram, nītaurieši vērtējuši, ka noformējums ir skaists – gleznaina ainava-, taču vērtē, ka tā nav uzņemta viņu pagastā, Nītaurē. Cēsu novada Uzņēmējdarbī­bas un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma pastāsta, ka novadā tiek atjaunoti un kopumā tiks uzstādīti 15 stendi. To […]

Plakats

Eiropas Sporta nedēļas elpa arī “Pērlē”

00:00
05.10.2025
33
2

No 23.-30. septembrim visā Latvijā ar sportiskām aktivitātēm dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem un interesēm norit Eiropas Sporta nedēļa. Sadraudzības sportiskajās aktivitātēs Cēsīs, atbalsta centrā “Pērle” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pagājušajā nedēļā tikās Priekuļu dienas centra, Cēsu un Spāres grupu māju kā arī “Pērles” klienti. Tikšanās bija rīkota kā    Eiropas Sporta nedēļas pasākums, kas Eiropas […]

Be Active 25 (1)

Igauņiem Cēsīs vēstures liecība – Uzvaras piemineklis

00:00
04.10.2025
49
2

Jaukā atvasaras dienā Cēsīs ciemojās Juris Treijs un Enns Tups. Abi cieši saistīti ar Cēsu Uzvaras pieminekļa atjaunošanu. Juris bijis Igaunijas Ārlietu ministrijas sekretārs, Enns atvaļināts Igaunijas Aizsardzības spēku ģenerālleitnants,  bijis arī aizsardzības ministrs. Viņi tikās ar domubiedru, vienu no Uzvaras pieminekļa atjaunošanas idejas virzītājiem Māri Niklasu. “Vienmēr ir prieks būt Cē­sīs,” uzsvēra J.Treijs, bet […]

Nikl Igauni2

Pirmais veltījums skolai simtgadē

00:00
03.10.2025
73

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas simtgades pirmo koncertu mūzikas draugiem sarūpēja vidusskolas Stī­gu nodaļas audzēkņi, pedagogi un absolventi. “Zīmīgi, ka jubileju, dvēselisko gadu, ieskandina stīgas.    un prātā nāk vārdu salikums    – dvēseles stīgas,” sacīja vidusskolas direktors Vigo Račev­skis. Pēc koncerta viņš pastāstīja, ka līdztekus tradicionālajiem pasākumiem koncertu sniegs katra nodaļa. Tās būs kā […]

Muzskola

Vieno Āraiši, Jānis Apals un atmiņas

00:00
02.10.2025
60
1

“Notici sapnim, tad ne no kā var izcelt veselu pili,” savulaik teicis arheologs, Āraišu ezerpils augšāmcēlējs Jānis Apals. Viņa 95. dzimšanas dienas atcerē Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā satikās tie, kuri reiz piedalījušies arheoloģiskajos izrakumos. “Šī diena ir bagāta sajūtām. Prieks, ka Āraišu vilkme ir dzīva, ka satiekamies tie, kuri te strādājuši  dažādos gados,” uzrunājot savējos, […]

Apal1

Kas radošajam un digitālajam kvartālam “Rainis” vēderā

05:34
01.10.2025
98

Digitālajam un radošajam kvartālam “Rainis” Cēsīs noteikti piestāv , ka Raiņa ielas 25 namā pirmā apmeklētājus sagaida plenēru cikla “Gleznot cauri vasarai” darbu izstāde. Tā tur būs aplūkojama līdz 3.oktobrim. Turpat savā darbnīcā sastaptā māksliniece Līva Graudiņa pastāsta, ka viņa otro gadu vasarās Cēsīs vada plenēru ciklus. Vienā ciklā ir trīs plenēri, katrā mēnesī viens. […]

Rainis 1

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
9
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uzņemtais kurss – uz Eiropu

09:08
06.10.2025
5
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tā nevajadzētu būt

09:07
06.10.2025
9
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
29
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
36

Tautas balss

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
8
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
11
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
20
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
28
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
24
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Sludinājumi

Citi

21:57
01.10.2025
8

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
32

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
30

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998