Svētku dalībnieki dodas uz galvaspilsētu

3.jūlijā uz Rīgu devās pirmie novada kolektīvi – “Tūgadiņš”, “Randiņš”, “Kande” un “Virpulis” -, lai piedalītos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.



“Druva” satika Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīva “Kande” vadītāju Andi Kozaku un dejotājus, kas posās ceļā. 12. klases absolvents, cēsnieks Kārlis Sietiņš pastāsta, ka jūlijā dzīvo dejošanas sajūtās, jo ir dalībnieks ne tikai “Kandē”, bet arī “Raitajā solī”, tāpēc šomēnes piedzīvojami vairāki lieli notikumi. Daudziem ģimnāzijas dejotājiem ir ne tikai deju, bet arī dziedāšanas sajūtas, jo ir skolas kora dalībnieki, kas arī piedalās svētkos: “Ir ļoti foršas sajūtas, jo visi, gan tie, kas tikko atnākuši, gan jau agrāk dejojušie, esam iepazinušies, varēsim kopā dzīvot Rīgā. Lielo svētku izjūtas izbaudīju jau pirms diviem gadiem, kad ar Ilgas Škenderes vadīto kori piedalījāmies lielajos dziesmu un deju svētkos. Es visvairāk sagaidu jauku laika pavadīšanu kopā gan deju, gan kora kolektīvā.”

Stāstot par repertuāra apguvi, Kārlis teic: “Tas, cik viegli vai grūti, ir atkarīgs no katra paša, cik esi gatavs ieguldīties. Ja ieguldies, tad arī viss izdodas. Visvairāk gaidu stadiona koncertu, tur dejojam “Govju kazaku”, kas ir mana mīļākā deja. To apguvu jau pamatskolā, kad dejoju “Tūgadiņā”, un ļoti labi, ka to varu dejot arī “Kandē”. Šajā dejā jāpievērš uzmanība ne tikai soļiem, tajā jāiejūtas konkrētā lomā, izmantojot teātra spēles elementus.”



Kitija Tomiņa šogad pabeidza desmito klasi un ir priecīga, ka svētkos varēs būt jau no pašas pirmās dienas: “Ar kori piedalīsimies gan piektdien Koru karos, gan ar deju kolektīvu sestdien deju uzvedumā arēnā “Xiaomi”. Šie ir lielie latviešu svētki, kas notiek ik pēc pieciem gadiem, un esmu ļoti priecīga, ka man ir iespēja tajos piedalīties.” Jauniete vērtē, ka arvien, ja ne visiem, tad daļai jauniešu ir vēlme šo tradīciju uzturēt: “Tāpēc tā turpināsies arī nākamajos gados. Un arī es noteikti piedalīšos. Visa mana ģimene dejo un dzied, tāpēc citādi nemaz nav iespējams.”



Andis Kozaks, daloties sajūtās brīdi pirms braukšanas uz galvaspilsētu, teic: “Vienmēr ir prieks, jo braucam uz svētkiem. Turklāt tie ilgu laiku nav bijuši, jo iepriekšējie notika attālināti. Bet ir arī satraukums, jo piedalāmies divās programmās – “Viedvasarā” un “Es atvēru Laimas dārzu”. “Viedvasarai” jau šovakar (ceturtdien-aut.) sākas mēģinājumi, tāpēc mums ir dubulta slodze un dubulta atbildība. Arī tas mums ir liels piedzīvojums, jo tajā piedalās paši labākie un drosmīgākie kolektīvi. Es lepojos, ka esam vieni no tiem, kuri koncertā uzstāsies, kolektīvā ir izcili jaunieši, izcili dejotāji. Svētki būs skaisti, par tiem vienlaicīgi ir prieks, lepnums, ka pārstāvam savu skolu, Cēsu Valsts ģimnāziju, pilsētu un novadu.”



Pastāstot par koncertu “Viedvasara”, Andis Kozaks uzsver, ka tas ir atšķirīgs no lielkoncerta Daugavas stadionā: “Un tas ir ļoti labi, ka ir dažādi. Mums nav divus gadus jāgatavo tikai viens repertuārs. Tas uzmundrina arī dejotājus, jo ilgstoši viens repertuārs sāk kļūt apnicīgs. Jauna programma dod ne tikai dubultu atbildību, bet arī enerģiju un interesi. Tā mēs augam. Ir arī tehniskas atšķirības, lieluzvedumam ir raksturīgi zīmējumi, lielais laukums, savukārt “Viedvasarā” viss notiek kompakti, bet ar ļoti skaistu, pārdomātu skatuviskās dejas uzvedumu.”



Svētku dalībniekiem A. Kozaks novēl: “Izturību, svētku sajūtu, kas ir pašos un ar ko dalīties ar citiem, raitu deju soli!”



4.jūlijā, Rīgā jau notiek koru konkursa fināls, kurā piedalās 77 labākie kori. Konkursā tiks noteikts Lielās balvas ieguvējs, kurš tiks paziņots noslēguma koncertā. Tajā piedalās 1.pamatskolas zēnu koris, vadītāja Ilze Grinfelde, Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris un jauktais koris (Patriks Kārlis Stepe) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais koris (Dace Ābrama). Tāpat sākušies koncerta “Viedvasara” mēģinājumi, sestdien būs ģenerālmēģinājums un koncerts arēnā.



Sestdien, 5.jūlijā, A.Kalniņa Mūzikas vidusskolas koris ieradīsies Rīgā, lai kopā ar desmit Latvijas mūzikas izglītības iestāžu koriem svētdien Rīgas domā piedalītos garīgās mūzikas koncertā.



Pirmdienas vakarā, 7.jūlijā, Rīgā iebrauks lielākā daļa dejotāju, jo otrdien astoņos no rīta sākas mēģinājumi. Otrdienas, 8.jūlija rītā, ieradīsies tie, kam mēģinājumi tikai pēcpusdienā. Trešdienas rītā sabrauks koristi, iekārtosies, paēdīs pusdienas un dosies uz mēģinājumu Mežaparkā.



Svētkos ir pasākumi, uz kuriem kolektīvi no rīta atbrauc, piedalās un vakarā brauc mājās. Ceturtdien ir koncerts popgrupām “Hey” un Cēsu Bērnu un jauniešu centra grupai, lietišķās mākslas pulciņi piedalīsies modes skatē, sestdien ir koncerts instrumentālajai grupai no Cēsu “YAMAHA”.