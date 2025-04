Tirgotāji pastāv uz savām tiesībām, bet streiks pārtraukts

Divas dienas Cēsu tirgus paviljons izskatījās neparasti – nestrādāja vairāki tirgotāji, kuru stendi otrdienās un trešdienās vienmēr bijuši atvērti. Saldētavu vitrīnas bija tukšas, uz tām piestiprināts uzraksts “Ar otrdienu, 1.aprīli, uzsākam streiku “Nē-jaunajiem līguma nosacījumiem!”.

Jau trešdien, 2.aprīlī, rosība atsākās. “Esam vienojušies, ka tiem, kas jauno līgumu nav parakstījuši, iepriekšējo uz mēnesi pagarina. Tirgotāji atsāk darbu, bet līgumu pilnveidosim visi kopā,” pastāstīja Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne, kuras uzraudzībā ir pašvaldības kapitālsabiedrības, arī SIA “Cēsu tirgus”. Tukšs un kluss. Tā izskatījās Cēsu tirgus paviljons trešdienas vidū. Pie stendiem paziņojums, ka tirgotāji piesaka streiku, jo viņiem nav pieņemami jaunā līguma nosacījumi.

FOTO: Andra Gaņģe

Saruna ar nomniekiem, kas protestēja pret tirgus administrācijas piedāvāto jauno nomas līgumu, notika jau otrdien. Nākam­nedēļ tiksies atkal, detalizēti izskatīs tirgotāju iebildumus un ieteikumus par jauno dokumentu, viņu redzējumu par līgumā paredzēto.



“Aicinām ikvienu nomnieku līguma punktu konkretizēt, precizēt, ja vajag, papildināt. Ir iebildumi par dokumentā norādītajām sankcijām, tas saprotams, tādas arī nav vajadzīgas. Ir iebildes par darba laiku, par to, kad stendiem jāstrādā. Bet te jāatzīst, arī pašiem tirgotājiem par to dalās viedoklis, ir, kas grib strādāt līdz četriem pēcpusdienā, ir tādi, kas vēlas tirgoties tikai līdz pulksten 14. Par to jāvienojas viņiem pašiem, viņi vislabāk redz, kā izdevīgāk organizēt darba laiku,” norādīja L.Medne.



Taču vienu mājražotāju tirgus jau zaudējis. Savu kulinārijas izstrādājumu tirdzniecību izbeigusi jāņmuižniece Evija Klāsone-Va­naga. Viņa uzsver, ka nevar izpildīt prasību ar produkciju būt tirgū piecas dienas nedēļā. Visu, ko iecienījuši pircēji – salātus, aukstos ēdienus un pusfabrikātus – gatavo pati mājās, tas ir darbs, kam jāatvēl pietiekami daudz laika.



Vairāki nomnieki par jaunā līguma nosacījumiem konsultējušies ar juristiem, ir daudz iebildumu. Ilze Šlēziņa, kas gan nedarbojas paviljonā, bet pārdod zivis no treilera, “Druvai” parādīja līguma lapas, kur zvērināts advokāts sasvītrojis punktu pēc punkta kā nomniekam ļoti nelabvēlīgus. “Līgumā nomniekam ir daudz sodu, visas prasības tikai viņam, iznomātājam nekādas atbildības,” sacīja I.Šlēziņa un piebilda, ka līgums sagatavots uz 12 lappusēm, sarežģītā valodā. “Mēs, kas strādājam tirgū, taču esam mazie, pat sīkie uzņēmēji, mājražotāji, kāpēc mums piedāvā tādu līgumu, kuru pat grūti izlasīt?”



L.Medne arī atzina, ka dokumenta teksts ir smagnējs, grūti lasāms un grūti saprotams. “Taču žēl, ka tirgotāji negāja pie valdes locekles Lindas Ginteres, nenorādīja uz neizpildāmo, bet tērēja naudu dārgām konsultācijām. Turklāt arī pēc tam nevērsās pie valdes, nerunāja par izmaiņām, ko rosinājuši juristi. Noteikti vajag diskutēt, runāt,” uzsvēra L.Medne.



Ir nomnieki, kas iebilduši pret paredzēto nomas maksu par kvadrātmetru. L.Medne uzsver, ka nomas maksa aprēķināta atbilstoši kapitālsabiedrības uzturēšanas izmaksām, bet varbūt jādomā par citu veidu, uz kā balstīt maksu par tirgus platības izmantošanu, taču tai noteikti jābūt nepārprotamai un vienlīdzīgai visiem tirgotājiem. “Kārtībai, cik maksā m² tirgū, jābūt pilnīgi saprotamai ikvienam un pilnībā publiskotai. Lai katrs paviljonā pie sienas var izlasīt, kādi ir noteikumi un cik kas maksā,” uzsvēra L. Medne.

Pašvaldība savā mājaslapā vakar ievietojusi informāciju, komentējot situāciju tirgū. Cita starpā tur norādīts: “Nomas maksas pieaugums ir tikai tiem nomniekiem, kuri maksāja par mazāku platību, nekā faktiski izmantoja. Vidējā nomas maksa par standarta tirdzniecības vietu ir 250 EUR. Iepriekš nomas maksas svārstījās no 11 EUR/m2 līdz 32 EUR/m2. Šobrīd visiem nomas maksa ir 18,11 EUR/m2 ar PVN. Lielākais pieaugums ir no 393 EUR uz 600 EUR, jo iepriekš šim tirgotājam bija vismazākā nomas maksa, kas šobrīd ir pielīdzināta pārējiem.”



Tirgus valdes locekle Linda Gintere ar “Druvu” sazinājās rakstiski. Viņa norāda: “Kā Cēsu tirgus vadība mēs skaidri apzināmies, ka pārmaiņas nav vienkāršas. Tāpēc tās tiek ieviestas pakāpeniski, dialogā ar tirgotājiem un balstoties uz pircēju vēlmēm. Pēdējo mēnešu laikā esam ieviesuši vairākas būtiskas izmaiņas: taisnīgāku nomas maksas sistēmu, precīzāku elektroenerģijas uzskaiti un sakārtotāku vidi.

Jautājums, kas šobrīd raisa visvairāk diskusiju, ir par vienotu un stabilu darba laiku, ko tieši pircēji atkārtoti uzsver kā ļoti nozīmīgu. Mēs saprotam, ka tas nozīmē pārkārtot ierasto ritmu, tāpēc šobrīd turpinās sarunas, lai atrastu risinājumu, kas būtu pieņemams visām pusēm.



Jāatzīst, ka sākotnēji tirgotāju atsaucība uz aicinājumiem izteikties par līguma nosacījumiem bija neliela. Konkrēti priekšlikumi ne­tika iesniegti, taču šonedēļ esam nonākuši līdz atvērtam dialogam, un redzam cerīgu virzību uz kompromisu. Tas ir svarīgs solis, un esam pateicīgi tirgotājiem, kuri tagad ir gatavi iesaistīties sarunā.”



Neapmierinātība ar “Cēsu tirgus” administrācijas darbu nomniekos brieda ilgāku laiku. Jau pagājušajā vasarā, kad nomainījās uzņēmuma valde, tirgotāji pauda, ka viņus neapmierina jaunās vadības komunikācija. Uzņēmēji bija neziņā par nākotni, klīda dažādas baumas, pat tādas, ka tirgu slēgs. Arī toreiz iesaistījās pašvaldība, stāstīja, ka tirgu iecerēts uzlabot, radīt labākus apstākļus gan tirgotājiem, gan pircējiem. Tomēr komunikācija neuzlabojās. Feb­ru­ārī Rais­kuma pagasta zemnieku saimniecība “Jaunzemi”, kas tirgus paviljonā pārdod svaigu gaļu, paš­valdībai iesniedza 32 cilvēku parakstītu vēstuli, kurā lūdza atlaist “Cēsu tirgus” valdi. “Gal­venā problēma ir tirgus valdes darba metodes, darbība kļuvusi necaurspīdīga, lēmumi tiek pieņemti vienpusēji. Tāpat tiek ignorētas esošo nomnieku intereses, apdraudot viņu tirdzniecības vietas un dodot priekšroku konkrētām personām, tādējādi radot neveselīgu konkurenci un neskaidrus nosacījumus tirgus dalībniekiem,” rakstīts vēstulē, paužot, ka tirgus administrācijas neapmierinošā komunikācija ar nomniekiem arī neveicina tirgus attīstību.



Pašvaldības izpilddirektore Līga Medne norāda, ka vēstulē izteiktā prasība nebija aktuāla, jo vietvara jau iepriekš bija izsludinājusi konkursu tirgus valdes locekļa amatam, redzot, ka nepieciešamas pārmaiņas. “Konkurss notika, bet nevienu pretendentu neatzinām par piemērotu. Drīz izsludināsim atkārtotu konkursu. Nolemts, ka SIA “Cēsu tirgus” būs tikai viens valdes loceklis, viņš pildīs visus vadības pienākumus, nebūs izpilddirektora. Uz­ņē­mums nav liels, nav nepieciešama lielāka vadības komanda,” sacīja L. Medne.