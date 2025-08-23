PIESLĒGTIES
Svētdiena, 24. augusts
Vārda dienas: Bērtulis, Boļeslavs
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Teātris Cēsīs rok dziļāk

Agnese Leiburga
00:00
24.08.2025
11
1
Rtu Teâtris 1

Atsaucīgie skatītāji. RTU studentu teātris "Spēle" un uzveduma radošā komanda tika sveikti ar aplausiem. FOTO: Agnese Leiburga

Svētdiena, 17. augusts, Cēsīs tika izdzīvota teatrālās noskaņās. Te norisinājās pasākums “Cēsis. Teātris. Roc dziļāk!” – pirmais pagalmu un parku izrāžu festivāls Cēsīs.

13 brīvdabas izrādes vienas dienas laikā norisinājās piecās dažādās pilsētas vietās: Bērzainē pie pamatskolas, Gaujas ielas kvartālā (pie Zeklera muižas), Ruckas muižas pagalmā, “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” un “FonoKlubs” pagalmos. Cēsīs pulcējās Latvijas amatierteātri no Liepājas, Valkas, Salaspils, Bal­viem, Gulbenes, Talsiem, Rīgas, Cesvaines, Limbažiem, Mārsnē­niem, Nītaures. Skatītāju vērtējumam tika nodotas daudzveidīgas izrādes – sākot no emocionāliem stāstiem līdz komēdijām.

Festivāls tapis, atzīmējot 150 gadus, kopš Cēsīs spēlē teātri un piedāvājot izrādes tuvāk skatītājiem – pilsētas dzīvajā vidē. Tā mērķis ir stiprināt latviešiem tik tuvo brīvdabas teātra tradīciju un veidot mūsdienīgas teātra izrādīšanas formas, kā arī aktualizēt teātra spēlēšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu, un kultūrizglītošanu dažādām paaudzēm. Festivāla mērķis – apzināt, veicināt un stiprināt amatieru teātru brīvdabas izrāžu tradīcijas, radot jaunas un mūsdienīgas izpausmes formas.

Piemēram, pēc “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” pagalmā nospēlētās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu teātra “Spēle” izrādes ar aplausiem tika sveikti ne tikai uzveduma aktieri, bet arī viņu režisore Raimonda Vazdika un izrādes laikā klātesošais lugas autors Māris Bortņi­kovs. Māris Bortņikovs (1986) ir dramaturgs, scenārists, režisors, producents. Kopš bērnības interesējies par tēlotājmākslu, kino un skatuvi, skolas laikos apmeklējis aktiera meistarības kursus pie Rolanda Zagorska un mācījies kino režijas pamatus pie Jāņa Streiča. Ieguvis bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā. Kopš 2021. gada darbojas kā dramaturgs, lugas publicētas krājumos “Cilvēkspārns”, “Cilvēksvelme” un “Cilvēklaiks”.

Savukārt Valkas teātra režisors Aivars Ikšelis pēc izrādes Cēsīs sociālajos tīklos pauda: “Diena, kas spēja mūs pārsteigt. Tāda bija šodiena. Somas,rekvizīti, tērpi, un atkal Valkas pilsētas teātris devās ceļā. Šoreiz uz Cēsīm. Šis bija patiešām izaicinājumu brauciens, jo tagad varu jau teikt- fantastiskais Parku un pagalmu izrāžu festivāls ” Cēsīs. Teātris. Roc .Dziļāk ” ir šis savādais vasaras teātru notikums. Pirmkārt, organizatoru uzdrīkstēšanās. Paldies visiem Cēsu Tautas teātra aktieriem un šī festivāla “mātei” Edītei Siļķēnai! No valcēniešiem liels paldies tik fantastiskiem skatītājiem. Pārpildītais spēles vietas pagalms. Paldies jūsu nerimstošiem aplausiem, mūsu izrādes augsto novērtējumu, bet tas jau bija Čehova lugas “Lācis ” nopelns. Paldies Cēsu “Fonokluba” īpašniekam, ka atļāva mums spēlēt savā īpašumā. Paldies, Cēsis un cēsnieki! Saglabājiet un turpiniet šo fantastisko festivālu.”

Komentāri

  • Putzfrau München gesucht saka:
    24. augusts, 2025. 04:40

    Bin sehr zufrieden mit der Grundreinigung – danke!

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Cēsnieki dzied “Burvju flautā”

    00:00
    23.08.2025
    90
    2

    Deviņi Cēsu 1.pamatskolas zēni piedalījās Siguldas opersvētku Volfganga Amadeja Mocarta operas oriģināliestudējumā    “Burvju flauta”. “Puikas malači. Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem bija gatavi mācīties, mēģināt,” saka opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns un pastāsta, ka sadarbība ar Cēsu zēniem ir jau no 2014.gada, skolotājas Ilzes Grinfeldes vadībā skolēni piedalās jau ceturtajā Siguldas opersvētku iestudējumā. “Ar viņiem […]

    Opera

    Vārda dienā - ziedi, mūzika un paldies

    00:00
    22.08.2025
    34
    1

    Jau četrpadsmito vasaru Rauna svinēja vārdadienu. Kalendāros vārds parādījās 1938. gadā. Cik gan pagastu nosaukumu kaut reiz minēti kalendārā, ja Raunai tas gods, tad godam arī jāsvin-    ar mūziku, sirsnību un prieku. Pirms svētkiem jāsapoš māja, un ikviens bija aicināts dalīties ar sava dārza skaistākajiem ziediem, lai izrotātu Brīvības pieminekli. Katrs, kurš iebrauc Raunā, […]

    Rau Sv

    Simtgades stāsts Zosēnos – Elga Marija Zārdiņa svin jubileju

    00:00
    21.08.2025
    124

    Otrdien, 12.08., Zosēnu pagastā valdīja īpaša svētku gaisotne. Bija sapulcējies kupls skaits zosēniešu, lai svinētu Elgas Marijas Zārdiņas simtgadi un sveiktu jubilāri. Viņas mūža stāsts šo dienu padarīja ne tikai par nozīmīgu ģimenes notikumu, bet arī par retu un iedvesmojošu brīdi visam pagastam. Jubilāre viesus uzņēma savās un meitas mājās “Grantes”, kur pie viņas bija […]

    Simtgade

    Cēsu Pils parkā izskan koncertuzvedums “Māls”

    00:00
    20.08.2025
    139
    2

    “Pirmoreiz esmu Cēsu Pils parkā naktī. Tik skaisti viss izgaismots, un burvīga noskaņa,” sestdienas vakarā teica kāda kundze, īsi pirms koncert­uzveduma “Māls” fotografējoties pie keramiķes Elīnas Titānes parka izvietotajām un izgaismotajām skulptūrām. Noskaņa turpināja būt burvīga, arī sākoties pašam uzvedumam, kur pamazām mijās dažādu vecumu un atšķirīgi tērptu dalībnieku priekšnesumi. Uzvedumā piedalījās vairāk nekā 2000 […]

    Mals

    Maina iebraukšanu un izbraukšanu “Maxima” Valmieras ielā

    13:00
    19.08.2025
    451
    2

    Cēsīs šonedēļ Valmieras ielā, posmā no Dzintara līdz Akmens ielai, stāsies spēkā satiksmes izmaiņas: nedrīkstēs nogriezties pa kreisi, lai iebrauktu lielveikala “Maxima” stāvlaukumā, tāpat, izbraucot no tā, Valmieras ielā nedrīkstēs nogriezties pa kreisi. Šajā posmā tiks ieklāta nepārtrauktā līnija starp braukšanas joslām un izvietotas brīdinājuma zīmes par izmaiņām. Ie­dzīvotāji aicināti izmantot šī Valmieras ielas posma […]

    Max Ziime (2)

    Atklāt laikmetīgā cirka pasauli

    00:00
    19.08.2025
    75

    Latvijā ir tikai divas vietas – Rīga un Cēsis-, kur reizi vasarā klātienē vērot laikmetīgā cirka priekšnesumus. Šonedēļ galvaspilsētā sāksies festivāls “Re Rīga”, ko organizē Rīgas cirks, bet augusta pirmajā sestdienā Cēsīs jau septīto reizi notika laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls “MOOOVE Cēsīs”. Festivāla rīkotāji ir Mākslas telpa “Mala”, un kā “Druvai” pastāstīja vadītāja […]

    Ielu Svetki

    Domas un viedokļi

    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Pamests bērns ir mācība mums visiem

    18:10
    23.08.2025
    60
    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Satraucošs brauciens

    13:56
    20.08.2025
    41
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Neļaut savējiem palikt neziņā

    16:47
    18.08.2025
    29
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

    16:47
    16.08.2025
    44
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

    06:34
    13.08.2025
    68

    Tautas balss

    Kapsēta vienmēr sakopta

    18:13
    23.08.2025
    12
    Dace raksta:

    “Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

    Vai cēsnieki aizmirsti

    18:12
    23.08.2025
    10
    Anda raksta:

    “Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

    Bizness, kas priecē citus

    13:57
    21.08.2025
    19
    Alma raksta:

    “Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

    Lai neapšļakstītu gājējus

    13:57
    20.08.2025
    26
    Lasītājs raksta:

    “Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

    Vai jaunais asfalts bīstams

    16:49
    17.08.2025
    33
    1
    Autovadītājs raksta:

    “Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

    Sludinājumi

    Citi

    22:06
    23.08.2025
    5

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

    Pārdod

    15:40
    17.08.2025
    11

    Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

    Citi

    22:30
    11.08.2025
    21

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998