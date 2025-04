Uz laiku daļēji aptur "Straupes" ar rokām iepakoto produktu fasēšanas līniju darbiniekiem atklātās E.coli infekcijas dēļ

Uz laiku daļēji apturēta piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe” darbība, vairākiem uzņēmuma darbiniekiem konstatējot E. coli infekciju, šodien preses konferencē informēja Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis.



Apturēta uzņēmuma fasēšanas līnija, kurā produkti manuāli tika pildīti atkārtoti izmantojamos traukos. PVD pieņēmis lēmumu uz laiku apturēt šo produktu līniju un iesaka to nelietot uzturā. Tie varētu būt šķidri produkti plastmasas trauciņos, piemēram, piens vai krējums.



Uzņēmums ar šiem produktiem apgādājis 14 izglītības iestādes laikā, kad ar E.Coli izraisītu zarnu infekciju saslima vairāki šo iestāžu audzēkņi dažādos Latvijas reģionos. Veicot pārbaudes pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas blokos, PVD ņēma dažādu pārtikas produktu, tostarp piena produktu, gaļas, augļu un dārzeņu, kā arī gatavo ēdienu paraugus laboratoriskajai izmeklēšanai.



Tāpat pārbaužu laikā tika iegūta informācija par pārtikas produktu piegādātājiem, tostarp PKS “Straupe”.

Arī šajā uzņēmumā ražoto produktu paraugi nosūtīti laboratoriskajai izmeklēšanai uz verotoksigēnā E. Coli klātbūtni.



Līdz šim saņemtie pārtikas produktu laboratorisko izmeklējumu rezultāti bijuši atbilstoši.



PVD ir uzdevis “Straupei” atsaukt no tirdzniecības visus manuāli fasētos piena produktus, kuri ražoti līdz šodienai – 10.aprīlim, kā arī veikt nekavējošu ārpuskārtas mazgāšanu un dezinfekciju fasēšanas telpai un iekārtām, kā arī organizēt atkārtotas darbinieku apmācības higiēnas jautājumos.



Produktu fasēšanas līnijas darbs, kurā produktu fasēšana notiek automatizēti, nav apturēta, jo šajā posmā produkti nenonāk saskarē ar darbiniekiem.



Kā norādīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, septiņiem šī uzņēmuma darbiniekiem atklāta E.coli infekcija un šie darbinieki iesaistījušies pārtikas produkcijas sagatavošanā.



Produkciju, visticamāk, piesārņojuši cilvēki – uzņēmuma darbinieki, pārnesot baktēriju uz ēdienu. Kā norādīja SPKC pārstāvis, darbiniekiem varēja arī nebūt jūtamu simptomu. Vēl turpinās sekvencēšanas datu ieguve un analīze. Pašreizējie pierādījumi par bērnu un darbinieku saslimšanas saistību vēl ir netieši – vēl jāsalīdzina darbinieku un saslimušo bērnu saslimšanas atbilstība.



Paņemti paraugi arī vairākās fermās, lai noskaidrotu atbilstību serotipiem, taču infekcijas pārnese bijusi no cilvēkiem, pat ja avots varētu būt kāds liellops.



Savukārt “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis aģentūrai LETA atzina, ka šobrīd par situāciju un PVD analīžu rezultātiem vēl nav informēts, tāpēc tos komentēt nevar. Tomēr viņš minēja, ka paraugi no strādājošajiem ņemti trešdien, 9.aprīlī, kā arī dienests turpināja tos ņemt ceturtdien, 10.aprīlī.



Jau vēstīts, ka SPKC otrdien sācis epidemioloģisko izmeklēšanu vēl trīs Šiga toksīnu producējošo E. coli infekcijas gadījumos, liecina informācija SPKC mājaslapā.



Saslimušie ir divi pieaugušie un viens jaunietis vecuma grupā no 15 līdz 18 gadiem. Saslimušie ārstējas ambulatori. Kā norāda SPKC, patlaban nevar apgalvot, ka šie gadījumi ir saistīti ar uzliesmojumu un ir nepieciešamas papildu laboratoriskā pārbaude.



Līdz ar to kopā līdz šim reģistrēti vismaz 60 E. coli saslimšanas gadījumi, lielākā daļa bērniem. Saslimšanas gadījumi konstatēti dažādās Rīgas priekšpilsētās, Liepājā, Jelgavas, Ropažu, Ķekavas, Salaspils, Ādažu, Siguldas, Cēsu un Dienvidkurzemes novados. Vairāki bērni stacionēti un turpina ārstēšanos Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar dažādu slimības gaitu. Citi turpina ārstēšanos mājas apstākļos, daļai saslimušo arī nav konstatēti slimības simptomi.



PVD pārbaudēs noņemtajos 140 pārtikas produktu paraugos un 19 nomazgājumos no ārējās vides objektiem un personāla rokām Šiga toksīnu producējošā E. coli jeb zarnu nūjiņas infekcija nav konstatēta.

Tāpat dienests saņēmis atbildes par 84 nomazgājumu paraugiem, kas izmeklēti uz higiēnas kritērijiem. Visi paraugi bijuši atbilstoši, aģentūrai LETA norādīja PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča-Miļjanoviča.



SPKC pirmdien vēstīja, ka saslimstības analīze šobrīd nenorāda uz tālāku infekcijas izplatīšanos kontaktpersonu vidū.



SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no cilvēku normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.



Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.



SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.



Jau ziņots, ka “Straupe” 2024.gadā strādāja ar 9,637 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa bija 334 459 eiro, kas ir par 1,3% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina informācija “Firmas.lv”.



Kooperatīvs “Straupe” reģistrēts 1993.gadā. “Straupe” ražo un tirgo pienu, paniņas, jogurtu, sieru un citus piena produktus.

Nav pieļaujams, ka pārtikas uzņēmumā strādā ar zarnu patogēnu inficēti cilvēki, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” uzsvēra Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

“Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis Latvijas Televīzijas raidījumā “Panorāma” norādīja, ka līdz šim uzņēmuma produkcijā nekas nav atrasts, bet infekcija atklāta vien pašiem darbiniekiem. Viņš uzsver, ka uzņēmuma produkciju lieto simtiem bērnu, bet saslimuši ir vien daži, līdz ar ko viņš netic, ka viņi būtu inficējušies no piena produktiem.