Straupe – maza toreiz un tagad. Pamanāma un zināma

Sarmīte Feldmane
10:05
17.12.2025
30
Straupespils2

Cauri gadsimtiem. Lielstraupes pils savu vēstures stāstu nesteidzas atklāt. FOTO: Sarmīte Feldmane

Straupe bija mazākā pilsēta Hanzas savienībā pirms gadsimtiem un tāda ir arī mūsdienu tīklojumā “Jaunā Hanza”. 

“Vēsturiskā atmiņa veido identitāti. Hanzas savienība ir saistīta ar Straupi. Kaut tas bija ļoti tālā pagātnē, pret šo laiku ir pozitīva attieksme. Straupie­šiem sava vēsture ir svarīga,” saka Lielstraupes pils pārvald­niece Rudīte Vasile un pastāsta, ka ik vasaru Pārgaujas apvienības delegācija brauc uz Hanzas dienām kādā no Hanzas pilsētām. “Brauciena laikā runājam par Hanzu, lai jaunā paaudze zina, kurp un kāpēc braucam.

Hanza bija ne vien tirgotāju apvienība, kur galvenie bija darījumi, bet arī tīklojums, kurā norisinājās ideju, gaumes, dzīvesstila un citu zināšanu pārnese. Ceļojot un atvedot jaunas preces, tirgotāji dalījās ar stāstiem, kā cilvēki dzīvo citviet. Tā kā viduslaikos tikai retajam bija iespēja doties ceļojumos, tirgotāji bija tie, kuri atveda ziņas no citām zemēm, kādi apģērbi, ēdieni un citas lietas ir modē,” stāsta R. Vasile.

Vēstures vakari Lielstraupes pilī ir tradīcija. Šoruden liela interese bija par iespēju dzirdēt vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa stāstījumu par 1919. gadu Lat­vijā un Straupē. Daudzi straupieši bija atnākuši arī uz vēstures zinātņu doktora kandidātes, Hanzas laika pētnieces, Latvijas Nacionālā arhīva Do­kumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas vadošās pētnieces Lie­nes Rokpelnes sarunu, kurai bija dots nosaukums “Hanzas kods Straupē: senā tīklošanās, mūsdienu ietekme”.

Liene ir viena no aizrautīgākajām Hanzas tirdzniecības tīkla un laika pētniecēm Latvijā. Viņu interesē viduslaiku vēsture. Kā pētniece iesaistījās projektā “Hanzas vērtības ilgtspējīgai attīstībai”, kurā piedalījās visas Latvijas Hanzas pilsētas, un interese padziļinājās.

“Pret Hanzu visos laikos ir bijusi pozitīva attieksme. Gan sabiedrībai, gan amatiervēsturniekiem tā vienmēr bijusi interesanta. Bet zinātniekiem, vismaz Latvijā, tā nav tik populāra tēma, citviet Eiropā gan, īpaši Ziemeļvācijā, kur šis laiks pētīts vienmēr,” pastāsta vēsturniece un uzsver, ka, pateicoties Han­zas savienībai, mēs vienmēr esam bijuši Rietumeiropas tirdz­niecības tīklā. “Daudz nezinām, caur gadsimtiem maz saglabājušās arhitektūras liecības, bet par Hanzas pilsētām Eiropā runā aizvien. Straupe bija maza pilsēta, nesalīdzināma ar Rīgu, Tartu vai Tallinu, bet, būdama Hanzas tīklā, kļuva atpazīstama, daudzviet Eiropā zināja    tās nosaukumu, kaut droši vien nenojauta, kur Livonijā tāda Straupe atrodas. Ja par tirgošanos, tad Straupi vairāk atpazina ar Ro­zeniem, senu dzimtu Livonijā, arī Vācijā, Krievijā, Zviedrijā. Cik izdevies izpētīt, viņu lomu mūsdienās sauktu par veiksmīgu lobēšanu,” vēstures lappusi paver L. Rokpelne.

Straupieši interesējās, kāda bija dzīve viduslaikos, bet pētniece uzsver, ka par zemniekiem un vienkāršo tautu zināms ļoti maz, jo viņi nebija rakstīt pratēji. Vairāk iespējams uzzināt par aristokrātu, garīdzniecības ikdienu, viņi atstājuši rakstiskas liecības. “Tā ir visā Eiropā. Atšķirīgāk ir ar pilsētniekiem, jo viņi ļoti bieži bija arī tirgotāji, amatnieki, rātes pārstāvji, un par viņiem var kaut nedaudz uzzināt. Pagaidām par Straupi un Rozeniem tik senu ziņu nav, tāpat no 13. līdz 16. gadsimtam par Cēsīm. Parādās pilsētu nosaukumi, birģermeistaru vārdi, bet nav aprakstu par ikdienas dzīvi, kādi bija šie cilvēki. Ir saglabājušies Rīgas rātes protokoli, kur vismaz var uzzināt par tiesvedībām, politiskos viedokļus,” pastāsta L. Rokpelne.

Gan L. Rokpelne, gan R. Vasile uzsver, ka šodien kādreizējās Hanzas pilsētas turpina sadarbību, tās vieno “Jaunā Han­za”, kopīgi projekti dažādās jomās, īpaši tūrismā.

“Lielstraupes pils ir pelnījusi uzmanību, šī viduslaiku pils aptver gadsimtus. Ir būtiski, ka straupiešiem tā ir svarīga, tāpat vietas vēsture. Ja izprotam savu pagātni, spējam būt saliedētāka kopiena, zinām, kas gadsimtu gaitā ietekmējis un kāpēc esam tādi,” atgādina L. Rokpelne.

Viņa turpina pētīt Hanzas laiku un atklāj, ka gan jau arī par Straupi taps kāda publikācija. Liene pārzina latīņu valodu un viduslejasvācu dialektu, zināšanas paver iespēju strādāt ar oriģināliem dokumentiem. Pētnie­ce uzsver, ka vispirms jau ne visi dokumenti ir tulkoti un publicēti, jārēķinās, ka, pārrakstot vai tulkojot tekstus, var būt neprecizitātes, kas var izrādīties ļoti būtiskas.

Straupieši izteica vēlēšanos vēlreiz tikties ar pētnieci, jo jautājumu par tik seno vēsturi ir daudz. 

Saistītie raksti

Ne tikai kārtības sargi, bet arī iedvesmas avots cits citam

00:00
17.12.2025
103

Gadskārtējā policistu apbalvošanas pasākumā, kas aizvadītajā nedēļā norisinājās Limbažos, arī šoreiz par īpašākiem darba sasniegumiem vai ievērojamu dienestā aizvadīto laiku godināta virkne Vidzemes kārtībsargu, tostarp arī 18 no Dienvidvidzemes iecirkņa, kura pārziņā ir Cēsu un Madonas novads. Atzīmējot Valsts policijas (VP) 107. gadadienu, teju 60 Vidzemes reģiona pārvaldes (VRP) likumsargu 11. decembrī bija aicināti uz […]

Policija Svetki 2025

Tradīcija - Ziemassvētku tirdziņi. Ne tikai iepirkšanās

00:00
16.12.2025
59

Decembris ir Ziemassvētku tirdziņu laiks. Laukumos un skvēros, ielās, kultūras namos valda svētku noskaņa, skan dziesmas, smaržo piparkūkas, tiek piedāvāts plašs preču klāsts. Dažviet Ziemassvētku egles iedegšana ar dažādiem priekšnesumiem lieliem un maziem pašsaprotami ir arī tirdziņš. Katrā vietā savas tradīcijas. Bet visur rīkotāji uzsver, ka Ziemassvētku tirdziņu nevar salīdzināt ar citiem, jo tajos valda […]

Tirgs Zsv Vecp

Ar “Japānas pasakas” palīdzību veicina integrēšanu

00:00
15.12.2025
42

Koncertzālē “Cēsis” izskanējis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonda (LNSO fonds) projekta koncert uzvedums “Japānas pasaka”, uz ko bija aicinātas Cēsu novada un Vidzemes skolu 3. – 12. klases, saņemot ielūgumu par piedalīšanos radošā aktivitātē. Pirms uzveduma notika sociālā darba, izglītības un kultūras profesionāļiem paredzēta ekspertu diskusija “Bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā, izmantojot kultūras un […]

Diskusija Bërnu IekÙauiana

Vēsturisku ēku siltināšanas meistardarbnīca tiekas Ieriķos

00:00
14.12.2025
124

Nepieredzētu atsaucību piedzīvoja biedrības “Cēsu mantojums” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību 5. un 6. decembrī rīkotā vēsturisku ēku siltināšanas meistardarbnīca, kas notika “Baložu mājā” Ieriķos jeb vēsturiskajā Ieriķu pasta ēkā. Sestdien Ieriķos sastaptie meistarklases organizatori “Dru­­­­vai” atzina, ka pieteikušies 40 dalībnieki, kas esot tiešām daudz. Meistardarbnīcas mērķis bija sniegt praktiskas zināšanas par vēsturisku ēku siltināšanu […]

Meistardarbnîca IeriÚos 1

Jaunās telpas Rainī apskatījuši pirmie interesenti

00:00
13.12.2025
105

Šajās dienās iespējams pieteikties biroja telpu nomas tiesību izsolei radošas un digitālas komercdarbības veikšanai Cēsīs, Raiņa kvartālā, Raiņa ielā 27. Cēsu novada pašvaldībai piederošajā ēkā, kas ieguvusi pilnīgi jaunas aprises, reizē saglabājot industriālās vides elpu, piedāvātas 11 biroja telpas ēkas pirmajā stāvā – piecas ar skatu uz iekšpagalmu un sešas ar skatu uz Raiņa ielu. […]

Raina 27

Katru gadu aizvien vairāk skaistu sētu

00:00
12.12.2025
172

Dzērbenes pils, tērpta greznā rotā un mirdzot Ziemassvētku ugunīs, jau attāli sveic ikvienu. Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkursa “Sakoptākā sēta”  dalībnieki un kaimiņi, saposušies šīgada laureātu godināšanas reizei, piepilda Tautas nama zāli. Jau astoto gadu vistumšākajā laikā, kad vakari gari un rīti vēli, cilvēki satiekas, lai atcerētos vasaru un domās jau būtu pavasarī, lai kopā priecātos par […]

Sakopta Vecp1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
12
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
31
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
32
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
35
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
40

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
9
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
32
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
29
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
43
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
44
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

