Uz 19 domes krēsliem ir konkurence

Izskatās, lai noturētu vai iegūtu pozīciju Cēsu novada domē, nopietni sacentīsies divi politiskie spēki – “Jaunā Vienotība” un politisku partiju apvienība “Rī­cība un Atbildība”, kuru Cēsu novada domes vēlēšanām izveidoja Latvijas Zemnieku savienība, Latvijas Zaļā partija, Vidze­mes partija un partija “Latvijas attīstībai”. Sevi piesaka partija “Latvija pirmajā vietā”. Uz deputātu vietām kandidē arī partija “Progresīvie” un Nacionālā apvienība.



Pirms četriem gadiem, kad vēlēja pirmo lielā Cēsu novada domi, iznākums šķita diezgan skaidrs. Nenoliedzamas priekšrocības bija “Jaunajai Vienotībai”, kas jau bija komanda un sevi bija pierādījusi, vadot mazo Cēsu novadu. Šoreiz ir citādi. “Jaunā Vienotība” nav izdevīgā situācijā. Vadījusi grūto septiņu novadu apvienošanās procesu, kur nācies un nākas taustīties, pieņēmusi nepopulārus lēmumus, ieguvusi neapmierinātos. Savukārt pašreizējās domes opozīcija apvienojusies vienā sarakstā, tajā trīs kādreizējo mazo novadu vadītāji. Viņiem ir pieredze, zina, kā darbojas pašvaldība, zina, ko cilvēki gaida. Un pavisam negaidīti vēlēšanu rezultātu var ietekmēt tie, kas raksturojami ar tēmturi #vissslikti.lv, jo nule novadā savu aktivitāti parāda atbilstošs politisks spēks.



Skandālu gan vēl nav bijis, melnas ziņas par konkurentiem publiski nav dzirdētas. Valda tāda mūsdienu priekšvēlēšanu klasika, kas pagājušajās vēlēšanās pie mums vēl nebija tik ļoti jūtama, proti, sociālā medija “Fa­cebook” izmantošana. Tajā pastaigājoties, aizvien vairāk var spriest par politisko konkurenci. Klausāmas politiķu uzrunas un vēstījumi par paveikto vai to, kas būtu jādara un ko viņi darīs, lai novadā dzīve ikvienam būtu sau­laina. Bet jāteic, izdomas tomēr pietrūkst. Varbūt arī naudas? Droši vien partiju finanses vairāk nonāk tur, kur lielāks ieguvums, proti, valstspilsētu priekšstāvju kandidātiem, viņu paveiktā un iecerētā skandināšanai.



“Latvija pirmajā vietā Cēsis” feisbukā ievieto īsus sižetiņus, stāsta par piedzīvoto, tiekoties ar vēlētājiem. “Druva” jau pagājušajā otrdienā, 18.martā, rakstīja, ka partijas pārstāvji bijuši vairākos pagastos, tagad apmeklēti arī Mārsnēni un Liepa. Uzzināt, kas “Siltajās sarunās”, kā partija sauc šīs tikšanās, runāts ar vēlētājiem, var tikai no Cēsu nodaļas aktīvistu pārstāstiem. Tāpat ir sižetā, kurā runā par Cēsu tirgu. Kristaps Bergs un Jānis Maizītis gan īsi raksturo tirgū plānotās pārmaiņas un nosauc dažas nianses, kas topošajā attīstības stratēģijā neapmierina nomniekus, bet pašu tirgotāju teikto nesadzirdam. Kāda “Druvas” lasītāja bija noskatījusies šo video, zvanīja redakcijai neizpratnē, kāpēc tā. Viņai interesē tieši tirgotāju viedoklis.



Te nu jāatgādina, ka reklāmas sižetus, nedomājot tikai konkrētā politiskā spēka vēstījumu, jāskatās un jāklausās ļoti kritiski, jā­spēj izvērtēt, kas patiesība, kas no politiskā spēka piedāvātā ir reāls un iespējams, kuras norādes uz citu nepaveikto un konkurentu kļūdām ir objektīvas, kuras savītas no pretrunīgiem vērtējumiem. Un no stāstītā par labi padarīto jāmāk nolobīt spīdošā virskārta. Reklāma ir un paliek reklāma.



“Jaunā Vienotība” profilā “Cēsu novads vieno” savas prioritātes akcentē ar grafiskiem materiāliem. Kandidātu trešdienas sarunas, par kurām jau rakstījām, kļuvušas mazliet dinamiskākas, bet turpina iesākto akadēmisko stilu. Kandidāti stāsta par izdarīto un plānoto, lielākoties izsakās tie, kas darbojas pašreizējās domes vadībā, stāstot par paveikto un tā iespējamo turpinājumu. 19.marta sarunā par tēmu “Atvērtā vara. Realitāte un mīti” kandidātiem bija iesūtīts daudz jautājumu, tie bija panikni, bet piešķīra dzīvīgumu. Saruna ilga pusotru stundu.



Šīs nedēļas trešdienā bija mērķis runāt, kā laukiem būt radošuma un dzīvības centriem. Sarunu “No Piebalgas līdz Straupei – lauku izdzīvošana” vadīja pašreizējās domes priekšsēdētāja vietniece, domājams, arī deputāta kandidāte, Inese Suija-Markova. Kopā ar citiem piedalījās divi uzņēmēji – piebaldzēns Raimonds Dombrovskis un straupietis Mā­ris Šķesteris. Vai viņi būs “Jaunās Vienotības” sarakstā, to redzēsim, kad to publiskos.



Tikšanās ar vēlētājiem tradicionālajā stilā, kad klausītāji sēž zālē, bet runātāji stāv zāles priekšā, rīko apvienība “Rīcība un Atbildība”, arī to var uzzināt feisbukā. Tur lasāmi gan aicinājumi uz sarunām “Ar saknēm novadā”, gan nelieli sižeti no pasākumiem. Kā jau rakstījām, apvienības pārstāvji bijuši Jaunpiebalgā un Līgatnē, bet pagājušajā nedēļā tikās ar raiskumiešiem, šonedēļ bija Priekuļos. Plašāka izklāsta par runāto profilā nav. No pieteikumiem var saprast, ka iztirzā praktiskas lietas: ceļu un ielu uzturēšanu un remontu, ūdenssaimniecību sakārtošanu, teritorijas sakopšanu un citus komunālos jautājumus, arī kultūras, sociālo jomu. Uzsvars likts uz pakalpojumu līdzsvarotu pieejamību visā novada teritorijā. Tas akcentēts arī feisbukā ievietoto apvienības izvirzīto deputātu kandidātu uzrunās.



Ja spriež pēc ierakstiem sociālajā medijā, partija “Progresī­vie” Cēsu novada vēlēšanām negatavojas ļoti aktīvi. Jaunākais sižets ievietots marta vidū. Jānis Vanags, kas feisbukā par dzīves­vietu norāda Līgatnes pagastu, uzsver Ziemeļvalstu vērtības, piemēram, iekļaujošu sabiedrību, rūpes par mazāk aizsargātajiem, un norāda, ka atbilstoši tām jāstrādā arī pašvaldībā. Februārī Cēsīs, kultūras telpā “Mala,” bijis publisks pasākums, ko kuplinājuši Saeimā ievēlētie “Progresīvo” biedri.



Nacionālas apvienības Cēsu nodaļa par saviem iespējamajiem kandidātiem feisbukā nestāsta neko. Martā tās kontā atgādināts par atceres dienām politiski re­presētājām personām un leģionāriem. Pieminēts Mēness kalendārs un asinssarkanais Mēness.



Pirmsvēlēšanu laikā aktivizējies profils “Cēsis diskusijas”, kur tradicionāli izsakās par paš­valdībā nepadarīto. Neparasti, ka viens, domājams, profila administratora, ieraksts atgādina politisko reklāmu, ir pat iespējamā kandidāta foto. Lasītāji komentāros gan viņu neatbalsta.



“Druva” pārlapoja arī vietni X (senāk tviteris). Tur ierakstus, ko tieši varētu attiecināt uz priekšvēlēšanu laiku Cēsu novadā, atrast neizdevās.

Visas partijas un politiskās apvienības, kas pretendē turp­mākos četrus gadus lemt par novadā darāmo, paziņojušas arī sarakstu līderus. “Jaunajai Vieno­tībai” tas ir Jānis Rozenbergs, pašreizējais pašvaldības vadītājs; apvienībai “Rīcība un Atbildība” Jānis Goba, savulaik mazā Cēsu novada izpilddirektors, bet novada iedzīvotājiem vairāk pazīstams kā Valsts policijas darbinieks; “Progresīvo” saraksta pirmā persona Dita Trapenciere, Cēsu soci­ālā atbalsta centra “Pērle” vadītāja. Nacionālā apvienība kā saraksta pirmo personu jau decembrī nosauca Evitu Šīranti, Cēsu novada pašvaldības Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāju.