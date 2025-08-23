Teātris Cēsīs rok dziļāk

Svētdiena, 17. augusts, Cēsīs tika izdzīvota teatrālās noskaņās. Te norisinājās pasākums “Cēsis. Teātris. Roc dziļāk!” – pirmais pagalmu un parku izrāžu festivāls Cēsīs.
13 brīvdabas izrādes vienas dienas laikā norisinājās piecās dažādās pilsētas vietās: Bērzainē pie pamatskolas, Gaujas ielas kvartālā (pie Zeklera muižas), Ruckas muižas pagalmā, “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” un “FonoKlubs” pagalmos. Cēsīs pulcējās Latvijas amatierteātri no Liepājas, Valkas, Salaspils, Balviem, Gulbenes, Talsiem, Rīgas, Cesvaines, Limbažiem, Mārsnēniem, Nītaures. Skatītāju vērtējumam tika nodotas daudzveidīgas izrādes – sākot no emocionāliem stāstiem līdz komēdijām.
Festivāls tapis, atzīmējot 150 gadus, kopš Cēsīs spēlē teātri un piedāvājot izrādes tuvāk skatītājiem – pilsētas dzīvajā vidē. Tā mērķis ir stiprināt latviešiem tik tuvo brīvdabas teātra tradīciju un veidot mūsdienīgas teātra izrādīšanas formas, kā arī aktualizēt teātra spēlēšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu, un kultūrizglītošanu dažādām paaudzēm. Festivāla mērķis – apzināt, veicināt un stiprināt amatieru teātru brīvdabas izrāžu tradīcijas, radot jaunas un mūsdienīgas izpausmes formas.
Piemēram, pēc “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” pagalmā nospēlētās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu teātra “Spēle” izrādes ar aplausiem tika sveikti ne tikai uzveduma aktieri, bet arī viņu režisore Raimonda Vazdika un izrādes laikā klātesošais lugas autors Māris Bortņikovs. Māris Bortņikovs (1986) ir dramaturgs, scenārists, režisors, producents. Kopš bērnības interesējies par tēlotājmākslu, kino un skatuvi, skolas laikos apmeklējis aktiera meistarības kursus pie Rolanda Zagorska un mācījies kino režijas pamatus pie Jāņa Streiča. Ieguvis bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā. Kopš 2021. gada darbojas kā dramaturgs, lugas publicētas krājumos “Cilvēkspārns”, “Cilvēksvelme” un “Cilvēklaiks”.
Savukārt Valkas teātra režisors Aivars Ikšelis pēc izrādes Cēsīs sociālajos tīklos pauda: “Diena, kas spēja mūs pārsteigt. Tāda bija šodiena. Somas,rekvizīti, tērpi, un atkal Valkas pilsētas teātris devās ceļā. Šoreiz uz Cēsīm. Šis bija patiešām izaicinājumu brauciens, jo tagad varu jau teikt- fantastiskais Parku un pagalmu izrāžu festivāls ” Cēsīs. Teātris. Roc .Dziļāk ” ir šis savādais vasaras teātru notikums. Pirmkārt, organizatoru uzdrīkstēšanās. Paldies visiem Cēsu Tautas teātra aktieriem un šī festivāla “mātei” Edītei Siļķēnai! No valcēniešiem liels paldies tik fantastiskiem skatītājiem. Pārpildītais spēles vietas pagalms. Paldies jūsu nerimstošiem aplausiem, mūsu izrādes augsto novērtējumu, bet tas jau bija Čehova lugas “Lācis ” nopelns. Paldies Cēsu “Fonokluba” īpašniekam, ka atļāva mums spēlēt savā īpašumā. Paldies, Cēsis un cēsnieki! Saglabājiet un turpiniet šo fantastisko festivālu.”
