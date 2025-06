Svētku dalībnieki apglezno pērles “Vijumam”

Cēsīs Rīgas ielas posms no Kases līdz Mazajai Katrīnas ielai no 31.maija pulksten 15 atkal kļūst par Vasaras ielu. Un tā līdz siltās sezonas beigām katru sestdienu no plkst.15 līdz svētdienai plkst. 18 šī vecpilsētas ielas daļa būs atvēlēta gājējiem un pasākumiem. Tā uzņēmējus, kas darbojas Rīgas ielā, pirmdien, 26.maijā, informēja Cēsu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības […]